* LiDAR ermöglicht eine dramatische Reduzierung von Fehlalarmen, eine Kostenreduzierung um das 5-fache und eine deutlich höhere Genauigkeit im Vergleich zu kamerabasierten Systemen * Zusätzliche operative Intelligenz für das Management der sozialen Distanzierung im Hinblick auf Belegungsdichte und Bewegungsmanagement * Verbessert die Erkennung von Bedrohungen, die Klassifizierung und das Tracking im Bereich Sicherheit und Überwachung

SUNNYVALE, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--01.07.2020--

Quanergy Systems, Inc., ein führender Anbieter von LiDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging) und intelligenten Wahrnehmungslösungen, kündigte heute die erste kommerzielle Integration von mit 3D-KI betriebenen LiDAR-Lösungen mit der einheitlichen Sicherheitsplattform Genetec Inc. ('Genetec') Security Center an. Die integrierten Lösungen werden ein modernes Personenverkehrs- und Belegungsmanagement in intelligenten Räumen sowie eine verbesserte Erkennung und Überwachung von Bedrohungen in Hochsicherheitsumgebungen ermöglichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200701005386/ de/

Quanergy Secures First AI-Powered 3D LiDAR Integration with Industry Leading Security Center Platform From Genetec (Graphic: Business Wire)

Quanergys hochleistungsfähige KI-gestützte 3D-LiDAR-Lösung wird in die einheitliche Sicherheitsplattform von Genetec integriert, so dass sie in mehreren spezialisierten Modulen des Sicherheitszentrums verwendet werden kann, einschließlich der Pakete für den zugangsbeschränkten Sicherheitsbereich, die Analyse des Passagierstroms und das Belegungsmanagement, um die Automatisierung von Anwendungen für Sicherheit, Personenzählung und soziale Distanzierung zu unterstützen. Das Einbinden des 3D-LiDAR- und Sensordatenflusses von Quanergy in das Genetec Security Center ermöglicht eine erhöhte Echtzeitgenauigkeit für eine klarere Erfassung des tatsächlichen Fußgängerverkehrs, der Belegung und der räumlichen Nähe in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen - von Verkehrssystemen, Flughäfen und Industrieanlagen bis hin zu Unternehmen mit Publikumsverkehr, einschließlich Banken und Einzelhandel.

'Die LiDAR-Flow-Management-Lösungen von Quanergy bieten ein neues Niveau an Echtzeit-3D-Einblicken. Damit eignen sie sich ideal für alle Umgebungen, in denen hohe Genauigkeit und betriebliche Intelligenz entscheidend sind', so Enzo Signore, CMO bei Quanergy. 'Unsere enge Integration mit der einheitlichen Plattform des Genetec Security Center ermöglicht einen einzigartigen Automatisierungsgrad vieler Anwendungen in Einzelhandel, kritischen Infrastrukturen, Flughäfen, Seehäfen, Unternehmen und intelligenten Städten.'

'Wir freuen uns darauf, die 3D-LiDAR-Flow-Management-Lösungen von Quanergy in das Genetec Security Center zu integrieren', sagte David Lenot, Airport Product Leader bei Genetec. 'Indem wir ihre 3D-LiDAR-Sensordaten in die Verkehrs- und Passagierflussmodule unserer einheitlichen Plattform einbringen, helfen wir Flughäfen und anderen Organisationen dabei, dringende Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig neue Einblicke in ihre Sicherheitsabläufe zu gewinnen.'

Die KI-gestützte LiDAR-Lösung von Quanergy überwacht präzise und zuverlässig große Bereiche in Echtzeit in einer Vielzahl von Umgebungen, ohne den Datenschutz der Menschen zu beeinträchtigen. Die neuen integrierten 3D-LiDAR-basierten Lösungen werden Folgendes bieten:

* Erkennungsgenauigkeit von über 98%: Quanergy QORTEX People Counter erfasst präzise die Anzahl und Bewegungsrichtung von Personen, die in Gemeinschaftsbereichen ein- und ausgehen. Dies kann ebenfalls verwendet werden, um Drängeln zu erkennen und die Sicherheit in kritischen Bereichen zu erhöhen. Die Genauigkeit des QORTEX People Counters ist wesentlich höher als die eines kamerabasierten Systems. * Dramatische Reduzierung von Fehlalarmen: Die Quanergy QORTEX DTC-Lösung reduziert durch ihre fortschrittlichen Fähigkeiten zur Objekterkennung, -verfolgung und -klassifizierung die für kamerabasierte Systeme typischen Fehlalarme erheblich.

* 5- bis 20-fach geringere TCO (Total Cost of Ownership) als kamerabasierte Systeme aufgrund der sehr breiten Erfassung (360 Grad) und der großen Reichweite (40-70m). Ein einziger Sensor kann einen Bereich von über 8.000 m^2 abdecken. Diese breite Flächenabdeckung reduziert zudem die Installations- und Verkabelungskosten. * Reichhaltige 3D-Echtzeit-Daten: Die Flussmanagement-Lösungen von Quanergy liefern zentimetergenaue Informationen über die Anzahl der Objekte, ihre räumliche Lage, Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit. Quanergy-Lösungen können auch die Entfernung zwischen Personen ermitteln, um soziale Richtlinien zur Distanzierung genau zu überwachen und zu managen. * Schutz der Privatsphäre ohne Gefährdung oder Speicherung privater personenbezogener Daten. Die LiDAR-Lösungen verwenden weder Gesichtserkennungstechnologie noch erfordern sie ein Opt-in der Benutzer; sie garantieren daher die Anonymität der Personen und stellen kein PII-Risiko dar.

* Zuverlässig und skalierbar: Funktioniert unter allen Licht- und Witterungsbedingungen, so dass die Sicherheitssysteme rund um die Uhr und 7 Tage die Woche effektiv arbeiten können.

Die integrierten Lösungen sind verfügbar und können sofort bestellt werden.

Über Quanergy

Quanergy wurde 2012 gegründet und baut auf der jahrzehntelangen Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme auf. Mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley, bietet Quanergy eine hochleistungsfähige KI-gestützte LiDAR-Plattform, die die Automatisierung wichtiger Geschäftsprozesse beschleunigen soll, um die Produktivität, Effizienz und Sicherheit unserer 3D-Welt zu erhöhen. Quanergy bietet Unternehmen aus allen wichtigen Branchen, darunter Mapping, Sicherheit, intelligente Städte und intelligente Räume, Industrieautomation und Transport, umsetzbare Einblicke und ermöglicht so seinen Partnern und deren Endbenutzern den Einsatz innovativer Lösungen, um ihr Geschäftswachstum voranzutreiben und letztlich die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

(c) Genetec Inc., 2020. Genetec, Security Center und das Genetec-Logo sind Markenzeichen von Genetec Inc. und sind möglicherweise in verschiedenen Gerichtsbarkeiten registriert oder zur Registrierung angemeldet. Andere in diesem Dokument verwendete Markenzeichen sind möglicherweise Marken der Hersteller oder Verkäufer des jeweiligen Produkts.

Kontakt:

Neal Stein, Red Javelin Kommunikation

+1 321 473 7407

neal@redjavelin.com

Sona Kim, Quanergy

+1 408 245 9500

media@quanergy.com