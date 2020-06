4:30 | 25.06.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Projekte für Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Kraftstoffe und Lebensmittelhandel abgeschlossen DOWNERS GROVE, Illinois --(BUSINESS WIRE)--25.06.2020-- Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), ein weltweit führendes Unternehmen für innovatives Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalyse, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht und die Modernisierung seines 21.000. Verkaufsraums abgeschlossen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200624005874/ de/ Sevan completes 21,000th retail refresh (Graphic: Business Wire) Sevan completes 21,000th retail refresh (Graphic: Business Wire) Seit neun Jahren bietet Sevan Lösungen für die größten Marken der Welt und beschleunigt gleichzeitig Entwicklungsprogramme in den USA und Kanada für Kunden mit mehreren Standorten. Sevan ist Partnerschaften für Einzelhandelsprogramme mit vielen Fortune-500-Unternehmen eingegangen, darunter Ahold, Albertsons, Hallmark, Jiffy Lube, Kroger, Safeway, Sheetz, Walmart, Army & Air Force Exchange Service (Exchange) und viele andere in den Bereichen Einzelhandel, Treibstoff und Lebensmittel. 'Das Team von Sevan hat eine Menge tolle Arbeit für einige der innovativsten und visionärsten Unternehmen der Welt geleistet', sagte Jim Furis, Chief Revenue Officer von Sevan. 'Wir sind jedem einzelnen unserer Kunden dankbar, die uns hervorragende Gelegenheiten geboten haben, als sie bei der Realisierung wichtiger Programme für das weitere Wachstum ihrer Marken auf Sevan gezählt haben!' Sevan hat alle seine Kunden auf vielfältige Weise durch Beratung und Lösungen für Umbauten, Umgestaltungen, Akquisitionen, Initiativen, digitale Bestellsysteme, Beschaffung von Genehmigungen, Due Diligence und vieles mehr vorangebracht. Neben der Projektleitung von 21.000 Aktualisierungsprojekten hat Sevan häufig zahlreiche zusätzliche Dienstleistungen erbracht, darunter Technologieberatung, Standortgutachten, Raumplanung und Bauunterlagen. Der 21.000. Einzelhandelsstandort ist ein Programm für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, das Sevan für ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen der Fortune 100 umgesetzt hat. Diese Komplettlösung wurde an mehr als 7.000 Standorten installiert. Das Programm bestand aus dem Austausch von LEDs im Innen- und Außenbereich und HLK-Anlagen sowie die Implementierung von Energiemanagementsystemen. 'Wir haben eine fabelhafte neunjährige Reise mit unseren außergewöhnlichen Kunden, strategischen Partnern und Sevan-Teammitgliedern hinter uns', sagte President und CEO Jim Evans. 'Da Sevan weiterhin in intelligente Technologie und tolle Mitarbeiter investiert, freuen wir uns darauf, unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen und ausgezeichnete Lösungen zu liefern.' 2020 wurde Sevan im siebten Jahr in Folge von den Mitarbeitern als Great Place to Work(R) ausgezeichnet und in den Financial Times als Nr. 124 der 1000 wachstumsstärksten Unternehmen der USA aufgeführt. 2019 lag Sevan auf Platz 713 der Inc.-5000-Liste der wachstumsstärksten privaten Unternehmen des Landes. 2018 wurde Sevan von Great Place to Work(R) und FORTUNE auf Platz 29 der Liste der 100 besten mittelgroßen Arbeitgeber geführt. Eine vollständige Liste der Auszeichnungen und Rankings, die Sevan bisher erhalten hat, finden Sie auf der Website von Sevan. Sevan ist eine Projektmanagementfirma mit mehr als 400 Mitarbeitern, die ihren Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, und ein internationales Büro in London (England) hat. Über Sevan Sevan Multi-Site Solutions (Sevan) hat die Vision, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktionsdiensten und innovativer Datenanalyse für Unternehmen mit vielfältigen Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre globale Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald's, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart und Zaxby's. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan untersucht jährlich mehr als 150 Millionen Quadratfuß und hat in 50 Bundesstaaten sowie in kanadischen Provinzen lizenzierte Architekten. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und hat Generalauftragnehmerlizenzen in mehr als 20 Staaten. Seit seiner Gründung 2011 hat Sevan mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben. Mehr über Sevan erfahren Sie unter www.sevansolutions.com. Weitere Informationen erhalten Sie von Hafsa Mahmood unter 312-285-0590 oder per E-Mail an hafsa.mahmood@sevansolutions.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. 