24.06.2020 / 21:00



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

HOUSTON --(BUSINESS WIRE)--24.06.2020--

Schlumberger Limited ('Schlumberger') gab heute bekannt, dass Schlumberger Investment SA, eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Schlumberger ('SISA'), das zuvor angekündigte Cash-Übernahmeangebot für alle ausstehenden 3,300%igen Schuldscheindarlehen von SISA mit Fälligkeitsdatum 2021 (die 'Schuldscheine') zu den im Übernahmeangebot vom 17. Juni 2020 festgelegten Bestimmungen und Bedingungen (das jederzeit geändert oder ergänzt werden kann, das 'Übernahmeangebot') und die dem Übernahmeangebot beigefügte betreffende Bescheinigung der Liefergarantie (die jederzeit geändert oder ergänzt werden kann, die 'Bescheinigung der Liefergarantie'), bepreist hat. Das Übernahmeangebot wird im Folgenden als 'Angebot' bezeichnet. Im Folgenden werden das Übernahmeangebot und die Bescheinigung der Liefergarantie zusammen als 'Angebotsunterlagen' bezeichnet.

Die 'Gegenleistung für das Rückkaufangebot' für jede Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 US-Dollar, die gemäß dem Angebot gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen und zum Kauf angenommen wurde, wurde auf die in den Angebotsunterlagen beschriebene Weise unter Bezugnahme auf die in der nachstehenden Tabelle angegebene feste Spanne für die Schuldverschreibungen zuzüglich der Rendite auf der Grundlage des in der nachstehenden Tabelle angegebenen Geldkurses der Referenzanleihe des US-Finanzministeriums bestimmt, die von den Händlermanagern am 23. Juni 2020 um 14:00 Uhr New York Zeit festgelegt wurde.

Bestimmte die Schuldscheine und die Preiskalkulation für das Angebot betreffende Informationen sind in der unten aufgeführten Tabelle dargestellt.

Bezeichnung des CUSIP- Ausstehender Referenzwertpapier Bloomberg- Referenzertrag Feste Wertpapiers Zahlen Gesamtnominal des Referenz- von Wertpapieren des Zinsspanne Summe wert US-Finanzministeriums Seite US-Finanzministeriums 806854AB1/ US806854AB12 0,125 % U.S.- 3,300%iges 1.600.000.000 Staatsanleihen 40 1.026,06 Schuldscheindarlehen USD PX1 0,192 % Basispunkte USD fällig 2021 fällig 31. Mai 2022 L81445AB1/ USL81445AB10

Die Inhaber müssen ihre Schuldverschreibungen zum oder vor dem Ablauftermin (wie unten definiert) gültig andienen (und nicht gültig zurückziehen) oder eine ordnungsgemäß ausgefüllte und ordnungsgemäß ausgeführte Mitteilung über die garantierte Lieferung für ihre Schuldverschreibungen abgeben, um für den Erhalt der Gegenleistung für das Übernahmeangebot in Frage zu kommen. Darüber hinaus erhalten Inhaber, deren Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots gekauft werden, aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstag bis zum Abrechnungstag (wie im Kaufangebot definiert) für die Schuldverschreibungen, jedoch nicht einschließlich dieses Datums. SISA geht davon aus, dass das Abwicklungsdatum der 26. Juni 2020, der dritte Arbeitstag nach dem Fälligkeitsdatum, sein wird.

Das Angebot läuft heute am 23. Juni 2020 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (diese Zeit und das Datum, da es verlängert werden kann, die 'Ablaufzeit') ab, es sei denn, es wird von SISA verlängert oder früher beendet. Die angebotenen Schuldverschreibungen können jederzeit zum oder vor dem Ablaufdatum zurückgezogen werden, indem die im Kaufangebot beschriebenen Verfahren befolgt werden.

Die Verpflichtung von SISA zur Annahme zum Kauf und zur Zahlung von Schuldverschreibungen, die gemäß dem Angebot gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen wurden, unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht, nach Ermessen von SISA, bestimmter Bedingungen, die im Kaufangebot dargelegt sind. Die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Angebots sind in den Angebotsunterlagen aufgeführt. Darüber hinaus behält sich SISA ausdrücklich das Recht vor, das Angebot nach eigenem Ermessen zu ändern, zu verlängern oder bei Nichterfüllung oder Verzicht auf eine der im Kaufangebot beschriebenen Bedingungen jederzeit zum oder vor dem Ablaufzeitpunkt zu beenden. Die Aktionäre werden dringend gebeten, sich die Unterlagen zum Angebot sorgfältig durchzulesen.

SISA hat D.F. King & Co., Inc. ('D.F. King') als Angebots- und Informationsagent für das Angebot beauftragt. SISA hat auch Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC als Händlermanager und die Standard Chartered Bank und UniCredit Capital Markets LLC als Co-Händlermanager für das Angebot beauftragt.

Aktionäre, die zusätzliche Kopien der Angebotsunterlagen wünschen, können D.F. King unter (800) 549-6697 oder über slb@dfking.com erreichen. Kopien des Kaufangebots und der Bescheinigung der Liefergarantie sind auch erhältlich unter www.dfking.com/slb. Bei Fragen bezüglich der Angebotsbedingungen wenden Sie sich bitte an Goldman Sachs & Co. LLC in 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon (212) 902-6351 (gebührenpflichtig), (800) 828-3182 (gebührenfrei), Attn: Liability Management; oder an J.P. Morgan Securities LLC in 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, Telefon (212) 834-3424 (gebührenpflichtig), (866) 834-4666 (gebührenfrei), Attn: Liability Management Group.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zum Wertpapierkauf dar. Das Angebot wird alleinig mittels der Angebotsunterlagen unterbreitet. Das Angebot richtet sich nicht an Inhaber von Schuldscheinen in Gerichtsbarkeiten, in denen die Abgabe oder Annahme eines solchen Angebots gegen die geltenden Wertpapiergesetze, Blue-Sky- oder andere Gesetze verstoßen würde. In jeder Gerichtsbarkeit, in der die Wertpapiergesetze oder Blue-Sky-Gesetze verlangen, dass das Angebot von einem lizenzierten Broker oder Händler gemacht wird, gilt das Angebot als im Namen der SISA von einem Dealer Manager oder einem oder mehreren registrierten Brokern oder Händlern gemacht, die nach den Gesetzen dieser Rechtsordnung lizenziert sind.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält 'zukunftsgerichtete Aussagen' im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze. Das heißt Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche Aussagen enthalten oft Begriffe wie 'erwarten', 'mögen', 'glauben', 'planen', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'voraussehen', 'sollte', 'könnte', 'wird', 'voraussehen', 'wahrscheinlich' und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen behandeln Themen, die zu unterschiedlichen Graden unsicher sind, z. B. Aussagen zu Bedingungen und Ablaufzeit des Angebots, einschließlich der Annahme zum Kauf von gültig angedienten Schuldscheinen und deren erwarteter Ablaufzeit und erwartetem Erfüllungsdatum. Schlumberger und SISA können keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten oder hinterlegten aktuellen Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger erläutert werden. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von Schlumberger angegeben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich zum Datum dieser Pressemitteilung, und Schlumberger und SISA verneinen jegliche Absicht zur Überarbeitung oder öffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Gegebenheiten, und lehnt jegliche derartige Verpflichtung ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200624005787/de/

Kontakt:

Simon Farrant, Stellvertretender Leiter für Anlegerbeziehungen, Schlumberger Limited

Joy V. Domingo, Leiter für Anlegerbeziehungen, Schlumberger Limited

Büro +1 713-375-3535

investor-relations@slb.com