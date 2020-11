21:30 | 20.11.2020

Business Wire News: Set mit acht Flaschen altem Jahrgangs-Sake für 2,02 Millionen Yen! Von der ‘Tokisake Association’, die weltweit bei altem japanischen Jahrgangs-Sake Wert schafft. Online-Reservierungen sind ab 24. November (Dienstag) möglich



20.11.2020 / 21:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. KYOTO, Japan --(BUSINESS WIRE)--20.11.2020-- Die Tokisake Association (in der Präfektur Kyoto, Präsident: Tokubee Masuda) wurde im August 2019 mit dem Ziel gegründet, die Kultur des Jahrgangs-Sake wiederzubeleben und den Wert von Sake weltweit zu etablieren und weiter zu erhöhen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201120005710/ de/ The new product "Toki no Shirabe" set (Photo: Business Wire) The new product "Toki no Shirabe" set (Photo: Business Wire) Zum Jubiläum der Gründung der Association wird das Unternehmen das höchstpreisige Produkt in der Geschichte des japanischen Sake, 'Toki no Shirabe', in einer limitierten Edition von 20 Sets mit jeweils acht Flaschen (720 ml) für 2.020.000 Yen an Kunden im In- und Ausland verkaufen. Zusätzlich zu sieben Flaschen geheimem Sake, der jeweils von den sieben Brauereien vertrieben wird, die Gründungsmitglieder der Association sind, gibt es eine weitere sehr seltene Flasche: eine Assemblage (Mischung) des weltberühmten Sommeliers Shinya Tasaki. Damit ist die limitierte Edition von acht Flaschen komplett. Durch Einführung dieses großartigen neuen Produkts - einer Sammlung hervorragender Produkte, die in jahrelanger Arbeit geprägt wurden - werden die Brauereien weiterhin für erhebliche Wertschöpfung in Hinblick auf den japanischen Sake in Japan und im Ausland sorgen. [Übersicht zum neuen Produkt] Produktname: [Spezieller limitierter] Jahrgangs-Sake, Set mit je acht Flaschen 'Toki no Shirabe'

Preis: 2,02 Millionen Yen

Bestellzeitraum: 24. November (Dienstag) bis 5. Dezember (Samstag) Vorbestellungen werden angenommen unter: Shusaron.com (https:// shusaron-online.com/shopdetail/000000000042/). Ist die Anzahl der Reservierungsanfragen höher als 20, werden die Käufer durch das Los bestimmt. Die Geschenkbox für das Set ist ein Originalwerk des Kunsthandwerkers Yoshizawa Ryoichi und 'besteht aus Reishülsen, die beim Brauen entfernt wurden. Sie ist lackiert, und die Form basiert auf der traditionellen japanischen Stapelbox', so Yoshizawa. [Limitierte Version 8 Flaschen Sake] * Masuda Tokubee Shoten Co., Ltd. / Kyoto: 'Tsukino Katsura' 1999 * Kokuryu Sake Brewing Corporation / Fukui: Kokuryu 'Muni' Junmai Daiginjo Genshu 1996

* DEWAZAKURA SAKE BREWERY CO.,LTD / Yamagata: 'Dewazakura Daiginjo Daikoshu cold aged' 1990 und 1986

* Nanbu Bijin Co., Ltd. / Iwate: 'Nanbu Bijin All Koji' Junmai 1998 * Shimazaki Shuzo Co., Ltd. / Tochigi: 'Azumarikishi Uroko' Daiginjo Genshu 1987

* NAGAI SAKE INC. / Gunma: 'Mizubasho Shizuku Daiginjo ice aged' 2003ãEUREURãEUREUR * Kidoizumi Shuzo Co., Ltd. / Chiba: 'Kidoizumi Afs' Yamahai Junmai 1984 * Herrn Shinya Tasakis Assemblage-Mischung 'Toki no Shirabe' https://www.youtube.com/watch?v=B18SYRjMA8c https://tokisake.or.jp/en/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201120005710/de/ Kontakt:

Die Tokisake Association

PR: Tomoko Takiguchi

E-Mail: info@greencreate.jp



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



20.11.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1149775 20.11.2020