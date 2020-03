12:10 | 03.03.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Drei Ausgaben von SQL Sentry sollen Unternehmen helfen, Lösungen der richtigen Größe einzusetzen, und für Transparenz in der gesamten Datenbankumgebung sorgen CHARLOTTE, North Carolina --(BUSINESS WIRE)--03.03.2020-- SentryOne stellte heute neue Ausgaben von SQL Sentry vor, der bestbewerteten Lösung des Unternehmens zur Überwachung der Datenbankleistung. Das Produkt soll Unternehmen behilflich sein, die Überwachungslösung zu wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Die neuen Ausgaben bieten Unterstützung bei der Überwachung von SQL Servern und verwandten Systemen, die in realen, hybriden oder Cloud-Umgebungen laufen. Sie sind zudem genau auf die jeweiligen Anforderungen von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen abgestimmt. 'Unsere Kunden verwalten komplexe Datenbankumgebungen und benötigen die Flexibilität, die Lösung zur Überwachung der Datenbankleistung genau auf ihre jeweilige Situation zuzuschneiden', so SentryOne Chief Strategy Officer Douglas McDowell. 'Mit den neuen Ausgaben von SQL Sentry bieten wir erstklassige Überwachung für alle Situationen, beispielsweise wenn ein IT-Manager ein paar Datenbanken ohne großen Aufwand überwachen will, wenn DBA eine Lösung brauchen, die die Überwachung in einer Hybridumgebung oder in der Cloud vornehmen kann, oder wenn das Datenteam eines Großunternehmens eine äußerst skalierbare Überwachung braucht, um hochvolumige Rechnerumgebungen zu unterstützen.' Die drei SQL Sentry Ausgaben: * SQL Sentry Premium: Für Unternehmen, die mehr als 50 SQL Server-Instanzen betreiben. SQL Sentry Premium unterstützt die Überwachung von SQL Server Always On Verfügbarkeitsgruppen und bietet bewährte Skalierbarkeit zur Sicherstellung einer schnellen, kontinuierlichen Datenbankleistung in hochvolumigen Umgebungen. SQL Sentry Premium besitzt weitere Fähigkeiten, die die Überwachung der Datenbankleistung in Unternehmensumgebungen optimieren.

* SQL Sentry Standard: Ideal für die Überwachung von bis zu 50 SQL Server-Instanzen. SQL Sentry Standard unterstützt die Überwachung von SQL Server Analysis Services (SSAS) and SQL Server, die in Windows- und virtualisierten VMware-Umgebungen laufen. SQL Sentry Standard bietet leistungsstarke Überwachungsfähigkeiten, darunter Indexanalyse und -verwaltung, SQL Server Job-Management und Plattenspeicherprognosen. * SQL Sentry Essentials: SQL Sentry Essentials kam erstmals im Februar 2019 auf den Markt und die aktualisierte Ausgabe unterstützt bis zu 10 SQL Server-Instanzen. Es ist ideal für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für größere Organisationen, die spezifische Datensysteme innerhalb ihrer Umgebung überwachen müssen. SQL Sentry Essentials umfasst die meistgenutzten Funktionen zur Überwachung, Diagnosestellung und Optimierung der SQL-Serverleistung. SQL Sentry Essentials überwacht SQL Server, Azure SQL Database (und Managed Instance), SQL Server auf Amazon RDS, SQL Server auf Amazon EC2 und SQL Server auf Linux. Mit der Einführung der verschiedenen Ausgaben von SQL Sentry werden die Funktionen der seit langem bestehenden SentryOne-Produkte BI Sentry (für SQL Server Analysis Services), DB Sentry (für Azure SQL Database), Win Sentry (für virtualisierte Windows-Umgebungen) und V Sentry (für VMware Hosts und virtuelle Rechner) in eine oder mehrere der SQL-Sentry-Ausgaben integriert. Diese Konsolidierung macht den Einkauf für Datenverwaltungsfachleute einfacher. 'Indem wir die Fähigkeiten dieser Produkte in SQL Sentry zusammenbringen, können wir unseren Kunden ein gestraffteres Erlebnis bieten, und zwar sowohl beim Kauf als auch bei der Nutzung des Produkts', sagte Greg Gonzalez, Unternehmensgründer und SentryOne Chief Scientist. 'In den neuen Ausgaben spiegeln sich die Rückmeldungen unserer Kunden wider, die besagten, dass sie die richtige Mischung von Funktionen für ihre jeweilige Umgebung wählen und sich beim Kauf nicht um verschiedene Lizenztypen kümmern wollen. Beispielsweise können Datenteams jetzt SQL Sentry Standard zur Überwachung von SQL Server Analysis Services oder einen anderen der unterstützten Zieltypen einsetzen, anstatt eine separate Lizenz dafür erwerben zu müssen.' Die Ausgaben von SQL Sentry sind ab 1. April 2020 erhältlich. Weitere Informationen über die Ausgaben erhalten Sie unter sentryone.com/blog/ introduction-to-sql-server-internals-architecture. Über SentryOne

SentryOne hilft Unternehmen bei einer schnelleren Datenbereitstellung durch Datenbanküberwachungs- und DataOps-Lösungen für SQL Server, Azure SQL Database und die Microsoft Data Platform. Wir unterstützen Datenprofis bei der Steigerung der Leistung über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg mit unübertroffener Skalierbarkeit, branchenführender Kundenbetreuung und den leistungsfähigsten verfügbaren Funktionen zur Verwaltung der Datenleistung. Unser erstklassiges Team besteht aus mehreren Microsoft MVPs und Mitarbeitern in Charlotte, (North Carolina/USA), Jacksonville (Florida/USA), Salem (New Hampshire/USA) und Dublin (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter SentryOne.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200303005057/de/ Kontakt:

