23:20 | 16.11.2020

Business Wire News: Project Management Institute gibt Gewinner der PMI^(R) Awards 2020 bekannt



16.11.2020 / 23:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. PHILADELPHIA, USA --(BUSINESS WIRE)--16.11.2020-- Am Dienstag, den 20. Oktober, gab das Project Management Institute (PMI) im Rahmen der Virtual Experience Series die Gewinner der 2020 PMI^(R) Professional Awards bekannt, Eine neues Weltbild: Unser globaler Einfluss. Seit 1974 zeichnen die renommierten PMI Professional Awards Unternehmen und Einzelpersonen aus, die mit ihrer Leidenschaft, ihrem Talent und ihrer Expertise die größten Beiträge zum Beruf des Projektmanagers oder für das PMI geleistet haben. Darüber hinaus wurden die diesjährigen Gewinner des PMI Research and Academic Award (Forschungs- und Wissenschaftspreis des PMI) ausgewählt. Diese Auszeichnungen würdigen Personen und Unternehmen, die durch Lehre, Forschung oder Literatur nachhaltige oder bedeutende Beiträge geleistet haben. Weitere Informationen zu den Award-Programmen unter: https://www.pmi.org/about/ awards. PMI^(R) Professional Awards: PMI Project of the Year - Diese Auszeichnung würdigt das große und komplexe Projekt, das mit einem Projektbudget von über 100 Millionen US-Dollar herausragende Leistungen im Bereich Projektmanagement-Praktiken, überdurchschnittliche organisatorische Ergebnisse sowie positive Auswirkungen auf die Gesellschaft erzielt. * Sieger: The Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) Project, TANAP Natural Gas Transmission Company (Ankara, Türkei) * Finalist: Wiederbelebung des Tour de Montréal - Projekt zur Wiederbelebung des Montreal Tower, Parc Olympique (Montréal, Québec, Kanada) * Finalist: Fort McMurray West 500 kV Transmission Project, ATCO (Edmonton, Alberta, Kanada) PMO OF THE YEAR^(R) Award - Mit dieser Auszeichnung wird ein Projektmanagement Office (PMO) ausgezeichnet, das durch die Unterstützung erfolgreicher strategischer Initiativen einen Mehrwert für seine Organisation geschaffen und überragende organisatorische Projektmanagement-Fähigkeiten bewiesen hat. Sie würdigt darüber hinaus ein PMO, das eine Vision für die Wertschöpfung entwickelt und einen positiven und eindeutigen Einfluss auf die Geschäftsergebnisse gehabt hat. * Sieger: DC Water - IT Project Management Office: IT Project Management Office - Making I.T. Happen, (Washington, D.C., USA) * Finalist: Emaar Properties PJSC - Group Operations: Emaar Properties - Group Operations: Strategic Project Management Office(Dubai, Vereinigte Arabische Emirate)

* Finalist: Kern Health Systems: Kern Health Systems Enterprise Project Management Office(Bakersfield, Kalifornien, USA) PMI Project Excellence Award - Diese Auszeichnung würdigt komplexe Projekte, die mit einem Projektbudget von weniger als 100 Millionen US-Dollar herausragende Leistungen im Bereich Projektmanagement-Praktiken, überdurchschnittliche organisatorische Ergebnisse sowie positive Auswirkungen auf die Gesellschaft erzielen. * Asien-Pazifik-Region: PROJECT RURAL MPOWERMENT, Mobitel (Pvt) Ltd (Colombo, Sri Lanka)

* Region Europa, Naher Osten, Afrika: Shaybah Airport Runway Upgrade Project, Saudi Aramco - Oil Facilities Projects Department (Dhahran, Saudi-Arabien) * Region Nordamerika: Data-Center Co-Location Project, Adventist Health/ Highmark Solutions (Roseville, Kalifornien, USA) PMI Fellow Award - Die höchste und prestigeträchtigste Einzelauszeichnung, die das Project Management Institute für Verdienste um die Organisation und den Berufsstand vergibt. * Marge Combe, PMI Fellow

* Dr. Prasad S. Kodukula, PMP, PgMP, PMI Fellow PMI Eric Jenett Project Management Excellence Award - Diese Auszeichnung würdigt und zeichnet eine Person aus, die einen herausragenden Beitrag zum Projektmanagementberuf oder dessen Ausübung durch Führungsqualitäten, technisches Projektmanagement und strategischen sowie betriebswirtschaftlichen Scharfsinn geleistet hat. * Vanita Ahuja, PhD, PgMP, MRICS

* Dr. Krishna Kumar T I PhD, CDAI

* Kenneth Bainey MBA, PMP PMI Young Professional Award - Diese Auszeichnung würdigt und zeichnet junge Fachkräfte aus, die einen herausragenden Beitrag zur Weiterentwicklung des Projektmanagements innerhalb einer Organisation geleistet haben, die das Know-how und Verständnis für die Praxis des Projektmanagements vorantreiben und die ein Verständnis für die Standards, Praktiken und Ethik von PMI demonstrieren. * Nguyen Si Trieu Chau, LIMC, PfMP, PgMP, PMP, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP, IPMO-E, PMO-CP

* Lt. Dimitrios Zaires Exec. MSc, MBA, CMILT, PMI-RMP * Roman Reznikov

* Dr. Ritu Ahuja, PMI-ACP, MRICS PMI^(R) Research and Academic Award-Preisträger: PMI Research Achievement Award - Diese Auszeichnung würdigt und ehrt eine Person oder eine Gruppe von Personen, deren Arbeit die Konzepte, das Wissen und die Praktiken des Projektmanagements durch eine veröffentlichte akademische Forschungsarbeit wesentlich vorangebracht hat. * Professor Monique Aubry, PhD, MPM PMI Linn Stuckenbruck Teaching Excellence Award - Diese Auszeichnung würdigt und zeichnet ein einzelnes Fakultätsmitglied für hervorragende Leistungen in der Projektmanagement-Lehre und für dessen starkes Engagement bei der Verbesserung und Weiterentwicklung von Projektmanagement-Lehrplänen im Hochschulbereich aus. * Callum Robert Kidd (University of Manchester) PMI Project Management Journal^(R) Paper of the Year Award - Diese Auszeichnung würdigt die beste im Project Management Journal im Vorjahr veröffentlichte Arbeit. * 'How Digital Information Transforms Project Delivery Models" von Professor Jennifer Whyte PMI David I. Cleland Project Management Literature Award - Diese Auszeichnung würdigt den/die Autor(en) eines veröffentlichten Werks, das das Know-how, die Konzepte und die Praktiken des Projektmanagements eindeutig voranbringt. * 'Project Management: A Benefit Realisation Approach' von Professor Ofer Zwikael und John R Smyrk Hier finden Sie die Liste der PMI Award-Preisträger: https://www.pmi.org/about/ awards/winners Über Project Management Institute (PMI) Das Project Management Institute (PMI) ist die weltweit führende Vereinigung aller, die Projekt-, Programm- oder Portfoliomanagement als ihren beruflichen Aufgabenbereich betrachten. Mithilfe von globaler Fürsprache, Kooperation, Fortbildung und Forschung arbeiten wir daran, mehr als drei Millionen Fachleute auf der ganzen Welt auf die Projektwirtschaft vorzubereiten - die kommende Wirtschaft, in der Arbeit und Personen um Projekte, Produkte, Programme und Wertströme herum organisiert sind. Seit nunmehr 50 Jahren arbeiten wir in nahezu allen Ländern rund um den Globus daran, Karrieren voranzutreiben, den Erfolg von Organisationen zu steigern und den Beruf des Projektmanagers durch weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Communities, Ressourcen, Tools, akademische Forschung, Publikationen, berufliche Weiterbildungskurse und Vernetzungsmöglichkeiten weiter auszureifen. Als Teil der PMI-Familie schafft die interaktive Website ProjectManagement.com^(R) globale Online-Communities, die mehr Ressourcen, bessere Tools, größere Netzwerke und umfassendere Perspektiven bieten. Besuchen Sie uns unter www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter unter @PMInstitute Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201116006050/de/ Kontakt:

Medien:

Drew Pradeep

Tel: 610-416-6023

Drew.Pradeep@pmi.org



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



16.11.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1148600 16.11.2020