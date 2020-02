05.02.2020 / 23:10



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

CINCINNATI --(BUSINESS WIRE)--05.02.2020--

ProAmpac, der führende Anbieter von flexiblen Verpackungen, feierte gemeinsam mit nkd(R) LIFE deren Anerkennung als Finalist in der Kategorie Beste umweltfreundliche Verpackung bei den World Beverage Innovation Awards 2019. Mit dieser Auszeichnung wurde der 'bahnbrechende' nkd TREK-Wiederverwendungsbeutel zur Wasserreinigung ausgezeichnet, der in Zusammenarbeit mit ProAmpac entwickelt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005862/ de/

CLEAN WATER: ProAmpac and nkd LIFE named finalists in 2019 World Beverage Innovation Awards for the nkd TREK water-filtering pouch that becomes available later this year. (Photo: Business Wire)

CLEAN WATER: ProAmpac and nkd LIFE named finalists in 2019 World Beverage Innovation Awards for the nkd TREK water-filtering pouch that becomes available later this year. (Photo: Business Wire)

'Die Erwähnung als Finalist bei den World Beverage Innovation Awards 2019 lenkt die Aufmerksamkeit auf einen revolutionären Ansatz - einen wiederverwendbaren, flexiblen Verpackungsbehälter zum Filtern von Wasser aus Wasserhähnen, Flüssen, Seen und Bächen, der 2020 den Verbrauchern vorgestellt wird', so Adam Grose, Chief Commercial Officer von ProAmpac.

'Der TREK-Beutel verwandelt Wasser in sicheres, wohlschmeckendes Trinkwasser aus Quellen, und zwar ohne Elektrizität', erklärte Nik Soni von nkd LIFE. 'Seine Aufladetechnologie macht das Wasser alkalischer und reicher an Antioxidantien', so Soni weiter.

Der firmeneigene Filter von nkd LIFE wird in die abnehmbare Kappe in einem BPA-freien, auslaufsicheren und spülmaschinenfesten Beutel geschraubt. Durch die Verwendung des wiederverwendbaren Beutels in Kombination mit einem wiederverwendbaren nkd LIFE-Wasserfilter ersetzt dieser innovative Ansatz effektiv 300 Einweg-Plastikflaschen pro Filter, die auf Mülldeponien entsorgt oder ins Meer gekippt werden. Im Laufe eines Jahres kann dies bis zu 50 kg eingesparten Kunststoffabfalls pro Person betragen.

'Wir wollten der wuchernden Verbreitung von weggeworfenen Einweg-Wasserflaschen entgegenwirken, indem wir eine nachhaltige, tragbare und kompakte Lösung schaffen. Das Ergebnis ist ein flexibler Beutel, der leicht zu tragen und zu lagern ist, verbunden mit außergewöhnlichen Filtrierfähigkeiten in einem leichten, platzsparenden Design, das für flexible Verpackungen typisch ist', erläuterte Soni.

Manuel Jaggi, Produktentwicklungsmanager für ProAmpac, führt aus: 'Der Ersatz der starren Flasche durch einen flexiblen Beutel hat große Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit des Produkts, da eine flexible Verpackung das Verhältnis von Produkt zu Verpackung erhöht, den Energieverbrauch bei der Herstellung reduziert und die für Lieferung, den Vertrieb und Lagerung erforderlichen Ressourcen verringert.'

Jaggi weiter: 'Bei der Entwicklung des TREK-Beutels von nkd haben wir eine hochleistungsfähige laminierte Struktur verwendet, die über hervorragende mechanische Eigenschaften verfügt, um die Menge der bisher in dem starren Behälter verwendeten Materialien zu reduzieren.'

Um mehr darüber zu erfahren, wie ProAmpac Collaborative Innovation nutzt, um nachhaltigere Produkte und Lösungen auf den Markt zu bringen, wenden Sie sich bitte an die Marketingabteilung unter Marketing@ProAmpac.com.

Über nkd Life

nkd LIFE ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Konzeption, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von modernsten Wasserreinigungs- und Filtertechnologien spezialisiert hat, die dem Markt bezüglich Konzeption, Technologie, Qualität, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit deutlich voraus sind. nkdLIFE.com

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einer umfassenden Produktpalette. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, einen branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit - ProActive Sustainability(R) - bietet innovative, nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von vier Grundwerten leiten, die die Grundlage für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation und Engagement. Das in Cincinnati, USA, ansässige Unternehmen ProAmpac ist Eigentum von Pritzker Private Capital sowie der Geschäftsleitung und weiteren Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die in den Sektoren Industrieprodukte, Dienstleistungen und Gesundheitswesen eine führende Position einnehmen. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis der Firma ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, eine breite Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Anlagehorizont sowie der Abstimmung mit allen Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist ein idealer Partner für Entrepreneur- und Familienunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200205005862/de/

Kontakt:

Media Contact:

Kristy Paulin

ProAmpac

(413) 875-9872

Kristy.Paulin@ProAmpac.com