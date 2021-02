15:20 | 04.02.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--04.02.2021-- PTW ist seinem Ziel, der erste Ansprechpartner für Innovation in der Spielebranche zu werden, durch die Ernennung von Marion Muir als European Regional President ein Stück nähergekommen. Das branchenführende Outsourcing-Unternehmen für Videospiele und technische Dienstleistungen gab heute bekannt, dass Muir - ein langjähriges Mitglied der Führungsbelegschaft von PTW - die Leitung einer der lukrativsten Geschäftsregionen übernehmen wird. PTW ist seit Langem eines der Spitzenunternehmen der Branche mit einem etablierten, vielseitigen Dossier an namhaften Kunden und nahezu drei Jahrzehnten Erfahrung in der Spielebranche. PTWs Arbeit umfasst sämtliche Plattformen und Genres. Marion begann 2011 bei PTW als Managerin des Studios in Glasgow. Dort bewies sie sofort ihr großes Führungsgeschick und Engagement. Während ihrer Zeit bei PTW hatte sie verschiedene Positionen in den Bereichen Verwaltung, Support-Services und Finanzen inne, darunter Vice President, Chief of Staff und Senior Vice President, Support Services. Deborah Kirkham, CEO von PTW, kommentierte: 'Marion ist nun schon seit zehn Jahren Teil unseres Führungsteams und während ihrer gesamten Laufbahn konnten wir uns vom Wert ihrer Leistungen überzeugen. Von Beratung auf höchstem Niveau über das Voranbringen von Innovationen und effizienter Geschäftsführung bis hin zu Gewinn- und Verlustanalysen: Marion hat sich stets dafür eingesetzt, unseren internen und externen Partnern und Teams die besten Lösungen zu liefern. Wir sind hocherfreut, dass sie die Leitung unserer Geschäftsregion Europa übernehmen wird.' Über PTW PTW ist ein führendes Unternehmen für Dienstleistungen im Bereich Spiele, digitale Unterhaltung und interaktive Medien mit 35 Büros in 16 Ländern weltweit. Unser Angebot umfasst Qualitätssicherung, Lokalisierung, Kundendienst, Technik- und Entwicklungsdienstleistungen sowie Audioproduktion. PTW verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung und die nötige Infrastruktur, um maßgeschneiderte Unterstützung für Projekte und Kunden jedweder Größe bieten zu können. PTW ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich und globalen Tochtergesellschaften, die 2016 unter dem Dach der Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. gegründet wurde und im ersten Segment der Börse Tokios unter dem Börsensymbol 3657 notiert ist. POLE TO WIN ist eine eingetragene Marke von Pole To Win Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ptw.com/ Folgen Sie PTW auf Facebook, Twitter und LinkedIn. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210204005019/de/ Kontakt:

