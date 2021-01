13:20 | 01.01.2021

Ra's al-Chaima läutet 2021 mit einem der weltweit größten Feuerwerke ein, das zu Hoffnung und Zuversicht inspiriert



01.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Show bekräftigt Ra's al-Chaimas Position als GCC-Hauptstadt des Tourismus im Jahr 2021 RA'S AL-CHAIMA, Vereinigte Arabische Emirate --(BUSINESS WIRE)--01.01.2021-- Die Silvesterfeierlichkeiten in Ra's al-Chaima begeisterten die Welt mit einem 10-minütigen Feuerwerk, das die Botschaft der VAE von Hoffnung, Frieden und Erfolgen unterstrich, als die Welt 2021 mit Optimismus und erneutem Vertrauen begrüßte. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210101005014/ de/ Ras Al Khaimah ushers in 2021 with one of the world's largest fireworks displays (Photo: AETOSWire) Ras Al Khaimah ushers in 2021 with one of the world's largest fireworks displays (Photo: AETOSWire) Das Feuerwerk, das den Himmel über dem Arabischen Meer beleuchtete, wurde unter Einhaltung aller Sicherheitsprotokolle organisiert. Während Gäste, darunter Einwohner und Touristen der VAE, in Hotels auf der Insel Al Marjan und im Dorf Al Hamra die Show vor Ort sahen, wurde die Veranstaltung auch live auf Fernsehkanälen weltweit und über soziale Medien übertragen und erreichte Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt. Sie können die aufregende Show auf raknye.com verfolgen. Abdulla Al Abdouli, Mitglied des Organisationskomitees der Veranstaltung, sagte: 'Die Silvesterfeier von Ra's al-Chaima ist in der Tat eine Hommage an die Widerstandsfähigkeit und Stärke der Menschheit. Wir senden von hier in Ra's al-Chaima aus eine positive Botschaft an die Welt und fordern die Menschen auf, nach einem beispiellosen Jahr mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Mit Ra's al-Chaima als GCC-Hauptstadt des Tourismus im Jahr 2021 wollen wir die Menschen dazu inspirieren, das Emirat zu besuchen und seine Wunder vertrauensvoll zu erkunden.' Die Silvester-Feuerwerksshow von Ra's al-Chaima in der malerischen Umgebung des Arabischen Meeres, mit den Wahrzeichen der Natur von Ra's al-Chaima, den architektonischen Gebäuden der Insel Al Marjan und dem Dorf Al Hamra, war in der Tat wie keine andere. Mit 8.500 kg Feuerwerk wurde eine Länge von 4 km und eine Breite von 3,9 km abgedeckt und schuf einen der hellsten Punkte der Erde. Das festliche Farbpanorama wurde aus 81 Startpontons erzielt, die 15.281 Feuerwerkskörper abschossen. Die Show-Vorbereitung dauerte 20 Tage an Land und auf See und 30 Techniker arbeiteten daran. Zusätzlich zu 6 km Steuerkabeln wurden mehr als 3 km Glasfaser verlegt. Die 10-minütige Show war umso faszinierender mit musikalischen Themen. Mit dem Countdown folgten ein großer Donner und eine atemberaubende Farbdarstellung, um das neue Jahr einzuleiten. *Quelle: AETOSWire Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210101005014/de/ Kontakt:

ASDA'A BCW

Nivine William, +97144507600

nivine.william@bcw-global.com



