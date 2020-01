2:30 | 09.01.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Cloud-Praktiken, freiberufliche Dienstleistungen und Managed Services werden die branchenführende Kompetenz von Rahi im Bereich der Infrastruktur für Rechenzentren ergänzen. FREMONT, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--09.01.2020-- Rahi Systems hat heute die Einführung seiner Cloud-Strategie und die Aufnahme von Matt Robinson als CTO für Cloud und Infrastruktur bekannt gegeben. Robinson wird die Entwicklung der Cloud-Dienstleistungen von Rahi leiten, für welche die bewährte Fähigkeit von Rahi zur Bereitstellung von kostengünstiger und leistungsfähiger Infrastruktur für Rechenzentren zum Einsatz kommen wird. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200108005921/ de/ Cloud practices, professional services, and managed services will complement Rahi's industry-leading expertise in data center infrastructure. (Graphic: Business Wire) Cloud practices, professional services, and managed services will complement Rahi's industry-leading expertise in data center infrastructure. (Graphic: Business Wire) Heute verwenden sämtliche Unternehmen Cloud-Dienste, doch nur wenige stützen sich ausschließlich auf die Cloud. Zahlreiche Unternehmen benötigen Hilfe bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Ansatzes über die Cloud und den Firmenstandort hinweg. Das Team von Rahi kann dabei als übergreifende Stelle dienen, die ein Unternehmen dabei unterstützt, seine Cloud-Strategie mit der Strategie für sein Rechenzentrum abzugleichen und den richtigen Mix von Cloud-Diensten einzuführen, um geschäftlichen und IT-Anforderungen gerecht zu werden. Rahi bietet auch Managed Services in der Cloud an, die fehlende Fähigkeiten ersetzen, die operative Effizienz sicherstellen und die Cloud-Umgebung optimieren. 'Wenige Anbieter von IT-Lösungen bieten Cloud-Dienste an, und die meisten Cloud-Unternehmen müssen sich für Lösungen auf dem Firmengelände mit einem VAR (Value Added Reseller) zusammenschließen. Rahi kann beides gut', sagte Tarun Raisoni, CEO und Mitbegründer von Rahi Systems. 'Wir arbeiten mit vollem Einsatz daran, einen Rahmen und eine Methodik um unsere Cloud-Strategie zu bilden, und freuen uns, zur Leitung unserr Cloud-Dienste einen Branchenveteranen wie Matt Robinson an der Seite zu haben.' Robinson arbeitet seit 27 Jahren in der Technologieindustrie, zuletzt als Leiter des Partner Engineering bei Google Cloud. Zuvor war er in leitenden Positionen bei NetApp, Silicon Graphics und Alacritech in zahlreichen Funktionen tätig, darunter Engineering, Marketing, Produktmanagement, freiberufliche Dienstleistungen und Kundensupport. 'Sehr gerne unterstütze ich die Rahi-Familie beim Aufbau einer erstklassigen Cloud- und Infrastrukturorganisation', sagte Robinson. 'Die langjährige Erfahrung von Rahi im Bereich Rechenzentren und Infrastruktur bei Fortune-500-Kunden bildet für uns eine Arbeitsplattform, um über jede Branchenachse hinweg Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen bereitzustellen. Mit starkem Fokus auf den Aufbau einer Datenstrategie durch die strategische Platzierung von Arbeitslasten und starke Leitmodelle in Cloud-Umgebungen unterstützt Rahi seine Kunden dabei, ihre Unternehmensziele schneller und überzeugter zu erreichen.' Mehr über den Ansatz, die Methodik und die Dienstleistungsangebote von Rahi in der Cloud erfahren Sie online unter Rahi Cloud Services. Über Rahi Systems Rahi Systems bietet eine Reihe von Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung von Kosten, Leistung, Skalierbarkeit, Verwaltbarkeit und Effizienz heutiger integrierter Umgebungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 durch Unternehmer mit tiefgreifendem Verständnis der Bedürfnisse und Probleme von IT-Dienstleistern, staatlichen Agenturen und Unternehmen ist die Firma aufgrund ihres lösungsorientierten Ansatzes, des hervorragenden Supports und einer auf den Erfolg der Kunden ausgerichteten Kultur stetig gewachsen. Rahi hat seine Unternehmenszentrale in der kalifornischen Stadt Fremont und weitere Niederlassungen in den USA, Indien, Hongkong, Singapur, China, Taiwan, der Türkei, Irland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Japan, Südkorea, Malaysia, den Philippinen, Indonesien und Australien. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200108005921/de/ Kontakt:

Alison Lolis

Marketingvorstand

+1 510.651.2205

alison@rahisystems.com



