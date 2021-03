10:20 | 15.03.2021

Business Wire News: Sabio Group erwirbt Voicebot-Spezialist Fonetic



15.03.2021 / 10:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. - Die Übernahme von Fonetic mit Sitz in Madrid erweitert das KI- und Automatisierungsportfolio von Sabio - Fonetic ist einer der führenden spanischen Anbieter von spezialisierten cloudfähigen Voicebots, Chatbots und Bots-as-a-Service LONDON & MADRID --(BUSINESS WIRE)--15.03.2021-- Sabio Group, ein führender europäischer CX-Komplettdienstleister, hat Fonetic übernommen, einen führenden spanischen Anbieter von cloudfähigen KI-Voicebots, Chatbots und Lösungen zur Kundenverhaltensanalyse. Die Ankündigung erweitert das Angebot an KI- und Automatisierungslösungen von Sabio und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kunden mit einem eigenen, wirklich innovativen Angebot an CX-Lösungen zu unterstützen, die sein breitgefächertes Multi-Vendor-Produktportfolio ergänzen. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich Fonetic als Spezialist für die Bereitstellung von Spracherkennung, Natural Language Processing (NLP) und KI-gestützten Voicebot- und Chatbot-Lösungen etabliert. Lösungen von Fonetic unterstützen Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer CX-Abläufe. Das Unternehmen verwaltet, verarbeitet und überwacht derzeit über 200 Millionen Interaktionen pro Jahr für Großkunden wie Generali, Axa, Banco Santander, Endesa, Linea Directa, Mapfre, Multiasistencia und Vodafone. 'Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem man davon ausgehen kann, dass fast jede Kundeninteraktion bald in irgendeiner Form von KI unterstützt wird und dass KI-gestützte Fähigkeiten die Kundenerfahrung verändern werden', erklärt Jonathan Gale, CEO von Sabio. 'Mit seinen bewährten Voicebot-, Chatbot-, Kundenverhaltensanalyse- und Visualisierungsfunktionen nimmt Fonetic diese Herausforderung direkt an. Das Unternehmen bringt nicht nur ein unglaublich talentiertes Team mit, sondern auch wertvolle Expertise bei digitalen CX-Transaktionen, die eine wichtige Ergänzung zu Sabios eigenem IP-Portfolio sein wird.' 'Bei Fonetic können wir zeigen, wie unsere Voicebots und Chatbots im großen Maßstab funktionieren. Dies hilft unseren Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Kundenbeziehungen, indem wir die CX-Effizienz steigern und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit deutlich erhöhen', ergänzt Juan Manuel Soto, CEO und Gründer von Fonetic. 'Als Teil der Sabio Group können wir unser Voicebot- und Chatbot-Angebot einem viel breiteren Markt zur Verfügung stellen, zumal die Einführung von KI und Automatisierung im CX-Sektor exponentiell zunehmen wird.' Fonetic arbeitet eng mit dem Digital Transformation Team von Generali Spanien zusammen und hat den Multichannel Bot für Generali in Spanien konzipiert und entwickelt. Enrique Lorente, Head of Business Transformation and Control bei Generali Spanien, dazu: 'Die Bot-Expertise und Design-Fähigkeiten von Fonetic sind ein Schlüsselfaktor für den Erfolg unseres kognitiven Bots - indem wir unseren Vertriebspartnern und Kunden einen dialogfähigen Assistenten zur Verfügung stellen, der ein automatisches Forderungsmanagement bietet (einer der wichtigsten und volumenstärksten Prozesse von Generali), und es ihnen dadurch ermöglicht, den Kanal ihrer Wahl auf eine einfache und natürliche Weise zu nutzen. Wir freuen uns darauf, Teil ihres anhaltenden Erfolgs zu werden.' Fonetic Voicebots und Chatbots sind Bot-agnostisch und können entweder mit der eigenen Technologie oder integriert mit NLP-Assets von Drittanbietern eingesetzt werden, um das Beste aus Tools wie Microsoft Bot Framework & Luis, Google Dialogflow, IBM Watson, Nina von Nuance, Sabios eigener Lösung flexAnswer, Genesys oder Heimassistenten wie Alexa und Google Home herauszuholen. www.fonetic.com www.sabiogroup.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210315005086/de/ Kontakt:

Cheryl Billson,

Tel.:+44(0)7791720460

Cheryl.billson@commacomms.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



15.03.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1175544 15.03.2021