MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Zusammengeführtes Unternehmen zur Erweiterung und weiteren Diversifizierung seines Software-Portfolios bildet führenden Softwareanbieter für die Energiebranche HOUSTON --(BUSINESS WIRE)--15.02.2021-- Quorum Software ('Quorum'), ein Weltmarktführer im Bereich digitaler Transformation für die Energiebranche, gab heute bekannt, dass zwei wesentliche Transaktionen zur Bildung des weltweit größten Softwareanbieters von Business-Workflows, die sich allein auf die Energiebranche konzentrieren, führen wird. Quorum wird mit Aucerna, einem global vertrauenswürdigen Anbieter integrierter Planungs-, Ausführungs-, und Reserves-Software für die Energiebranche, fusionieren. Die Transaktion kombiniert zwei im Besitz von Thoma Bravo befindliche Branchenführer mit gemeinsamer Ausrichtung auf digitale Transformation und komplementäre Kundenangebote. Das neu zusammengeführte Unternehmen gab heute ebenfalls bekannt, dass der Betrieb als Quorum Software zu einem Vertrag mit TietoEVRY führte, um das gesamte Öl- und Gas-Software-Geschäft von TietoEVRY zu erwerben, das führende Energie-Komponenten-Kohlenwasserstoff-Managementlösungen und DaWinci-Lösungen für Personallogistik und Materialwirtschaft umfasst. Die Bedingungen der Transaktionen wurden nicht bekannt gegeben. Die Zusamenführung von Aucerna, Quorum und dem TietoEVRY Öl- und Gas-Software-Geschäft wird einander hervorragend ergänzende Workflows, erfolgskritische Technologien und beispiellose globale Expertise zusammenbringen. Sie wird Quorum als ein global führendes Unternehmen für Energiesoftware für die Upstream-, Midstream- und Downstream-Sektoren der Energiewertekette positionieren. Nach der Akqisition wird Quorum der größte Softwareanbieter mit dem umfangreichsten Portfolio an Lösungen sein, die sich vollständig auf die Bedienung von Energieunternehmen jeder Größe rund um den Globus konzentrieren. Gene Austin wird die Verantwortung als CEO des zuzsammengeführten Unternehmens übernehmen und Wayne Sim, CEO und Mitbegründer von Aucerna, wird zum Mitglied des Board of Directors ernannt. 'Im Verlauf der letzten 20 Jahre entwickelte sich Quorum zum führenden Innovator von Software, die von nordamerikanischen Energieunternehmen eingesetzt wurde", so Gene Austin. 'Heute dehnt Quorum unseren Technologierahmen und unsere Expertise auf alle energieproduzierenden Regionen weltweit aus. Die Kunden an jedem Ort der Welt werden Zugang zu einem Cloud-Technologie-Ökosystem erhalten, das entscheidungsreife Daten aus dem Betrieb mit der Vorstandsetage verbindet." 'Unsere drei Organisationen ergänzen sich wechselseitig - von der Software, die unsere großartigen Mitarbeiter entwickeln, bis hin zu den Energiemärkten in denen wir operieren", so Wayne Sim. 'Unser neues Unternehmen wird in der Lage sein, Wert für unsere Interessenvertreter zu schaffen, während wir das Wachstum unseres zusammengeführten Unternehmens und die Sofwaretransformation der Energiebranche beschleunigen." 'Bei Quorum und Aucerna handelt es sich um Branchenführer, die beide signifikante Innovationen und digitale Transformationen in der Energiebranche angeregt haben", so Scott Crabill, Managing Partner bei Thoma Bravo. 'Durch Zusammenführung dieser beiden rasch wachsenden und äußerst komplementären Unternehmen mit dem Öl- und Gas-Software-Geschäft von TietoEVRY wird das neue Unternehmen Quorum über einen signifikanten Weltmaßstab und ein beispielloses Produktportfolio verfügen, das nahezu jedem Bedürfnis der Energiewertekette gerecht wird. Wir freuen uns nun auf die Fortführung der engen Zusammenarbeit mit Gene Austin, Wayne Sim und dem Quorum Team im Verlauf dieses aufregenden nächsten Kapitels der Wachstumsgeschichte des Unternehmens." Das zusammengeführte Unternehmen wird mehr als 1.800 Energiekunden in 55 Ländern bedienen. In Houston, Texas, ansässig wird Quorum Software über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum verfügen. Quorum wird auch weiterhin über eine bedeutende Präsenz in Calgary, Alberta, dem Hauptsitz von Aucerna und in Norwegen, dem Hauptsitz für Energie-Komponenten bzw. für DaWinci-Software verfügen. Über Quorum Software Quorum Software ist der weltweit größte Anbieter digitaler Technologie, die sich allein auf Geschäftsabläufe konzentriert, welche die kommende Entwicklung des Energiesystems stärken. Von aufstrebenden Unternehmen bis hin zu den größten Unternehmen und in jeder Region auf dem gesamten Globus verlassen sich die Kunden auf bewährte Innovationen und die beispiellose globale Expertise von Quorum, um Geschäftsprozesse zu rationalisieren und datengetriebene Entscheidungen zu treffen, die Rentabilität und Wachstum optimieren. Unsere branchenweit führenden Lösungen transformieren Energieunternehmen der gesamten Wertschöpfungskette und unterstützen visionäre Vorreiter, ihre Unternehmen in moderne Energieunternehmen umzuwandeln. Besuchen Sie uns auf quorumsoftware.com . Über TietoEVRY TietoEVRY schafft digitalen Vorteil für Unternehmen und Gesellschaft und ist ein führendes Unternehmen für digitale Dienstleistungen und Software mit lokaler Präsenz und globalen Fähigkeiten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland beschäftigt weltweit rund 24.000 Fachleute. TietoEVRY bedient Tausende von Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors in über 90 Ländern. Die jährlichen Umsatzerlöse von TietoEVRY betragen rund 3 Mrd. EUR und seine Aktien werden an der NASDAQ (Börse Helsinki und Börse Stockholm) sowie an der Oslo Børs notiert. Besuchen Sie uns auf https://www.tietoevry.com/. Über Thoma Bravo Thoma Bravo ist eines der größten und erfolgreichsten Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Sektoren mit software- und technologieaktivierten Dienstleistungen konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 73 Milliarden US-Dollar per 30. September 2020 arbeitet Thoma Bravo mit Management-Teams zusammen, um bewährte Betriebsabläufe zu implementieren, in Wachstumsinitiativen zu investieren und Akquisitionen zu tätigen, die den Umsatz und die Gewinne beschleunigen sollen. Ziel ist es, den Wert des Unternehmens zu steigern. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in San Francisco und Chicago mit einer geplanten Erweiterung um den Standort Miami in der zweiten Jahreshälfte 2021. Weitere Informationen finden Sie unter thomabravo.com. 