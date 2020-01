22.01.2020 / 22:40



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Zu den Standorten in den USA und Kanada zählen Flaggschiffe mit Kultstatus

DOWNERS GROVE, Illinois --(BUSINESS WIRE)--22.01.2020--

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) - ein weltweit führender Anbieter von innovativen Designlösungen, Verwaltungsmanagement, Bauleistungen und Datenanalyse - hat gerade die Modernisierung seines 14.000sten Restaurants abgeschlossen.

Seit acht Jahren entwickelt Sevan Konzepte für die größten Marken der Welt und beschleunigt das Wachstum von Multi-Standort-Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada. Sevan ist Partner bedeutender Restaurantketten wie u .a. Carl's Jr., Carrols Corporation (einem Franchisenehmer von Burger King), Chipotle, McDonald's, Panera, Starbucks, Taco Bell, Army & Air Force Exchange Service (Exchange).

Jim Furis, Chief Revenue Officer von Sevan, betont, dass die Arbeit mit Schnellrestaurant-Größen das Kernstück des Erfolges seines Unternehmens ausmacht.

'Jeder Kunde ist einzigartig und jeder Kunde verfolgt ein völlig eigenes Unternehmenskonzept. Es überrascht jedoch nicht, dass allen das Ziel gemeinsam ist, die Kunden an allen Standorten in zuverlässiger und hervorragender Weise zufriedenzustellen', erklärt Furis. 'Sevan ist stolz darauf, an der Umgestaltung und Verbesserung des Kundenerlebnisses bei unseren Restaurantkunden mitgewirkt zu haben, und stellt sich der Herausforderung, alle unsere gegenwärtigen und zukünftigen Kunden weltweit zu positionieren.'

Sevan hat alle seine Restaurantkunden auf vielfältige Weise durch Beratung und Lösungen für Umbauten, Umgestaltungen, Akquisitionen, Initiativen, digitale Bestellsysteme, Beschaffung von Genehmigungen, Due Diligence und vieles mehr vorangebracht. Zusätzlich zum Management von 14.000 Modernisierungsprojekten hat Sevan in vielen Fällen zahlreiche zusätzliche Dienstleistungen erbracht, darunter Technologieberatung, Standortbegutachtung, Raumplanung und Bereitstellung von Bauunterlagen.

Beim 14.000sten Restaurant handelt es sich um eine McDonald's-Niederlassung in Big Bear, Kalifornien, die vor kurzem fertiggestellt wurde. Zu den 14.000 von Sevan realisierten Restaurantprojekten zählen die McDonald's-Flagshipstores in Chicago und New York, Carl's Jr. am Century Boulevard in Los Angeles und Taco Bells Flagship in Chicago.

'Wir sind stolz darauf, Partner so vieler hervorragender Kunden zu sein. Es ist uns eine wahre Ehre, zu den 14.000 Standorten und dem Erfolg dieser führenden Unternehmen beigetragen zu haben', betonte Jim Evans, President und CEO von Sevan. 'McDonald's war unser erster Restaurantkunde. Im Rückblick ist es faszinierend, wie schnell unsere Beziehung gewachsen ist und wie viele Tausende von Restaurants wir modernisiert haben. Wir freuen uns darauf, auf unseren erfolgreichen Beziehungen aufzubauen und auch in Zukunft zum weiteren weltweiten Wachstum aller unseren Kunden beizutragen.'

Im Jahr 2019 lag Sevan auf Platz 713 der 'Inc. 5000'-Liste der wachstumsstärksten privaten Unternehmen des Landes. Sevan lag außerdem in den Top-50-Programmverwaltungsfirmen der Engineering News Record (ENR) auf Platz 16 und in der Liste der gebührenpflichtigen Baumanagementfirmen (Construction Management-for-Fee firms) auf Platz 31. Im Oktober 2018 wurde Sevan von Great Place to Work(R) und FORTUNE auf Platz 29 der Liste mit den 100 besten mittelgroßen Arbeitgebern geführt. Sevan wurde sechs Jahre in Folge von den Mitarbeitern als sehr guter Arbeitgeber ausgezeichnet.

Sevan ist eine 500-köpfige Projektmanagementfirma mit Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, und einer internationalen Niederlassung in London.

Über Sevan

Sevan Multi-Site Solutions (Sevan) hat die Vision, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktionsdiensten und innovativer Datenanalyse für Unternehmen mit vielfältigen Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre weltweite Marken - darunter 7-Eleven, AAFES, Albertsons, BP, Bento Box, Carrols Corporation, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, Kroger, McDonald's, Marathon, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance und Walmart. Sevan führt Initiativen an vielfältigen Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise durch. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Die Fachkompetenz des Unternehmens erstreckt sich über zahlreiche Marktsektoren, darunter Banken, Tankstellen und Lebensmittelgeschäfte, Behörden, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Wohnungswesen und Gastgewerbe. Weitere Informationen finden Sie unter www.sevansolutions.com.

Weitere Informationen erhalten Sie von Hafsa Mahmood unter 312-285-0590 oder per E-Mail an hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200122005821/de/

Kontakt:

Hafsa Mahmood

Manager, Marketing & Communications

Telefon: 312-285-0590

E-Mail: hafsa.mahmood@sevansolutions.com Website: www.sevansolutions.com