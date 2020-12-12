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AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE OR JURISDICTION IN WHICH SUCH
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RELEASE.
VENLO, The Netherlands --(BUSINESS WIRE)--11.12.2020--
QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" or the "
Company") announces the successful pricing of the following series of
transactions:
- The issue of new senior, unsecured net share settled convertible bonds, which
may be converted, in part, into ordinary shares of the Company ("Shares"), due
2027 (the "New Bonds") outside the United States for $500 million aggregate
principal amount; and
- The repurchase of $172.8 million aggregate principal amount of outstanding
0.875% convertible notes due 2021 (ISIN: XS1046477581; the "2021 Notes").
The New Bonds Offering
QIAGEN has completed the pricing of $500 million aggregate principal amount of
convertible bonds due 2027. The New Bonds will be issued at 100% of their
principal amount and will not bear any interest. The initial conversion price
has been set at $80.7218 per share, representing a premium of 55% above the
reference share price of $52.0786 per share. In the event of an exercise of
their conversion right, holders of the New Bonds will receive a cash amount
equivalent to the par value of the New Bonds, plus a number of Shares such that
the sum of the cash amount and value of Shares delivered is equivalent to the
value of the Shares underlying the New Bonds, as determined in the terms and
conditions. The expected settlement date of the New Bonds is December 17, 2020,
and application will be made for the New Bonds to be admitted to trading on the
Open Market (Freiverkehr) segment of the Frankfurt Stock Exchange.
QIAGEN intends to use the net proceeds from the issuance of the New Bonds to
finance the repurchase of the 2021 Notes pursuant to the Invitation, and for
the settlement or unwind of the warrants related to the 2021 Notes as well as
for general corporate purposes, including the early repayment of debt.
Under the terms of the offering of the New Bonds (the "New Bonds Offering"),
QIAGEN has agreed not to sell any securities that are substantially similar to
the New Bonds or its Shares for a lock-up period ending 90 days following the
settlement date, subject to certain exceptions and waiver by the Joint Global
Coordinators in respect of the New Bonds Offering.
The Invitation to Sell the 2021 Notes (the "Invitation")
Concurrently with the pricing of the New Bonds, QIAGEN successfully completed
the pricing of the repurchase of $172.8 million in aggregate principal amount
of 2021 Notes pursuant to the Invitation.
Following the completion of the repurchase, an aggregate nominal amount of $4.4
million will remain outstanding.
QIAGEN will pay a purchase price of $367,839.38 per 2021 Note.
The settlement of the Invitation is expected to take place on the same day as
the settlement of the New Bonds Offering.
BofA Securities, Deutsche Bank Aktiengesellschaft and Goldman Sachs
International acted as Joint Global Coordinators and, together with BNP
Paribas, HSBC and UniCredit, Joint Bookrunners on the issue of the New Bonds
and also as Purchase Agents on the Invitation.
QIAGEN N.V.
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
The Netherlands
ISIN: NL0012169213
Frankfurt Stock Exchange, Regulated Market (Prime Standard)
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THE DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE AND THE OFFER AND SALE OF THE NEW BONDS
IN CERTAIN JURISDICTIONS MAY BE RESTRICTED BY LAW. THE NEW BONDS MAY NOT BE
OFFERED TO THE PUBLIC IN ANY JURISDICTION IN CIRCUMSTANCES WHICH WOULD REQUIRE
THE PREPARATION OR REGISTRATION OF ANY PROSPECTUS OR OFFERING DOCUMENT RELATING
TO THE NEW BONDS IN SUCH JURISDICTION. NO ACTION HAS BEEN TAKEN BY QIAGEN OR
ANY OTHER PARTY INVOLVED IN THE OFFERING OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES
THAT WOULD PERMIT AN OFFERING OF THE NEW BONDS OR POSSESSION OR DISTRIBUTION OF
THIS PRESS RELEASE OR ANY OTHER OFFERING OR PUBLICITY MATERIAL RELATING TO THE
NEW BONDS IN ANY JURISDICTION WHERE ACTION FOR THAT PURPOSE IS REQUIRED.
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THEMSELVES ABOUT AND TO OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS.
THIS PRESS RELEASE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR
FORM A PART OF AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE ANY
SECURITY OF QIAGEN IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN
ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. THE NEW
BONDS DESCRIBED IN THIS PRESS RELEASE HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED
UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR
ANY APPLICABLE STATE OR FOREIGN SECURITIES LAWS. THE SECURITIES DESCRIBED IN
THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO ANY
U.S. PERSON ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION
REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THERE SHALL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE
NEW BONDS IN THE UNITED STATES OR ELSEWHERE.
NEITHER THIS PRESS RELEASE NOR ANY COPY OF IT MAY BE TAKEN, TRANSMITTED OR
DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA,
JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE OR JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION
WOULD BE UNLAWFUL. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A
VIOLATION OF UNITED STATES, AUSTRALIAN, JAPANESE, SOUTH AFRICAN OR OTHER
APPLICABLE SECURITIES LAWS.
FOR READERS IN CANADA: THE NEW BONDS DESCRIBED IN THIS PRESS RELEASE MAY ONLY
BE DISTRIBUTED TO INVESTORS IN CANADA PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM THE
PROSPECTUS REQUIREMENTS OF CANADIAN SECURITIES LAWS. ONLY PROSPECTIVE INVESTORS
IN ONTARIO, QUÉBEC, BRITISH COLUMBIA, ALBERTA AND MANITOBA THAT QUALIFY AS
"ACCREDITED INVESTORS" AND ADDITIONALLY ALSO QUALIFY AS "PERMITTED CLIENTS"
WITHIN THE MEANING OF APPLICABLE CANADIAN SECURITIES LAWS WILL BE ELIGIBLE TO
PURCHASE THE NEW BONDS. EACH PROSPECTIVE INVESTOR IN CANADA WILL BE REQUIRED TO
ACCEPT A REPRESENTATION LETTER CONFIRMING ITS ELIGIBILITY AND PROVIDING CERTAIN
ADDITIONAL ACKNOWLEDGEMENTS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.
FOR READERS IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA") AND THE UNITED KINGDOM: THIS
PRESS RELEASE, THE NEW BONDS OFFERING AND THE INVITATION ARE ONLY ADDRESSED TO
AND DIRECTED, IN THE UNITED KINGDOM AND MEMBER STATES OF THE EEA, AT PERSONS
WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION
("QUALIFIED INVESTORS") AND HAVE BEEN PREPARED ON THE BASIS THAT ANY OFFERING
OF NEW BONDS IN ANY MEMBER STATE OF THE EEA OR THE UK WILL BE MADE PURSUANT TO
AN EXEMPTION UNDER THE PROSPECTUS REGULATION FROM THE REQUIREMENT TO PUBLISH A
PROSPECTUS FOR OFFERS OF BONDS. THE TERM "PROSPECTUS REGULATION" MEANS
REGULATION (EU) 2017/1129 (AS MAY BE AMENDED OR RESTATED FROM TIME TO TIME).
FOR READERS IN THE UNITED KINGDOM: THIS PRESS RELEASE IS BEING DISTRIBUTED ONLY
TO, AND IS DIRECTED ONLY AT (I) PERSONS WHO ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM OR
(II) QUALIFIED INVESTORS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING
TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) ("INVESTMENT PROFESSIONALS") OF THE
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS
AMENDED (THE "ORDER") OR (III) QUALIFIED INVESTORS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)
(A) TO (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC.") OF
THE ORDER; OR (IV) ANY OTHER PERSON TO WHOM IT MAY LAWFULLY BE COMMUNICATED
(ALL SUCH PERSONS IN (I) TO (IV) TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT
PERSONS"). THE NEW BONDS ARE ONLY AVAILABLE TO, AND ANY INVITATION, OFFER OR
AGREEMENT TO SUBSCRIBE, PURCHASE OR OTHERWISE ACQUIRE SUCH NEW BONDS WILL BE
ENGAGED IN ONLY WITH, RELEVANT PERSONS. THIS PRESS RELEASE MUST NOT BE ACTED ON
OR RELIED ON (I) IN THE UNITED KINGDOM, BY ANY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT
PERSONS AND (II) IN ANY MEMBER STATE OF THE EEA, BY PERSONS WHO ARE NOT
QUALIFIED INVESTORS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS PRESS
RELEASE RELATES IS AVAILABLE ONLY TO (A) RELEVANT PERSONS IN THE UNITED KINGDOM
AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND (B)
QUALIFIED INVESTORS IN MEMBER STATES OF THE EEA.
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL, BNP PARIBAS, HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG AND UNICREDIT BANK AG
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AND OTHER SECURITIES OF QIAGEN OR RELATED INVESTMENTS IN CONNECTION WITH THE
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ISSUED, OFFERED, SUBSCRIBED, ACQUIRED, PLACED OR OTHERWISE DEALT IN SHOULD BE
READ AS INCLUDING ANY ISSUE OR OFFER TO, OR SUBSCRIPTION, ACQUISITION, PLACING
OR DEALING BY, THE JOINT BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES ACTING IN SUCH
CAPACITY. IN ADDITION, THE JOINT BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY
ENTER INTO FINANCING ARRANGEMENTS (INCLUDING SWAPS OR CONTRACTS FOR
DIFFERENCES) WITH INVESTORS IN CONNECTION WITH WHICH THE JOINT BOOKRUNNERS AND
ANY OF THEIR AFFILIATES MAY FROM TIME TO TIME ACQUIRE, HOLD OR DISPOSE OF NEW
BONDS. THE JOINT BOOKRUNNERS DO NOT INTEND TO DISCLOSE THE EXTENT OF ANY SUCH
INVESTMENT OR TRANSACTIONS OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITH ANY LEGAL OR
REGULATORY OBLIGATIONS TO DO SO. IN ADDITION, EACH OF THE JOINT BOOKRUNNERS AND
THEIR RESPECTIVE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES MAY PERFORM SERVICES FOR, OR
SOLICIT BUSINESS FROM, THE ISSUER OR MEMBERS OF THE ISSUER'S GROUP, MAY MAKE
MARKETS IN THE SECURITIES OF SUCH PERSONS AND/OR HAVE A POSITION OR EFFECT
TRANSACTIONS IN SUCH SECURITIES.
IN CONNECTION WITH THE OFFERING, THE JOINT BOOKRUNNERS OR THEIR AFFILIATES MAY,
FOR THEIR OWN ACCOUNT, ENTER INTO ASSET SWAPS, CREDIT DERIVATIVES OR OTHER
DERIVATIVE TRANSACTIONS RELATING TO THE NEW BONDS AND/OR THE UNDERLYING SHARES
AT THE SAME TIME AS THE OFFER AND SALE OF THE NEW BONDS OR IN SECONDARY MARKET
TRANSACTIONS. THE JOINT BOOKRUNNERS OR ANY OF THEIR AFFILIATES MAY FROM TIME TO
TIME AND IN CONNECTION WITH ANY CONVERSION OF THE NEW BONDS, HOLD LONG OR SHORT
POSITIONS IN OR BUY AND SELL SUCH NEW BONDS OR DERIVATIVES OR THE UNDERLYING
SHARES. NO DISCLOSURE WILL BE MADE OF ANY SUCH POSITIONS. THE AMOUNT OF ANY
SUCH PURCHASES WILL BE DETERMINED AT THE TIME OF PRICING OF THE NEW BONDS AND
WILL BE SUBJECT TO TOTAL DEMAND RECEIVED AND FINAL ALLOCATIONS.
ANY DECISION TO PURCHASE ANY OF THE NEW BONDS SHOULD ONLY BE MADE ON THE BASIS
OF AN INDEPENDENT REVIEW BY A PROSPECTIVE INVESTOR OF QIAGEN'S PUBLICLY
AVAILABLE INFORMATION. NONE OF THE JOINT BOOKRUNNERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE
DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, ADVISERS OR AGENTS ACCEPTS ANY RESPONSIBILITY
OR LIABILITY WHATSOEVER, ARISING FROM THE USE OF, OR MAKES ANY REPRESENTATION
OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE TRUTH, ACCURACY OR COMPLETENESS OF
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OR ELECTRONIC FORM, AND HOWSOEVER TRANSMITTED OR MADE AVAILABLE OR FOR ANY LOSS
HOWSOEVER ARISING FROM ANY USE OF THIS PRESS RELEASE OR ITS CONTENTS OR
OTHERWISE ARISING IN CONNECTION THEREWITH. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
PRESS RELEASE IS SUBJECT TO CHANGE IN ITS ENTIRETY WITHOUT NOTICE UP TO THE
SETTLEMENT DATE.
EACH PROSPECTIVE INVESTOR SHOULD PROCEED ON THE ASSUMPTION THAT IT MUST BEAR
THE ECONOMIC RISK OF AN INVESTMENT IN THE NEW BONDS OR THE ORDINARY SHARES TO
BE ISSUED OR TRANSFERRED AND DELIVERED UPON CONVERSION OF THE NEW BONDS AND
NOTIONALLY UNDERLYING THE NEW BONDS (TOGETHER WITH THE NEW BONDS, THE
"SECURITIES"). NONE OF QIAGEN OR THE JOINT BOOKRUNNERS MAKE ANY REPRESENTATION
AS TO (I) THE SUITABILITY OF THE SECURITIES FOR ANY PARTICULAR INVESTOR, (II)
THE APPROPRIATE ACCOUNTING TREATMENT AND POTENTIAL TAX CONSEQUENCES OF
INVESTING IN THE SECURITIES OR (III) THE FUTURE PERFORMANCE OF THE SECURITIES
EITHER IN ABSOLUTE TERMS OR RELATIVE TO COMPETING INVESTMENTS.
EACH OF QIAGEN, THE JOINT BOOKRUNNERS AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES EXPRESSLY
DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR UNDERTAKING TO UPDATE, REVIEW OR REVISE ANY
STATEMENT CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE WHETHER AS A RESULT OF NEW
INFORMATION, FUTURE DEVELOPMENTS OR OTHERWISE.
MIFID II PROFESSIONALS / ECPS-ONLY (ALL DISTRIBUTION CHANNELS) / NO PRIIPS KID
SOLELY FOR THE PURPOSES OF THE PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS CONTAINED
WITHIN: (A) EU DIRECTIVE 2014/65/EU ON MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS, AS
AMENDED ("MIFID II"); (B) ARTICLES 9 AND 10 OF COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE
(EU) 2017/593 SUPPLEMENTING MIFID II; AND (C) LOCAL IMPLEMENTING MEASURES
(TOGETHER, THE "MIFID II PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS"), AND DISCLAIMING ALL
AND ANY LIABILITY, WHETHER ARISING IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WHICH ANY
"MANUFACTURER" (FOR THE PURPOSES OF THE MIFID II PRODUCT GOVERNANCE
REQUIREMENTS) MAY OTHERWISE HAVE WITH RESPECT THERETO, THE NEW BONDS HAVE BEEN
SUBJECT TO A PRODUCT APPROVAL PROCESS WHICH HAS LED TO THE CONCLUSION THAT: (I)
THE TARGET MARKET FOR THE NEW BONDS IS ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL
CLIENTS ONLY, EACH AS DEFINED IN MIFID II; AND (II) ALL CHANNELS FOR
DISTRIBUTION OF THE NEW BONDS TO ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL
CLIENTS ARE APPROPRIATE. ANY PERSON SUBSEQUENTLY OFFERING, SELLING OR
RECOMMENDING THE NEW BONDS (A "DISTRIBUTOR") SHOULD TAKE INTO CONSIDERATION THE
MANUFACTURERS' TARGET MARKET ASSESSMENT; HOWEVER, A DISTRIBUTOR SUBJECT TO
MIFID II IS RESPONSIBLE FOR UNDERTAKING ITS OWN TARGET MARKET ASSESSMENT IN
RESPECT OF THE NEW BONDS (BY EITHER ADOPTING OR REFINING THE MANUFACTURERS'
TARGET MARKET ASSESSMENT) AND DETERMINING APPROPRIATE DISTRIBUTION CHANNELS.
THE TARGET MARKET ASSESSMENT IS WITHOUT PREJUDICE TO THE REQUIREMENTS OF ANY
CONTRACTUAL OR LEGAL SELLING RESTRICTIONS IN RELATION TO ANY OFFERING OF THE
NEW BONDS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE TARGET MARKET ASSESSMENT DOES NOT
CONSTITUTE: (A) AN ASSESSMENT OF SUITABILITY OR APPROPRIATENESS FOR THE
PURPOSES OF MIFID II; OR (B) A RECOMMENDATION TO ANY INVESTOR OR GROUP OF
INVESTORS TO INVEST IN, OR PURCHASE, OR TAKE ANY OTHER ACTION WHATSOEVER WITH
RESPECT TO THE NEW BONDS.
THE NEW BONDS ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE
TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL
INVESTOR IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM. FOR THESE PURPOSES, A RETAIL
INVESTOR MEANS A PERSON WHO IS ONE (OR MORE) OF: (I) A RETAIL CLIENT AS DEFINED
IN POINT (11) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II; OR (II) A CUSTOMER WITHIN THE
MEANING OF DIRECTIVE (EU) 2016/97 (AS AMENDED, THE "INSURANCE DISTRIBUTION
DIRECTIVE"), WHERE THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT AS
DEFINED IN POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II. CONSEQUENTLY NO KEY
INFORMATION DOCUMENT REQUIRED BY REGULATION (EU) NO 1286/2014 AS AMENDED
("PRIIPS REGULATION") FOR OFFERING OR SELLING THE NEW BONDS OR OTHERWISE MAKING
THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM HAS BEEN
PREPARED AND THEREFORE OFFERING OR SELLING THE NEW BONDS OR OTHERWISE MAKING
THEM AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM MAY BE
UNLAWFUL UNDER THE PRIIPS REGULATION.
[CT]
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Investor Relations
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12.12.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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