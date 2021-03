1:40 | 10.03.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Der Kurs ist der erste Schritt in einer neuen Reihe, in der Projektmanagern und -teams die notwendigen Fähigkeiten vermittelt werden, um die operative und strategische Neuausrichtung eines Unternehmens zu fördern PHILADELPHIA --(BUSINESS WIRE)--10.03.2021-- Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Verband für Projektprofis und Changemaker, gab heute den Start eines neuen Online-Kurses bekannt, der sich mit dem Thema Business Transformation befasst und den ersten Kurs einer kommenden Serie zu diesem Thema darstellt. Der neue Kurs 'Organizational Transformation: Foundation' auf Basis der PMI-Initiative Brightline^(R) vermittelt Projektleitern die Bausteine und das grundlegende Wissen, das sie benötigen, um zu verstehen, wie Organisationen effizient und effektiv transformiert werden. In neun interaktiven Modulen, die in weniger als zehn Stunden absolviert werden können, lernen Projektexperten schnell, was nötig ist, um signifikante betriebliche und kulturelle Veränderungen in einer Organisation zu kultivieren und zu implementieren, sodass sie eine unternehmensweite Transformation in jeder Branche und auf jeder Ebene fördern können. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210309006092/ de/ Heutzutage ist die Fähigkeit zur schnellen Transformation und Anpassung eine Notwendigkeit für Unternehmen geworden, doch Daten von McKinsey zeigen, dass 70 Prozent der groß angelegten Transformationsmaßnahmen ihre Ziele nicht erreichen. Deshalb gehen Unternehmen über den üblichen Top-Down-Ansatz zur Transformation hinaus und nutzen die kollektive Zustimmung und Unterstützung ihrer gesamten Belegschaft. Laut der strategischen Transformationsstudie von Brightline ist es fast doppelt so wahrscheinlich, dass Unternehmen, die erfolgreich und schnell transformieren, einen Schwerpunkt auf die Entwicklung interner Talente legen, wodurch das Engagement der Mitarbeiter für größere Unternehmensziele gefördert wird. 'Unternehmen sehen sich heute mit einer beispiellosen Disruption konfrontiert. Um in diesem sich ständig verändernden Wirtschaftsklima effektiv zu bleiben, müssen sie sich weiterentwickeln, und um das Wachstum voranzutreiben, sollten Unternehmen über die Agilität eines Turners verfügen, um sich von innen heraus zu transformieren. Unternehmen sollten Mitarbeiter auf allen Ebenen einbinden, anstatt sich nur auf Führungskräfte oder externe Berater zu verlassen', so Sunil Prashara, President und CEO von PMI. 'Beim Thema Transformation geht es nicht mehr nur um Gespräche auf Managementebene. Dieser neue Kurs wird sowohl Unternehmen als auch einzelnen Projektleitern die Bausteine für die Umsetzung erfolgreicher Transformationsbemühungen vermitteln und sie in die Lage versetzen, diese Initiativen zu unterstützen und echte Changemaker innerhalb ihrer Organisationen zu sein.' In diesem Online-Kurs lernen Projektexperten: * Die fünf Bausteine für jede erfolgreiche organisatorische Transformation * Best Practices zur Veränderung von Menschen, Denkweisen und Leistung * Geschäftsstrategien erfolgreich mit Projektmanagement-Fähigkeiten verbinden Nach Abschluss des Kurses haben die Teilnehmer die Möglichkeit, durch eine Prüfung mit 30 Fragen ein Mikrozertifikat für organisatorische Transformation zu erwerben, um ihr erlerntes Wissen über die Grundlagen der Transformation zu festigen und anzuwenden. Der Online-Kurs und die Mikro-Credentials sollen Fachleute während eines organisatorischen Wandels unterstützen und ihnen bei ihrer eigenen beruflichen Entwicklung helfen, indem sie zu Botschaftern des organisatorischen Wandels werden und dazu beitragen, Türen zu zusätzlichen Karrieremöglichkeiten und Wachstum zu öffnen. Nähere Informationen über den Kurs 'Organizational Transformation: Foundation, powered by Brightline' sowie über die entsprechende Mikrozertifizierung erhalten Sie unter pmi.org/organizational-transformation. Über das Project Management Institute Das Project Management Institute (PMI) ist der weltweit führende Verband für alle, die im Bereich Projekt-, Programm- oder Portfolio-Management tätig sind. Durch weltweite Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Bildung und Forschung bereiten wir mehr als drei Millionen Fachkräfte auf der ganzen Welt auf die Projektwirtschaft vor: die kommende Wirtschaft, in der Tätigkeiten und Einzelpersonen an Projekten, Produkten, Programmen und Wertströmen ausgerichtet werden. Durch international anerkannte Standards, Zertifizierungen, Gemeinschaften, Ressourcen, Tools, akademische Forschung, Veröffentlichungen, berufliche Weiterbildungskurse und Gelegenheiten zur Anbahnung von Partnerschaften engagieren wir uns seit 50 Jahren in nahezu jedem Land der Welt für die Förderung von Karrieren und unternehmerischem Erfolg sowie für die Weiterentwicklung des Berufs des Projektmanagements. Als Teil der PMI-Familie schafft die interaktive Website ProjectManagement.com(R) globale Online-Gemeinschaften, die mehr Ressourcen, bessere Tools, größere Netzwerke und breitere Perspektiven bieten. Besuchen Sie uns auf https://www.pmi.org/, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter @PMInstitute. Über die Brightline Initiative Brightline(R) ist eine Initiative des Project Management Institute (PMI) in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt hat, Führungskräfte dabei zu unterstützen, die teure und unproduktive Lücke zwischen Strategieentwicklung und -umsetzung zu schließen. Brightline liefert Erkenntnisse und Lösungen, die es Führungskräften ermöglichen, die Vision ihrer Organisation durch strategisches Initiativenmanagement erfolgreich in die Realität umzusetzen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.brightline.org. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210309006092/de/ Kontakt:

Molly Rigas, molly.rigas@pmi.org



