Business Wire News: Radioline führt erste Radio-App ein, die mit der neuen Smartwatch GT 2 Pro von Huawei kompatibel ist



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. PARIS --(BUSINESS WIRE)--18.01.2021-- Radioline seine Beziehung mit Huawei als bevorzugtem Partner mit der Einführung der ersten Radio-App, die mit der neuen Smartwatch GT 2 Pro von Huawei außerhalb Chinas kompatibel ist. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210117005016/ de/ (Photo: Radioline) (Photo: Radioline) Die App bietet eine breite Palette an Radio-Inhalten, mit Echtzeit-Steuerung der mobilen App über die Armbanduhr und einer einfachen und eleganten Benutzeroberfläche. Mit einem Handgriff kann der Benutzer die Wiedergabe der Sendung einfach starten oder stoppen und seine Lieblingssendungen, Podcasts oder Sender in den Favoriten speichern. Er kann auch die Lautstärke regeln und den Namen des Senders oder Podcasts sehen. Radioline, das Ergebnis einer Hi-Tech-Kooperation, hat seine Partnerschaft mit Huawei seit der Herausgabe der ersten Radio-App für Huawei HiCar außerhalb Chinas weiter ausgebaut; Radioline wurde auf der Huawei Developer Conference 2020 mit der 'Outstanding Partner'-Auszeichnung geehrt. 'Wir sind sehr erfreut, wieder mit den Huawei-Teams zusammenzuarbeiten, denn unsere Zusammenarbeit mit ihnen beruht in erster Linie auf Vertrauen und gegenseitigem Verständnis füreinander. Ihre Anforderungen in Bezug auf die Prozesstechnologie entsprechen unserer Vision der Innovation und dies ermöglicht es uns, ganz mit den Markenwerten übereinzustimmen," erklärt Xavier Filliol, COO von Radioline. 'Huawei ist sehr erfreut, ein Ökosystem mit mehr ausgezeichneten Partnern auf der ganzen Welt aufzubauen. Denn wir wollen es unseren Benutzern ermöglichen, jederzeit mühelos verbunden zu bleiben, und dem Verbraucher qualitativ hochwertige Erlebnisse bereitstellen,' so Rico Zhang, Geschäftsführer der Produktlinie der tragbaren Smart- und Fitness-Produkte (Smart Wearable and Health Product Line) der Huawei Consumer Business Group (BG). Über Radioline

Radioline ist einer der führenden globalen Radioanbieter mit über 90.000 Radiosendern, Podcasts auf allen Bildschirmen, die durch eine breite Vielfalt an Partnern (Telekommunikationsanbieter, Erstausrüster, Medienportale, Middleware etc.) verbreitet werden.

Der Dienst ist auf einer hochskalierbaren Plattform mit erweiterten Funktionen, verbesserter Inhaltsverwaltung, Bündelung einer enormen Vielzahl an Kanälen und universellem Zugriff über jedes Mobilgerät, per Internet-Computer, Internet-Fernseher, über das Internet der Dinge (IoT) und digitale Lösungen furs Auto (mit TDF / RadioBridge) aufgebaut. Für weitere Informationen über Radioline siehe: www.business.radioline.co Radioline ist ein Unternehmen der Baracoda Group. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210117005016/de/ Kontakt:

Pressekontakt:

Xavier Filliol - press@radioline.co



