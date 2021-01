1:20 | 06.01.2021

Business Wire News: Selig Group gibt Übernahme von Performance Systematix bekannt



06.01.2021 / 01:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. CHICAGO --(BUSINESS WIRE)--06.01.2021-- Die Selig Group ('Selig'), die zu CC Industries ('CCI') gehört, hat heute bekannt gegeben, dass sie die Übernahme von Performance Systematix ('PSI') abgeschlossen hat. PSI wurde 1984 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen zur Behälter- und Verpackungsbelüftung, welche die Behälterintegrität schützen, Abfall vermeiden und die Transportkosten senken. Durch den Zusammenschluss erhält Selig angrenzende und ergänzende Fähigkeiten, um seine Kunden weltweit auf einer breiteren Basis zu betreuen. Diese Transaktion ist die dritte Akquisition von Selig und spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, durch komplementäre Lösungen das Wachstum zu verstärken und das Geschäftsmodell zu erweitern. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210105006010/ de/ 'PSI ist ein herausragendes Unternehmen mit einer langen Wachstumsgeschichte. Es hat seinen Erfolg darauf aufgebaut, die Probleme seiner Kunden zu lösen - ein Grundwert, den Selig teilt', sagte Bill Crown, Präsident und Chief Executive Officer von CCI. 'Wir freuen uns darauf, das anhaltende Wachstum sowohl von Selig als auch von PSI auf globaler Ebene zu unterstützen und die Fähigkeiten und Lösungen des zusammengeführten Unternehmens weiter auszubauen.' Steve Cassidy, Präsident und Chief Executive Officer von Selig, fügte hinzu: 'Die Innovations-, Service- und Qualitätskultur von PSI passt sehr gut zu Selig und wird uns in die Lage versetzen, unsere Kunden als vereinte Organisation mit erweiterten Fähigkeiten und kurzen, reaktionsschnellen Produktentwicklungszyklen besser zu betreuen.' Glenn Dunn, der Präsident von PSI, erklärte: 'Selig ist ein idealer Partner, um das Team von PSI in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Dies ist ein äußerst strategischer Zusammenschluss, der die Produktlinien beider Unternehmen erweitert und uns in die Lage versetzt, ein umfassenderes Lösungsangebot für Kunden auf der ganzen Welt anzubieten. Wir werden uns weiterhin auf die innovativen, qualitativ hochwertigen Produkte und den vorbildlichen Service konzentrieren, auf den sich unsere Kunden verlassen.' PSI wird als Tochtergesellschaft von Selig agieren und seine Kunden weiterhin über seinen Standort in Grand Rapids im US-Staat Michigan betreuen. Über die Selig Group (www.seligsealing.com) Die Selig Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexibler Verpackungen. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von innovativen, technisch differenzierten Verschlusslösungen für Lebensmittel-, Getränke-, Pharma-, Gesundheits-, Körperpflege- und industrielle Anwendungen. Selig stellt in Europa außerdem eine Reihe von technischen und flexiblen Verpackungsprodukten für Beutel- und andere Anwendungen her. Die Produkte des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie die Bedürfnisse der Kunden hinsichtlich der Frischhaltung, der Verlängerung der Haltbarkeit, des Erstöffnungsnachweises, des Schutzes vor Fälschungen, E-Commerce und des Markenschutzes erfüllen. Der Hauptsitz von Selig befindet sich in Naperville im US-Staat Illinois, mit weltweiten Produktions- und Vertriebsstandorten. Über Performance Systematix (www.psix.com) PSI ist der weltweit führende Anbieter von technisierten und belüfteten Verpackungslösungen. Kunden verlassen sich auf die technisierten Lösungen des Unternehmens in Anwendungsbereichen, in denen verpackte Produkte Gasentweichungen, Druck- und Temperaturschwankungen oder Schwankungen in der Handhabung ausgesetzt sind. Im Laufe seiner Geschichte ist PSI durch die Entwicklung immer neuer Lösungen und die Bereitstellung von zuverlässiger und gleichbleibender Qualität und hervorragendem Service für seine Kunden stetig gewachsen. Das Unternehmen betreut einen weltweiten Kundenstamm über seinen Standort in Grand Rapids im US-Staat Michigan. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210105006010/de/ Kontakt:

ANSPRECHPARTNER SELIG GROUP

John Brown

jbrown@seligsealing.com

+1 630 615 7240 ANSPRECHPARTNER PERFORMANCE SYSTEMATIX

John Grover

jgrover@psix.com

+1 616 949 9090



