2:20 | 03.02.2021

Business Wire News: Riversand wird als führender Anbieter im Gartner Magic Quadrant für Lösungen im Bereich Master Data Management (MDM) eingestuft



03.02.2021 / 02:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Nachdem Riversand vier Jahre lang der einzige Anbieter war, der als Visionär (Visionary) im Gartner Magic Quadrant für MDM-Lösungen ausgezeichnet wurde, ist das Unternehmen nun als führender Anbieter (Leader) unter 15 Anbietern positioniert und wurde für seine Vollständigkeit der Vision (Completeness of Vision) und seine Fähigkeit zur Umsetzung (Ability to Execute) ausgezeichnet. HOUSTON --(BUSINESS WIRE)--03.02.2021-- Riversand, ein führender Anbieter von Cloud-nativen SaaS-Lösungen im Bereich Master Data Management (MDM) und Product Information Management (PIM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner-Bericht '2021 Magic Quadrant for Master Data Management (MDM) Solutions*' als führender Anbieter (Leader) eingestuft wurde. Zu den Kunden von Riversand gehören die weltweit größten Marken aus den Bereichen Einzelhandel, Lebensmittel und Konsumgüter (Consumer-Packaged Goods, CPG), Fertigung, Transport und Vertrieb sowie Energie. Innerhalb des 'Leader'-Quadranten im Bericht ist Riversand die einzige reine Cloud-native SaaS-Plattform. 'Es ist uns eine Ehre, seit fast zwanzig Jahren mit phänomenalen Klienten zusammenzuarbeiten und ihren Kunden und Partnern bessere Datenergebnisse zu liefern', sagt Upen Varanasi, CEO und Mitbegründer von Riversand. 'Wir sind davon überzeugt, dass Gartner unsere Fähigkeit, unseren Kunden einen geschäftlichen Mehrwert zu bieten, erkannt hat und uns deshalb in diesem '2021 Magic Quadrant for MDM Solutions'-Bericht als 'Leader' einstuft. Wir freuen uns sehr, dass sich unsere langfristige Vision auszahlt.' Riversand wurde bereits in vier vorangegangenen 'Magic Quadrant'-Berichten von Gartner in Folge als 'Visionär' (Visionary) ausgezeichnet. 'Einen großen Geschäftswert zu beweisen und zu erbringen, angeleitet durch eine intelligente Strategie - das ist es, was unsere Kunden von Riversand erwarten', so Varanasi. 'Wir werden weiterhin vorausschauend investieren und dazu beitragen, dass unsere Kunden auch in Zukunft die fortschrittlichsten Lösungen für das Stammdatenmanagement erhalten.' Laden Sie hier den vollständigen Gartner 'Magic Quadrant'-Bericht herunter*: https://riversand.me/GartnerMDMMQ21_PR *Gartner, 'Magic Quadrant for Master Data Management Solutions,' Simon Walker, Sally Parker, Malcolm Hawker, Divya Radhakrishnan, Alan Dayley, 27. Januar 2021 Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden und rät Technologie-Nutzern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher Gewährleistung, explizit oder implizit, hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Über Riversand Riversand bietet eine Master Data Experience Platform (MDxP), die es Kunden ermöglicht, ihre Daten durch intelligente Einblicke, Automatisierung und Multi-Domain-SaaS-Lösungen zu nutzen. Die MDxP-Plattform von Riversand ist der Motor, der die Kunden bei der digitalen Transformation durch verbesserte geschäftliche Flexibilität, schnellere Akzeptanz und verbesserte Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen unterstützt. Riversand hat die Vision, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kunden besser kennenzulernen, Produkte schneller zu vermarkten, Prozesse zu automatisieren, Risiken zu minimieren und ihre Geschäfte intelligenter zu führen. Besuchen Sie Riversand für weitere Informationen und folgen Sie uns @RiversandMDM auf Twitter und Riversand auf LinkedIn. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210202006212/de/ Kontakt:

Riversand PR

Ilana Friedman

pr@riversand.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



03.02.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1165346 03.02.2021