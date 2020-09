14.09.2020 / 20:00



Das Unternehmen sponsert zwei virtuelle Veranstaltungen und bietet aktuelle Erkenntnisse zu Skalierbarkeit und Sicherheit für die stetig wachsende Zahl der Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen

AIX-EN-PROVENCE, Frankreich, und SAN DIEGO, USA --(BUSINESS WIRE)--14.09.2020--

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, kündigte sein Sponsoring von zwei virtuellen Veranstaltungen an. Die Events finden am Donnerstag, 17. September statt und beinhalten Diskussionen sowie nützliche Informationen zur Expansion der Reichweite von Sportübertragungen und zum Schutz der wertvollen Inhalte vor Datenpiraterie.

SportsPro Live Virtual Summit Panel

17. September 2020, 13:30-14:20 Uhr britische Sommerzeit (BST) 'Making Innovation Happen: Delivering Change That Fans Want and Sports Media Needs' - Die Podiumsteilnehmer werden die grundlegenden Technologien erörtern, die erforderlich sind, um OTT bedarfsgerecht und erwartungsgemäß zu liefern. Außerdem beschäftigen sie sich mit der Frage, wie OTT eingesetzt wird, um Nischeninhalte zu bedienen, die Fangemeinde zu vergrößern und eine größere Marketing-Reichweite zu erreichen. Das übergeordnete Thema der zweitägigen Veranstaltung lautet 'Driving the New Era of Sports'. Anmeldung hier.

Redner:

* Lu Bolden, Chief Revenue Officer von Verimatrix * Russell Byrne, Head of Digital der English Football League (EFL) * Simon Miller, Global Director of Sports Specialization von Gracenote * Marion Ranchet, Director of European Content Distribution von Roku

Dataxis Virtual Panel (Spanisch)

17. September 2020, 13-14 Uhr argentinische Zeitzone (ART) 'New Video Sports Piracy Threats in Latin America' - Die Podiumsteilnehmer diskutieren über immer hochwertigere Raubkopien von Sportinhalten sowie über die gescheiterten und erfolgreichen Strategien zu deren Bekämpfung. Die Podiumsteilnehmer erörtern außerdem, wie Wasserzeichen den Kampf gegen die Piraterie verändern - und werfen damit die Frage auf, ob es besser ist, Piraten zu jagen oder von vornherein zu blockieren. Anmeldung hier.

Redner:

* Pedro Freire, Programming Head von TyC Sports * Gustavo Lerner, Regional Channel Manager von Verimatrix * Alejandro Mercado, CEO von PX Sports * Matias Rivera, CEO von Fanatiz

'Diese virtuellen Panels, die zu den aufschlussreichsten Veranstaltungen der Branche in diesem Monat gehören, werden Ihnen bemerkenswerte Tipps zur Erweiterung und zum Schutz Ihrer Reichweite mit auf den Weg geben', so Bolden. 'Heutzutage ist es entscheidend, Ihre Skalierbarkeits- und Sicherheitsstrategien richtig zu integrieren und einen Wachstumspfad zu schaffen, der keine signifikanten Schlupflöcher für Piraten bietet, die mit der ständig wachsenden Verbreitung von Sportinhalten Geld verdienen wollen.'

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) trägt dazu bei, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, angefangen von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sportarten über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, damit sie Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bieten können. Verimatrix unterstützt Partner bei der Umsetzung einer rascheren Marktdurchdringung, einer besseren Skalierung, ferner um wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäftsfelder zu gewinnen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.verimatrix.com.

Über SportsPro Media

SportsPro ist das weltweit führende internationale Medienunternehmen für die Sportindustrie in den Bereichen Print, Digital und Events. Das im März 2008 gegründete Magazin SportsPro richtet sich speziell an Entscheidungsträger, Rechteinhaber und Führungskräfte, die die zukünftige Entwicklung der weltweit wichtigsten Sportwettbewerbe, Veranstaltungen, Immobilien und Partnerschaften bestimmen. Das Unternehmen richtet eine Reihe beliebter Veranstaltungen aus, darunter die SportsPro Media INSIDER Series, OTT Summit und SportsPro Live. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.sportspromedia.com.

Über Dataxis

Dataxis ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Durchführung detaillierter Marktforschung, qualitativ hochwertiger Veranstaltungen und leistungsfähiger Medien in der TV- und Telekommunikationsbranche in mehr als 200 Ländern spezialisiert hat. Dataxis betreibt Niederlassungen in Europa, Lateinamerika und Afrika. Dataxis Intelligence startete 2003 seinen vierteljährlichen Online-Dienst und wurde schnell als führende Informationsquelle für Betreiber, Technologielieferanten, Content-Anbieter und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt anerkannt. Der Online-Nachrichtendienst und die Marktberichte liefern Schlüsselindikatoren, Statistiken, Prognosen und Analysen aller TV- und Telekommunikationsbetreiber weltweit. Besuchen Sie bitte www.dataxis.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Kontakt:

Anlegerbeziehungen:

Richard Vacher Detournière

General Manager & Chief Financial Officer +33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com

Medien:

Matthew Zintel

+1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com