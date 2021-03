0:00 | 16.03.2021

Business Wire News: QCT nutzt neue AMD EPYC(TM) 7003 Prozessoren, um Leistung und Wert für das moderne Datacenter zu verbessern



16.03.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Auf Prozessoren der Serie EPYC(TM) 7003 basierende Server jetzt bei QCT erhältlich SAN JOSE, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--15.03.2021-- Quanta Cloud Technology (QCT), ein globaler Anbieter von Datacenter-Lösungen, kündigte heute das wachsende Portfolio von Total Cloud Solutions des Unternehmens mit Prozessoren der Serie AMD EPYC(TM) 7003 an. QCT-Systeme, die Prozessoren der Serie AMD EPYC(TM) 7003 unterstützen, helfen Kunden, sich an die sich verändernden geschäftlichen Anforderungen anzupassen und gleichzeitig eine hervorragende Leistung sowie schneller vorliegende Ergebnisse zu erzielen. Zu den neuen Total Cloud Solutions von QCT zählt der völlig neue QuantaGrid D43N-3U Server, der AMD EPYC(TM) Prozessoren der 3. Generation unterstützt und das beste CPU-GPU-Verhältnis auf dem Markt bietet. Prozessoren der Serie AMD EPYC(TM) 7003 Die Prozessoren der Serie AMD EPYC(TM) 7003 basieren auf der 'Zen 3'-Core-Architektur und stellen aufgrund ihrer fantastischen Leistungskapazitäten einen neuen Standard für das moderne Datacenter dar. Aufgrund der Auslegung als x86 Serverprozessor mit der weltweit höchsten Leistung können Unternehmen damit ihre Investitionen maximieren und gleichzeitig für eine attraktive Datacenter-Kapitalrendite sorgen. Mit einer Reihe fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen und einem im Chip integrierten Sicherheits-Subsystem, mit denen die Daten als wertvollstes Asset der Kunden geschützt werden können, sorgt AMD auch weiterhin für x86-Sicherheitsinnovation. 'Wir haben die Prozessoren der Serie EPYC(TM) 7003 ganz darauf ausgelegt, unseren Kunden genau das zu liefern, was sie sich von uns gewünscht haben, nämlich Leistung über alle Workloads hinweg sowie die Fähigkeit, direkt bei Lieferung die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen', so Ram Peddibhotla, Corporate Vice President, EPYC Product Management, AMD. 'Mit führender Architektur, Leistung und neuesten Sicherheitsfunktionen stellen die Prozessoren der Serie EPYC(TM) 7003 eine hervorragende Wahl dar und setzen weiterhin neue Standards für das moderne Datacenter.' QCT QuantaGrid D43N-3U Server Der D43N-3U ist ein Dual-Socket-Server zur Unterstützung von bis zu vier GPU-Akzeleratoren doppelter bzw. acht GPU-Akzeleratoren einfacher Breite ohne PCIe Switch-Chips. Dadurch wird nicht nur die Latenz zwischen GPU und CPU reduziert, sondern das System ist auch eine hervorragende, leistungsstarke Lösung für verschiedenste Bereiche wie z. B. High Performance Computing, Wettervorhersage, Automobil, KI-Training und Inferenz, Grafikwiedergabe, Cloud-Gaming usw. 'QCT ist stets darauf bedacht, Produkte zu liefern, die sich ständig wandelnde Workload-Anforderungen erfüllen', so Mike Yang, President von QCT. 'Mit dem QuantaGrid D43N-3U liefern wir gemeinsam mit unserem strategischen Partner AMD Innovationen, die alle Vorteile der AMD EPYC Prozessoren der 3. Generation mit unseren umfassenden Designs kombinieren, damit unsere Kunden ihr Datacenter mit den nötigen Ressourcen ausstatten können, um in einer konsolidierten Lösung Höchstleistungen zu erhalten.' QCT erschließt den vollen Funktionsumfang der Prozessoren der Serie AMD EPYC(TM) 7003 mit mehr Rechenleistung, mehr Arbeitsspeicher, mehr Erweiterungsmöglichkeiten und mehr Bandbreite zwischen Knoten, um Unternehmen Zugriff auf mehr Daten und damit schnellere Antworten zu ermöglichen. Unternehmen jeder Größe erhalten durch die Innovation und richtungweisenden Leistungsverbesserungen der Prozessoren der Serie EPYC(TM) 7003 viele Vorteile. QCT bietet auch andere QuantaGrid-Modelle an, die AMD EPYC(TM) Prozessoren für High Performance Computing und mehr unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://go.qct.io/EPYC. Über Quanta Cloud Technology (QCT) QCT ist ein globaler Lösungsanbieter für Datacenter. Wir verbinden die Effizienz von Hyperscale-Hardware mit Infrastruktur-Software von namhaften Herstellern, um den An- und Herausforderungen künftiger Datacenter-Generationen gerecht zu werden. Zu den Kunden von QCT zählen Cloud Service Provider, Telekommunikationsanbieter sowie Betreiber von Public, Hybrid und Private Clouds. Die Produktpalette besteht aus hyper-converged und software-defined Datacenter-Lösungen, Servern, Storage, Switches, integrierten Rack-Systemen sowie einem vielfältigen Ökosystem von Hardware- und Softwarepartnern. Als technologisch führendes Unternehmen deckt QCT das volle Leistungsspektrum von der Entwicklung, Produktion, Integration bis hin zum Service ab - und das alles weltweit und aus einer Hand. QCT ist ein Tochterunternehmen der Quanta Computer Inc., einem Fortune Global 500-Unternehmen. www.QCT.io AMD, das AMD Pfeillogo, EPYC und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210315005832/de/ Kontakt:

Yi-Chieh Lee (EMEA)

Yi-Chieh.Lee@qct.io Daphne Wang

Daphne.wang@qct.io



