1:10 | 16.12.2020

Business Wire News: rf IDEAS und Nymi kooperieren für wirklich kontaktlose Authentifizierungslösungen



16.12.2020 / 01:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ROLLING MEADOWS, Illinois --(BUSINESS WIRE)--16.12.2020-- rf IDEAS, ein führender Hersteller von Ausweislesern für die Authentifizierung und den logischen Zugang, gab eine neue Technologiepartnerschaft mit Nymi bekannt, dem Erfinder des Nymi Band(TM), eines innovativen, am Arbeitsplatz tragbaren Armbands für die sichere, freihändige Authentifizierung. Diese Partnerschaft wird zu 100 % kontaktlose Authentifizierung für den Zugang zu Netzwerken, Daten, Anwendungen und Geräten für Branchen ermöglichen, bei denen strengste Hygienestandards eingehalten werden müssen. rf IDEAS ist ein sehr bekanntes, führendes Unternehmen für kontaktlose Lesegeräte für Zugangsberechtigungen, einschließlich der WAVE ID^(R) Mobile-Lesegeräte, die die Technologie Bluetooth^(R) Low Energy zur Verwendung mit mobilen Anmeldeinformationen integrieren. Das Nymi Band ist ein schlankes, wiederaufladbares Gerät, das am Handgelenk getragen und über persönliche biometrische Daten entriegelt wird. Es bietet außerdem Vernetzbarkeit via Bluetooth Low Energy und ermöglicht so beim Gebrauch in Verbindung mit WAVE-ID-Lesegeräten sofortige Multifaktor-Authentifizierung. In vielen Branchen, etwa im Gesundheitswesen und im Pharma- und Biotechbereich, müssen Anwender auf mehrere sichere Systeme zugreifen und dabei oft persönliche Schutzausrüstung tragen, um die Verbreitung von Keimen zu vermeiden. Die Partnerschaft von rf IDEAS und Nymi wird in diesen Umgebungen die Authentifizierungen maßgeblich vereinfachen. Andrew Foxcroft, Vice President bei Nymi, erklärte: 'Ein Krankenhaus kann mit einer einzigen Bewegung unseres Nymi-Bandes über ein rf-IDEAS-Lesegerät einen Single-Sign-On-Zugang zu medizinischen Aufzeichnungen, sicheren Druckern, Pflegestationen, Medikamentenwagen und mehr ermöglichen. Es ist nicht nötig, ein Passwort einzugeben, eine ID-Karte zu handhaben oder gar Handschuhe auszuziehen.' Tod Besse, SVP, Global Sales & Marketing bei rf IDEAS, stimmte zu: 'Es ist wirklich bahnbrechend, eine komplett berührungslose, freihändige Authentifizierungslösung, die keinen Gesichts- oder Netzhautscan erfordert. Mit der Kombination aus dem Nymi Band, den WAVE-ID-Lesegeräten und unserem Fachwissen über eine Vielzahl von branchenspezifischen Sicherheitsanforderungen freuen wir uns sehr, durch diese Partnerschaft die kontaktlose Authentifizierung zu verändern.' Um mehr über den Gebrauch des Nymi Band in Verbindung mit unserem rf IDEAS Lesegerät zu erfahren, besuchen Sie bitte www.nymi.com. Über rf IDEAS rf IDEAS, Inc. ist ein führender Anbieter von logischen Zugangslösungen für Gesundheitsbranche, Fertigung, Behörden und Unternehmen. Unterstützt durch die starken Partnerschaften des Unternehmens mit führenden Anbietern von Identity Access Management ermöglichen Lesegeräte von rf IDEAS innovative Lösungen für Single-Sign-On, sicheres Drucken, Anwesenheitsverfolgung und andere Anwendungen, die eine Authentifizierung erfordern. Lesegeräte von rf IDEAS unterstützen nahezu alle Berechtigungsnachweise weltweit, einschließlich der wachsenden Zahl mobiler Berechtigungsnachweise. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfIDEAS.com. rf IDEAS(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von rf IDEAS, Inc. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201215006179/de/ Kontakt:

Megan Flynn

Tel.: 312 573 2220 Nebenstelle 209

E-Mail: Marketing@rfIDEAS.com



1155512 16.12.2020