MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Jetzt anmelden und exklusive Vorregistrierungsprämien für limitierte Auflage geltend machen LOS ANGELES --(BUSINESS WIRE)--24.07.2020-- Das neueste plattformübergreifende MMORPG Phenomenon, V4, kommt heute für Handy und PC auf den Markt. Powered by Unreal Engine 4, fordert V4 Spieler heraus, Syllunas zu retten, ein einst paradiesisches Land, das nun von dämonischen Mächten bedroht wird, angeführt vom schurkischen Guardion und den einst mächtigen Scoria-Rittern. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200724005103/ de/ V4 (Graphic: Business Wire) V4 (Graphic: Business Wire) Mit sechs offensiv ausgerichteten Klassen, darunter Zaubererin, Jägerin, Ritter, Kriegsherr, Revolverheld und BoomBlade, bietet jede Klasse in V4 Spielern die Möglichkeit, maximalen Schaden und Zerstörung zu verursachen, während sie durch die abenteuerliche Umgebung navigieren. Durch das Schmieden mächtiger Allianzen erkunden die Spieler Reiche und erobern das Schlachtfeld in actiongeladenen Echtzeiterfahrungen im Spiel Spieler gegen Spieler und Spieler gegen Umgebung (PvPvE), während sie im Spiel vorangehen. Mit über 50 Anpassungsoptionen können Charaktere mit glänzenden Waffen und Rüstungen personalisiert werden, um sie im Kampf zu unterstützen und ihr wahres Potenzial freizusetzen. Mit einem spielergesteuerten Marktplatz lädt V4 Spieler ein, ein offenes Weltabenteuer zu erleben, das es ihnen erlaubt, zu jeder Zeit, zu Hause oder unterwegs, mit Spielern auf der ganzen Welt in der immersiven Welt von Syllunas zu schwelgen. Zur Feier des großen Starts von V4 wird es viele globale Veranstaltungen geben. Spieler, die sich täglich einloggen und bestimmte Bedingungen erfüllen, erhalten verschiedene Startprämien. Zusätzlich wird es ein spezielles Gildenevent geben, bei dem Gildenspieler, die sich zusammenschließen, um gemeinsam Bossmonster auf dem Spielfeld zu besiegen, Belohnungen mit anderen Gildenmitgliedern teilen können. Alle Spieler, die sich für die Vorregistrierung angemeldet haben, können nun besondere Belohnungen beanspruchen, darunter ein Limited Edition Mount Costume: Poipong, 100.000 Goldmünzen, Area Teleportation Scrolls X15, Lesser Blessing Potions X10, und Gourmet Bento Chests X200. V4 ist jetzt weltweit erhältlich, mit Ausnahme von Korea, China, Japan und Taiwan. Besuchen Sie https://www.nexon.com/v4/ für die neusten Updates und Informationen und folgen Sie @V4Global auf Twitter. Pressematerial: * V4 Trailer zur Markteinführung

* V4 Screenshots Soziale Medien: Twitter / Instagram / Facebook / Discord / YouTube Über V4 https://www.nexon.com/v4 Powered by Unreal Engine 4, V4, ist ein plattformübergreifendes Free-to-Play-Fantasy-MMORPG, das Spielern die Möglichkeit bietet, ihre Helden bei der Verteidigung einer atemberaubenden Welt gegen die Mächte der Finsternis individuell zu gestalten. Mit exquisit detaillierten Schlachten und offensiv ausgerichteten Klassen können sich Spieler mit Kriegern aus der ganzen Welt auf Handy und PC verbünden, um das Böse zu besiegen. Über Nexon America Inc. http://www.nexon.com Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ('Nexon') genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die in der Folge Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es seinen Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200724005103/de/ Kontakt:

Kontaktinformationen für Medienvertreter Nexon America

Cynthia Lezama

clezama@nexon.com



