22:10 | 09.11.2020

Business Wire News: ShareChat schließt sich für Verwaltung lizenzierter und nicht lizenzierter Musiknutzung mit Audible Magic zusammen



09.11.2020 / 22:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LOS GATOS, Kalifornien (USA) --(BUSINESS WIRE)--09.11.2020-- ShareChat, Indiens größte heimische Social-Media-Plattform, hat eine Partnerschaft mit Audible Magic, dem führenden Anbieter von Lösungen für Rechtemanagement und automatische Inhaltserkennung (Automatic Content Recognition, ACR), bekannt gegeben. ShareChat wählte Audible Magic wegen seines umfassenden Referenzregisters mit über 40 Millionen registrierten Werken, die globale und lokale Musik aus aller Welt repräsentieren. Audible Magic gilt als der Goldstandard für die Identifizierung von Inhalten und wird ShareChat in die Lage versetzen, sich proaktiv sowohl mit lizenzierten Medien zu befassen, als auch gegen den Missbrauch urheberrechtlich geschützter Medien vorzugehen. 'Mit einer wachsenden Nutzergemeinde und der großen Menge an täglich neu erstellten Inhalten ist die Gewährleistung des Urheberrechtsschutzes ein wichtiges Ziel bei ShareChat', sagte Berges Y. Malu, Director bei ShareChat. 'Mit dem Zuwachs der Audio-Fingerprint-Technologie von Audible Magic und ihrer Expertise in Lösungen zur automatischen Inhaltserkennung freuen wir uns auf eine Partnerschaft, die uns helfen wird, unser Ziel zu erreichen.' ShareChat ist die erste sprachfokussierte soziale Plattform dieser Art für aufstrebende Märkte mit derzeit mehr als 15 unterstützten Sprachen. Mit einer Gemeinschaft von mehr als 160 Millionen monatlich aktiven Nutzern, die täglich fast 2 Millionen Inhaltsbeiträge generieren, ist die Plattform das größte Archiv für Inhalte in indischen Sprachen. Jeden Monat durchsucht Audible Magic Milliarden von Dateien auf der Suche nach urheberrechtlich geschützten Inhalten, die von über 140.000 Plattenfirmen und Musikverlagen registriert wurden. Sein umfassendes Referenzregister enthält Millionen an registrierten Werken, die Musik aus über 150 Gebieten repräsentieren, wobei jeden Monat Hunderttausende neuer Titel hinzugefügt werden. Die Suchergebnisse arbeiten mit Dateien, die nur fünf Sekunden dauern und in der Regel in einer Sekunde oder weniger abgeschlossen sind, wobei praktisch keine falsch-positiven Ergebnisse auftreten, was der Schlüssel zur Skalierung, Automatisierung und Gewährleistung eines reibungslosen Benutzererlebnisses ist. 'Wir freuen uns, ShareChat bei der proaktiven Identifizierung der autorisierten und unautorisierten Nutzung von urheberrechtlich geschützter Musik zu unterstützen', sagte Vance Ikezoye, President und Chief Executive Officer von Audible Magic. 'ShareChat ist ein großartiges Beispiel für eine Plattform, die danach strebt, ein guter Partner der Musikindustrie zu sein.' Über Audible Magic Audible Magic bietet seit mehr als 20 Jahren innovative Lösungen zur Identifizierung von Inhalten, zur Verwaltung von Rechten und zur Monetarisierung von Medien. Die mit dem Emmy ausgezeichnete ACR-Technologie (Automatic Content Recognition) von Audible Magic ermöglicht monatlich Milliarden von Transaktionen. Der Silicon-Valley-Pionier ist der bewährte Vermittler zwischen Rechteinhabern (einschließlich Labels, Studios, Vertriebsgesellschaften, Verlagen und Kollektiven) und wichtigen Plattformen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.audiblemagic.com/. Über ShareChat ShareChat ist eine führende indische Social-Media-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Meinungen auszutauschen, ihr Leben aufzuzeichnen und neue Freunde zu finden, und das alles ganz bequem in ihrer Muttersprache. An der Spitze der indischen Internet-Revolution verändert ShareChat die Art und Weise, wie die nächste Milliarde Nutzer im Internet interagieren wird. Für weitere Informationen laden Sie die ShareChat-App aus dem Google Play Store herunter oder besuchen Sie https://we.sharechat.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201109006116/de/ Kontakt:

Adriana Saldaña

Sterling-Kommunikation für Audible Magic audiblemagic@sterlingpr.com

+1 408-395-5500 Rahul Nag

ShareChat

press@sharechat.co



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



09.11.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1146790 09.11.2020