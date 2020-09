16:40 | 10.09.2020

Business Wire News: Sambia setzt globalen Maßstab für die Erhaltung von kommunalen Wäldern



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LUSAKA, Sambia --(BUSINESS WIRE)--10.09.2020-- Zwölf Kommunen im Luangwa-Tal profitieren dank einer Partnerschaft mit dem Waldschutz-Unternehmen BCP (BioCarbon Partners) von direkten Barzahlungen in Höhe von 50 Millionen Kwacha (2,3 Millionen Dollar). Zwei bahnbrechende Projekte, das Lower Zambezi REDD+ Project (LZRP) und das Luangwa Community Forests Project (LCFP), die von BCP in Partnerschaft mit den Kommunen, der sambischen Forstbehörde und dem Ministerium für Nationalparks und Wildtiere gefördert werden, haben zu einer direkten Monetarisierung der Waldressourcen durch die lokale Bevölkerung geführt. Die öffentlich-privaten Gemeinschaftsprojekte setzen einen neuen Maßstab im Waldschutz, der die Nation an die Spitze der globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels rückt, zugleich aber auch die Waldressourcen schützt und der lokalen Bevölkerung neue Erwerbsmöglichkeiten eröffnet. Seine Königliche Hoheit Chief Bunda Bunda sagte: 'Die Gesellschaft in meinem Land hat hart auf diesen Erfolg der Verifizierung von REDD+ für Sambia hingearbeitet. Wir danken der Regierung für die Unterstützung unseres Chiefdoms beim Zugang zu den Vorteilen von REDD+ und BCP für die Partnerschaft, die zu mehr Beschäftigung, Erwerbsmöglichkeiten und Entwicklungsprojekten geführt hat.' LZRP ist das weltweit erste REDD+-Projekt, das sieben Audits nach dem verifizierten Kohlenstoffstandard (Verified Carbon Standard, VCS) erfolgreich absolviert hat, wodurch Einnahmen aus Gutschriften generiert werden können, die den CO2-Fußabdruck von Organisationen ausgleichen, die Treibhausgase produzieren. LZRP war auch das erste REDD+-Projekt in Afrika, das eine dreifache Gold-Validierung nach dem Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB-Standard) für außergewöhnliche soziale Auswirkungen erreichte. BCP-CEO Dr. Hassan Sachedina sagte: 'Wir haben das Privileg, die Bemühungen der Regierung und der Kommunen zur Erhaltung des Ökosystems Luangwa/Unterer Sambesi zu unterstützen, einer der weltweit größten noch verbliebenen Rückzugsregionen für Wildtiere. 'Wegen der Pandemie war dies ein hartes Jahr: Die Mittel für Tourismus und Naturschutz waren rückläufig, aber dank der außerordentlichen Anstrengungen unserer Partner wie z.B. der Forstbehörde konnte das LCFP den Kommunen im Jahr 2020 50 Millionen Kwacha zur Verfügung stellen. Wir sind dankbar dafür, dass die USAID die Entwicklung des LCFP unterstützt. Dies ist erst der Anfang eines langfristigen, sich selbst tragenden Naturschutzmodells, das den Kommunen und der Tierwelt gleichermaßen zugute kommt.' Mit 944.000 Hektar ist das mit dreifacher Gold-Validierung nach CCB ausgezeichnete LCFP das flächenmäßig größte Projekt Afrikas und verbessert das Leben von 217.000 Menschen in 12 Chiefdoms, während das LZRP 40.000 Hektar umfasst und 7.000 Menschen in einem Chiefdom zugute kommt. Ende Über BCP

BCP ist ein führendes afrikanisches Sozialunternehmen, das im Naturschutz tätig ist und das Ziel verfolgt, die Lebensräume von Wildtieren als wertvolle Ressourcen für die Menschen zu erhalten. BCP beschäftigt in 13 Chiefdoms in Sambia über 160 Mitarbeiter, die sich gemeinsam für den Schutz von einer Million Hektar Lebensraum in kritischen Ökosystemen engagieren. www.biocarbonpartners.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200910005711/de/ Kontakt:

