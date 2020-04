0:00 | 24.04.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BRATISLAVA, Slowakei --(BUSINESS WIRE)--23.04.2020-- Resco, der führende Anbieter plattformunabhängiger mobiler Unternehmenslösungen und globaler ISV-Partner von Microsoft und Salesforce, hat offiziell Inspections for Industry Verticals auf den Markt gebracht. Als Weiterentwicklung von Resco Inspections liegt der Fokus dieses Angebots auf der Optimierung wichtiger Geschäftsbereiche in Branchen, die eine hohe Effizienz und Digitalisierung von Betriebsprozessen erfordern. Die neu angekündigte Lösung zeichnet sich durch schnelle Bereitstellung, Benutzerfreundlichkeit und sofort einsatzbereite Funktionen aus und ermöglicht es Unternehmen, Mobilität ohne großen Zeit- und Kostenaufwand in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren. Inspections for Industry Verticals wird mit maßgeschneiderter Funktionalität für drei wichtige Industriezweige bereitgestellt: Fertigung, Energie und Gebäudewartung. Mit einsatzfertigen Formularen können Unternehmen sofort eine Vielzahl an Prozessen optimieren: * Produktions- und Ressourcenmanagement * Gesundheits- und Sicherheitschecks

* Qualitätssicherung

* Inspektionen von Versorgungsunternehmen * Wartung von Ausrüstungskomponenten * Beurteilung der Brandgefahr

* Prüfung von Mietverträgen Schnelle Bereitstellung Dank der sofort einsatzbereiten Lösung Inspections for Industry Verticals ist jeder Anwender in der Lage, mobile Formulare zu erstellen, diese auf einem mobilen Gerät zu publizieren und sofort mit der Inspektion zu beginnen. Dazu sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Keine zusätzlichen Kosten Inspections for Industry Verticals kann als Standalone-Lösung genutzt werden, wodurch zusätzliche Kosten und Drittanbieterlizenzen entfallen. Unternehmen können somit Daten mithilfe einer einzigen Lösung erfassen und analysieren, wo immer sie benötigen werden. Problemlos anpassbar Die Erstellung dedizierter Formulare, Checklisten, Audits oder Umfragen wird grundlegend optimiert. Umfassend benutzerdefinierte Anwendungsvorlagen, Formulare und Algorithmen lassen sich auch über das einsatzfertige Angebot hinaus erstellen, damit Unternehmen Mobilitätsfunktionen für ein breites Spektrum an Szenarien zur Verfügung stehen. Integration mit externen Datenquellen Inspections for Industry Verticals kann als eigenständige Lösung oder in Verbindung mit Microsoft Dynamics 365 und Salesforce eingesetzt werden. Neue Integrations-APIs vereinfachen zudem die Verknüpfung mit anderen CRM-, ERPoder SQL-Systemen. Resco bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion an, die es jedem Kunden und Partner erlaubt, alle Funktionen des Produkts zu testen. Unternehmen, die in den Industriezweigen Fertigung, Energie und Gebäudewartung tätig sind, können eine speziell auf ihre Branche zugeschnittene Testversion einrichten. Nähere Informationen unter: www.resco.net/products/inspections Über Resco Resco wurde 1999 gegründet und ist einer der weltweit führenden Entwickler von plattformübergreifenden mobilen Softwarelösungen. Zurzeit werden seine Produkte von mehr als 2.500 Unternehmenskunden mit mehr als 200.000 lizenzierten Anwendern genutzt. Der Eckpfeiler der Multi-Experience-Entwicklungsplattform von Resco ist das Woodford Konfigurations- und Management-Tool, das zusammen mit den mobilen Anwendungen von Resco das Herzstück aller Resco-Produkte bildet. www.resco.net Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200423005956/de/ Kontakt:

