Business Wire News: Sichere mobile Authentifizierung von IPification steht Kunden von 3 Hong Kong zur Verfügung



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HONG KONG --(BUSINESS WIRE)--13.01.2020-- Benefit Vantage Limited, Entwickler der nahtlosen Authentifizierungslösung 'IPification', und der führende Mobilfunkbetreiber 3 Hong Kong, feeuen sich, die Einführung der mobilen Authentifizierungslösung IPification bekanntgeben zu können. Unter Nutzung der vollen Netzwerkfähigkeiten von 3 Hong Kong bietet IPification eine schnelle und einfache Benutzerregistrierung und -anmeldung sowie eine Verifizierung, die nur minimale Benutzerinteraktion erfordert. Die Authentifizierung kann nun mit einem einzigen Antippen mit dem Finger aktiviert werden oder komplett im Hintergrund laufen, so dass eine 'Zero-Tapp' Verifizierung möglich ist. 'Die Integration unserer Lösung in das Mobilfunknetz von 3 Hongkong und die Bereitstellung der besten mobilen Authentifizierungstechnologie für den Hongkonger Markt ist ein wichtiger Meilenstein für uns', sagt Harry Cheung, Gründer und President von IPification. 'Mit IPification, Video- und Musik-Streaming-Apps können Banken, Online-Händler, Spieleanbieter und andere in Hongkong tätige Online-Dienstleister die Vorteile einer Authentifizierungslösung nutzen, die gleichzeitig höchste Sicherheit, Datenschutz und ein außergewöhnliches Benutzererlebnis bietet.' '3 Hong Kong freut sich, mit IPification als erster Mobilfunkbetreiber in Hongkong eine Lösung auf den Markt zu bringen, welche die Mobile Connect-Anforderungen der GSMA erfüllt', so Kenny Koo, Executive Director und Chief Executive Officer von Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited. 'Sobald App- und Service Provider diese netzwerkbasierte Authentifizierungslösung übernehmen, werden 3 Hongkong-Benutzer von einer hochsicheren Authentifizierung, Identitäts- und Zahlungsvalidierung, anonymer Anmeldung und einem nahtlosen Zugang zu Diensten von allen angeschlossenen Geräten aus mit minimaler Interaktion profitieren.' 'Auf Unternehmensebene wird die neue Lösung es uns auch ermöglichen, Unternehmen aus verschiedenen Branchen eine sicherere, besser geschützte und bequemere Online-Transaktionserfahrung zu bieten.' Service Provider können die Vorteile der IPification-Technologie nutzen, um den Registrierungsfluss zu verbessern und die Anmeldeerfahrung zu verbessern, um eine höhere Nutzerbindung, -aktivität und -loyalität zu erreichen. IPification bietet außerdem maximalen Schutz gegen betrügerische Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit Gerätewechsel und SIM-Swap-Angriffen. Mit dem Vormarsch des Internet of Things (IoT) und der Ankunft des 5G-Netzes werden die Menschen in Hongkong mehr denn je von ihren mobilen Geräten und Anwendungen abhängig sein. IPification ist entschlossen, gemeinsam mit 3 Hongkong eine nahtlose und sichere mobile Internet-Erfahrung zu schaffen, um die wachsende Nutzung dieser Technologien und Hongkongs Wandlung zur Smart City zu unterstützen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200113005743/de/ Kontakt:

Ryan Lam, media@ipification.com



