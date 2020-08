21.08.2020 / 03:40



ProAmpac, das führende Unternehmen auf dem Gebiet flexibler Verpackungen, gab heute die Einführung seines Online-Verpackungsdesign-Konfigurators mit dem Markennamen MAKR bekannt. Mithilfe von MAKR können Nutzer aus der Ferne eigene dreidimensionale Verpackungsdesigns im Film- und Papierformat erstellen, die dann im Design and Sample Lab (DASL) des Unternehmens als Prototypen hergestellt werden.

DESIGNING A POUCH: Screen shot of ProAmpac's MAKR, the online configurator for remotely designing flexible packages, the newest of the company's Bridge virtual offerings for customers. (Photo: Business Wire)

'Mithilfe des DASL haben wir seit 2014 in Zusammenarbeit mit Kunden Muster konzipiert, entworfen und als Prototyp angefertigt. Indem wir mit MAKR die Schritte Konzeption und Entwurf als virtuellen Prozess realisieren konnten, gewinnt die Zusammenarbeit jetzt eine neue Dimension. In der App können Nutzer interaktiv verschiedene flexible Verpackungsformate, -größen, -formen und -gestaltungen so variieren, dass ihre Ideen Gestalt annehmen - und das unabhängig von Standort des Kunden. Da viele unserer Kunden während der Pandemie remote arbeiten, ist die Bereitstellung virtuelle Selbstbedienungsfunktionen noch relevanter geworden', so Sal Pellingra, Vice President Global Application & Innovation.

Nutzer können mit MAKR fast alle von ProAmpac hergestellten flexiblen Verpackungsformate wählen. Bei der individuellen Gestaltung ihrer eigenen Verpackung stehen Nutzern beispielsweise folgende Funktionen zur Verfügung: Abmessungen der Verpackung, Verschluss, Griffe und sogar die Form des Beutels. Schließlich können die Nutzer Grafikmaterial hinzufügen und eine Bestellung für ihr fertiges Verpackungsdesign online aufgeben. Das DASL-Team von ProAmpac prüft dann die Richtigkeit aller Einzelangaben, schließt die Bestellung ab, erstellt den kundenspezifischen Prototyp und verschickt diesen direkt an den Auftraggeber.

'Dies ist ein weiteres gutes Beispiel für die branchenführende Innovationen von ProAmpac. Wir heben uns durchgehend von den Mitbewerbern ab, nicht nur durch erstklassige Fertigung, sondern auch durch die Bereitstellung von Verpackungsdesigndiensten, die mit denen von Designfirmen mithalten können. MAKR erweitert unsere Ressourcen für die Zusammenarbeit und erleichtert es den Kunden, Produkte in Rekordzeit vom Design bis zur Marktreife zu bringen', so Pellingra. 'Wir haben bereits gutes Feedback von unseren Soft-Launch-Partner-Kunden erhalten und werden MAKR und andere virtuelle Kompetenzen weiter ausbauen. Damit machen wir die Realisierung neuer Verpackungsideen in eine handelstaugliche Form für unser Kunden leichter', so Pellingra weiter.

MAKR ist das jüngste Angebot in einer wachsenden Zahl von virtuellen Angeboten mit Mehrwert für Kunden von ProAmpac, die unter dem Markennamen Bridge laufen. Anfang dieses Jahres führte ProAmpac Bridge Remote Trial Management (RTM) ein, eine Option, die es einem Fachmann des technischen Kundendiensts von ProAmpac ermöglicht, aus der Ferne die Produktversuche eines Kunden zu prüfen und sicherzustellen, dass die Verpackungsprodukte effizient laufen.

'Bei ProAmpac hat die Betreuung unserer Kunden oberste Priorität. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie verzeichnen wir einen steigenden Bedarf bei virtuellen Support-Anfragen. Deshalb haben wir die Entwicklung unsere digitalen Innovationsplattformen im Schnellverfahren durchgeführt. MAKR und Bridge RTM sind erst der Anfang. Weitere Tools und Angebote sind in Kürze verfügbar. Damit wollen wir sicherstellen, dass unsere Kunden den benötigten virtuellen Support und Service erhalten', so Adam Grose, Chief Commercial Officer. 'Die Einführung von MAKR erleichtert es unseren Kunden, mit ProAmpac Geschäfte zu machen, und dies ist letztlich das Ziel hinter allen unseren digitalen Produktangeboten.'

Um Näheres zu MAKR von ProAmpac oder andere über DASL erhältliche Angebote zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Nicole Cocuzzi (Nicole.Cocuzzi @Proampac.com) oder besuchen Sie ProAmpac.com/DASL.

Video

Demonstration von MAKR

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot, das in der Branche beispiellos ist. Wir liefern kreative Verpackungslösungen, bieten den besten Kundenservice unserer Branche und präsentieren preisgekrönte Innovationen auf einem vielschichtigen globalen Markt. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von vier Grundwerten leiten, die das Fundament für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation und Engagement. ProAmpac mit seinem Hauptsitz in Cincinnati (Ohio, USA) gehört zu Pritzker Private Capital, seinem Management und seinen Mitinvestoren. Nähere Informationen finden Sie unter ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital geht Partnerschaften mit in Nordamerika niedergelassenen mittelständischen Unternehmen ein, die auf den Sektoren industriegefertigte Güter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen eine führende Position einnehmen. Seine differenzierte, langfristig orientierte Kapitaldecke gestattet einen effizienten Entscheidungsprozess, eine hohe Flexibilität in Hinblick auf die Transaktionsstruktur und den Anlagehorizont sowie eine Abstimmung mit allen Stakeholdern. Pritzker Private Capital baut Geschäftsbetriebe unter dem Gesichtspunkt der Langlebigkeit auf und ist der ideale Partner für Privatfirmen und Familienunternehmen. Nähere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

Kontakt:

Medien:

Kristy Paulin

ProAmpac

(413) 875-9872

Kristy.Paulin@ProAmpac.com