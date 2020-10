5:10 | 13.10.2020

Business Wire News: Seoul Semiconductor erzielt ein rechtskräftiges Unterlassungsurteil gegen LED-Beleuchtungsprodukte, die von einem Tochterunternehmen der Marke Philips in Deutschland hergestellt werden



13.10.2020 / 05:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ANSAN, Südkorea --(BUSINESS WIRE)--13.10.2020-- Seoul Semiconductor Co., Ltd. ('Seoul') (KOSDAQ 046890), ein weltweit führendes Unternehmen von innovativen LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass es in einem Patentstreit gegen die Leuchtstark Vertriebs GmbH wegen Verletzung von Seouls Patenten in Deutschland erfolgreich ein rechtskräftiges Unterlassungs- und Beseitigungsurteil erzielt hat. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201012005867/ de/ Die weltweit ersten LED-Technologien der 2. Generation von Seoul Semiconductor (Grafik: Business Wire). Die weltweit ersten LED-Technologien der 2. Generation von Seoul Semiconductor (Grafik: Business Wire). Bei den patentverletzenden Produkten handelt es sich um LED-Glühbirnen von Klite Lighting, einer Tochtergesellschaft von Signify - ehemals Philips Lighting. In weiteren jüngeren Patentrechtsklagen hat Seoul bereits zwei rechtskräftige Unterlassungsurteile gegen Fernsehprodukte der Marke Philips erzielt. Das Bezirksgericht Düsseldorf hat die Vertriebsgesellschaft außerdem angewiesen, die patentverletzenden Produkte, die nach Oktober 2017 an gewerblichen Kunden verkauft wurden, zurückzurufen und zu vernichten. 'Um die Vorteile der Technologie der 2. Generation nutzen zu können, ist das geistige Eigentum von Seoul zwingend erforderlich', so Chung Hoon Lee und Young Joo Lee, CEOs von Seoul. 'Seoul hat lediglich eine Vereinbarung zur Patentlizenzierung mit Nichia Corporation und NS und keine anderen solcher Vereinbarungen zu koreanischen oder US-amerikanischen LED-Unternehmen', fügten sie hinzu. Über Seoul Semiconductor Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt, ein Ranking ohne den Captive-Markt, und verfügt über mehr als 14.000 Patente. Basierend auf einem differenzierten Produktportfolio bietet Seoul eine breite Palette von Technologien und produziert in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen sowie den UV-Bereich. Die weltweit ersten Entwicklungs- und Massenproduktionsprodukte des Unternehmens werden zum LED-Industriestandard. Sie führen den globalen Markt an mit: einer gehäuselosen LED, WICOP; einer AC-betriebenen LED-Technologie für hohe Spannung, Acrich; einer LED mit dem 10-fachen Ausgang einer herkömmlichen LED, nPola; einer hochmodernen LED mit sauberer Ultraviolett-Technologie, Violeds; einer Allrichtungs-Lichtemissionstechnologie, filament LED (Glühfaden-LED); einer LED mit natürlichem Spektrum, SunLike; und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201012005867/de/ Kontakt:

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jeonghee Kim

Tel.: +82 70 4391 8311

E-Mail: jeonghee.kim@seoulsemicon.com



