4:00 | 07.07.2020

Business Wire News: rf IDEAS^(R) fügt HID^(R) Mobile Access seinem Angebot WAVE ID^(R) Mobile hinzu



07.07.2020 / 04:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ROLLING MEADOWS, Illinois --(BUSINESS WIRE)--07.07.2020-- rf IDEAS, ein führender Hersteller von Ausweislesegeräten für den logischen Zugriff und die Authentifizierung, treibt die Zukunft des sicheren mobilen Zugriffs weiter voran. Das neueste Produkt der Lesegeräteserie rf IDEAS WAVE ID Mobile, das in Zusammenarbeit mit HID Global entwickelt wurde, unterstützt den Berechtigungsnachweis HID Mobile Access auf Mobilgeräten, auf denen Bluetooth^(R) Low Energy aktiviert ist. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200706005629/ de/ WAVE ID(R) Mobile for HID(R) Mobile Access (Graphic: Business Wire) WAVE ID(R) Mobile for HID(R) Mobile Access (Graphic: Business Wire) WAVE ID Mobile für HID Mobile Access bietet Smartphone-Benutzern über den HID-Ausweis kontaktlosen logischen Zugang zu Arbeitsstationen, Netzwerken, Anwendungen, sicheren Druckern und mehr. Dieses neue Lesegerät unterstützt außerdem nahezu jede physische Nähe oder kontaktlose Chipkarte weltweit. Der Berechtigungsnachweis HID Mobile Access kann von HID Global über rf IDEAS bezogen werden. Es basiert auf der hochsicheren SEOS^(R)-Plattform und wird über ein benutzerfreundliches Online-Verwaltungsportal als Jahresabonnement bereitgestellt. HID Mobile Access reiht sich in eine wachsende Familie mobiler Berechtigungsnachweise ein, die vollständig von WAVE ID mobilen Lesegeräten unterstützt werden. Dazu gehört auch der mobile Berechtigungsnachweis Orange Business Services Pack ID, der jetzt auch als kostenlose Standalone-Option erhältlich ist, und der mobile Berechtigungsnachweis Safetrust Wallet, die alle auch direkt über rf IDEAS erworben werden können. 'Wir wollen ein Anbieter von kompletten End-to-End-Lösungen für alle kartenbasierten und mobilen Authentifizierungsanforderungen von Unternehmen sein', sagte Tod Besse, Senior Vice President für globalen Vertrieb und Marketing bei rf IDEAS. 'Wir haben unser Angebot an mobilen Lesegeräten in Partnerschaft mit führenden Anbietern von mobilen Berechtigungsnachweisen strategisch erweitert, weil wir glauben, dass die berührungslose mobile Authentifizierung eine zunehmend dominierende Rolle spielen wird, vor allem, da immer mehr Menschen von zu Hause und externen Büros aus arbeiten.' Das neue WAVE ID Mobile für HID Mobile Access ist über einen einzigen USB-Port einfach zu implementieren und ermöglicht Anwendern, ihren bestehenden Kartensystemen mobilen Zugriff für den sicheren Zugriff auf Anwendungen im gesamten Unternehmen hinzuzufügen. Hinter die Lösung steht das preisgekrönte Fachwissen und der persönlichen Service, für den rf IDEAS in den 25 Jahren seiner Tätigkeit für Kunden auf allen Märkten bekannt geworden ist. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich an einen Vertreter von rf IDEAS unter sales@rfIDEAS.com. Über rf IDEAS rf IDEAS, Inc. ist ein führendes Unternehmen für logische Zugangslösungen für das Gesundheitswesen, die Fertigung, Behörden und Unternehmen. Unterstützt durch die starken Partnerschaften des Unternehmens mit führenden Anbietern von Identity Access Management ermöglichen Lesegeräte von rf IDEAS innovative Lösungen für Single-Sign-On, sicheres Drucken, Anwesenheitsverfolgung und andere Anwendungen, die eine Authentifizierung erfordern. Lesegeräte von rf IDEAS unterstützen nahezu alle Berechtigungsnachweise weltweit, einschließlich der wachsenden Zahl mobiler Berechtigungsnachweise. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfIDEAS.com. rf IDEAS(R) und WAVE ID(R) sind eingetragene Warenzeichen von rf IDEAS, Inc. Marken, die nicht zu rf IDEAS gehören, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. (c)2020 rf IDEAS, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200706005629/de/ Kontakt:

Megan Flynn

E-Mail: Marketing@rfIDEAS.com



