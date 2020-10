23:40 | 28.10.2020

Business Wire News: Sevan schließt 28.000 Vermessungen ab, erreicht wichtigen Meilenstein



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Mehr als 700 Millionen Quadratfuß vermessen DOWNERS GROVE, Illinois --(BUSINESS WIRE)--28.10.2020-- Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) - ein weltweit führendes Unternehmen für innovatives Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalyse - hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Das Unternehmen hat 28.000 Vermessungen abgeschlossen, was seit der Gründung von Sevan im Jahr 2011 mehr als 700 Millionen Quadratfuß ergibt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201028006252/ de/ Sevan completes 28,000 surveys, reaches major milestone. More than 700 million square feet surveyed. (Graphic: Business Wire) Sevan completes 28,000 surveys, reaches major milestone. More than 700 million square feet surveyed. (Graphic: Business Wire) 'Die Vermessungen von Sevan haben sich zu einem roten Faden entwickelt, der sich durch viele unserer Programmmanagement-Angebote zieht', so President und CEO Jim Evans. 'Eine unserer stärksten Eigenschaften als Unternehmen ist es, dass wir uns an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten, innovative Lösungen zuschneiden und Spitzenleistungen erbringen. Es war unglaublich, das Wachstum bei unseren Vermessungen und Technologieangeboten in den letzten Jahren zu sehen, und wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, zum Erfolg unserer wunderbaren Kunden beizutragen.' Sevan ist ein Experte und führender Anbieter von mehrere Standorte umfassenden Vermessungen und Anlagenbewertungen. Diese Digitalisierungen verwandeln physische Fußabdrücke in digitale Fußabdrücke von Kundenportfolios. Investitionen in fortschrittliche Datenerfassungstechnologie und führende Datenintegrationsfähigkeiten ermöglichen es Sevan, Kunden bei der Bewältigung einer Vielzahl von Herausforderungen an mehreren Standorten zu unterstützen. Unsere Technologie rationalisiert die Datenerfassung, liefert Dutzende von Datenpunkten und Metriken, die für jedes Projekt individuell angepasst werden, und beschleunigt leistungsstarke Analysen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Sevan hat Lösungen für die weltweit größten Marken und Fortune-500-Unternehmen bereitgestellt und gleichzeitig Entwicklungsprogramme in Nordamerika und Europa für Kunden mit mehreren Standorten beschleunigt. 'Sevan verfügt über ein erstaunliches internes Vermessungsteam, das Nordamerika durchquert und präzise Punktwolken-Scans, As-Built-Revit-Modelle und Bewertungen des Anlagenzustands erstellt', so Chief Revenue Officer Jim Furis. 'Unsere ebenso erstaunlichen Architektur- und Innovationsteams halten Sevan auf dem neuesten Stand der Technik, während wir für unsere Kunden Lagerhallen voller digitaler Standorte errichten.' Das Team von Sevan bietet seinen Kunden anhand einer breiten Palette von Lösungen und Dienstleistungen technologische Innovation und Führung. Der kundenorientierte Ansatz hilft bei der Bewertung, Analyse, Visualisierung und Optimierung ihrer Standortportfolios, Gebäudeflächen und Anlagen. Sevan bietet eine Plattform aus kundenspezifischen und digitalen Tools, Datenanalyse- und Beratungsdiensten, gepaart mit der Fähigkeit, Ressourcen zu optimieren und Kundenbedürfnisse zu antizipieren. Die integrierte Plattform unterstützt Kunden bei der Verbesserung der Kapitalplanung, der Rationalisierung von Bauarbeiten und der Vereinfachung des Immobilienanlagenmanagements durch schnelle, flexible Datenerfassung, einschließlich KI und maschinelles Lernen, sowie kundenspezifische Dashboards und Berichte. 'Sevan hat großartige Mitarbeiter, die mit führender Technologie ausgestattet und von Innovationsgeist durchdrungen sind', so Nick Peters, Senior Vice President of Operations. 'Wir konzentrieren uns darauf, die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und sie mit aussagekräftigen Informationen über ihre Anlagen zu erfreuen.' Sevan wurde 2011 gegründet und unterstützt Kunden bei der Entwicklung, Auffrischung und Aktualisierung ihres Standortportfolios. 2020 wurde Sevan das 7. Jahr in Folge als Employee-Rated Great Place to Work(R) ausgezeichnet und belegte Platz 124 auf der Financial Times FT-1000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas. Ebenfalls im Jahr 2020 rangierte Sevan auf Platz 16 der Top-50-Program-Management-Firmen von Engineering News-Record (ENR) und auf Platz 34 der Top-100-Construction-Management-for-Fee-Firmen von ENR. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über Sevan, unsere Auszeichnungs-Ranglisten und Akquisitionen zu erfahren. Sevan ist ein Bau- und Projektmanagement-Unternehmen, das innovative Technologien einsetzt, um seinen Kunden Spitzenleistungen zu bieten. Sevan hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicago, in Downers Grove, Illinois, mit über 400 Mitarbeitern und eine internationale Niederlassung in London. Über Sevan Sevan Multi-Site Solutions hat die Vision, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktionsdiensten und innovativer Datenanalyse für Unternehmen mit vielfältigen Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre globale Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald's, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart und Zaxby's. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan hat lizenzierte Architekten in 49 Staaten sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den Nördlichen Marianen-Inseln. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und hat Generalauftragnehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung 2011 hat Sevan mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben. Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, den Mitarbeitern und Kunden von Sevan hervorragende Leistungen zu bieten. Um mehr über Sevan zu lesen, besuchen Sie www.sevansolutions.com. Weitere Informationen erhalten Sie bei Hafsa Mahmood unter der Telefonnummer +1 312 285 0590 oder per E-Mail unter hafsa.mahmood@sevansolutions.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201028006252/de/ Kontakt:

Hafsa Mahmood

Director, Communications and DE&I

Telefon: 312-285-0590

E-Mail: hafsa.mahmood@sevansolutions.com Website: www.sevansolutions.com



