09.12.2020 / 18:20



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

TORONTO, Kanada --(BUSINESS WIRE)--09.12.2020--

Sierra Metals Inc.:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201209005823/ de/

Arial Photo of Yaruricocha Mine, Peru (Photo: Business Wire)

Arial Photo of Yaruricocha Mine, Peru (Photo: Business Wire)

Sierra Metals meldet Einreichung von technischem Bericht gemäß NI 43-101 zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung für die Mine Yauricocha, der einen um 7,8 % verbesserten Nettokapitalwert nach Steuern von 359 Mio. USD nach zuvor 333 Mio. USD ausweist

VORLÄUFIGE WIRTSCHAFTLICHKEITSBEURTEILUNG WÜRDE EINE STEIGERUNG DES DURCHSATZES DER YAURICOCHA-MINE AUF 5.500 TAGESTONNEN VON DERZEIT ERLAUBTEN 3.150 TAGESTONNEN BEDEUTEN

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ('Sierra Metals' oder 'Unternehmen') hat einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 ('NI 43-101') zur Yauricocha-Mine (der 'Bericht') eingereicht. Der Bericht bestätigt die Angaben des Unternehmens über seine Pressemitteilung vom 18. November 2020 mit der Überschrift 'Sierra Metals meldet positive Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung für die Mine Yauricocha in Peru, die eine Steigerung des Durchsatzes von den heute erlaubten 3.150 Tagestonnen auf 5.500 Tagestonnen und damit eine beträchtliche Kapazitätssteigerung der Mineralressourcen unterstützt'.

Die Mineralressourcen-Aktualisierung und vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (Preliminary Economic Assessment, 'PEA') wurde als technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 für Sierra Metals Inc. ('Sierra Metals') von SRK Consulting (Kanada) Inc. ('SRK') und Sierra Metals erstellt. Aufgrund von Anpassungen und Detaillierungen der zugrunde liegenden Berechnungen und Schätzungen, die in das Modell einfließen, auf dem die PEA basiert, unterscheiden sich die PEA-Ergebnisse in mehreren wichtigen Punkten von den in der Pressemitteilung vom 18. November 2020 veröffentlichten Daten. Diese sind in nachstehender Zusammenfassung aufgeführt.

Zu den Highlights der heute eingereichten Wirtschaftlichkeitsbeurteilung und der Anpassungen von zuvor berichteten Daten gehören:

* Nettokapitalwert nach Steuern (NPV, Net Present Value): 359 Mio. USD (zuvor 333 Mio. USD) bei einem Abzinsungssatz von 8 % * Anlagenverarbeitungsrate nach Erweiterung: 5.500 Tagestonnen (TPD) * Der inkrementelle Nutzen einer Produktionssteigerung von 3.780 TPD^(1) auf 5.500 TPD wird geschätzt auf einen Nettokapitalwert nach Steuern (bei 8 %) von 28,4 Mio. USD (zuvor 27,1 Mio. USD) und einen IRR von 35,7 % (zuvor 29,5 %)

* Netto-Cashflow nach Steuern: 527 Mio. USD (zuvor 495 Mio. USD) * Minen-Lebensdauer- und Unterhalts-Kapitalkosten: 234,9 Mio. USD (zuvor 268,5 Mio. USD)

* Gesamtbetriebskosten pro Einheit: 42,25 USD/Tonne (zuvor 48,89 USD/Tonne) und 1,19 USD/CuEqLb (zuvor 1,28 USD/CuEqLb) * Durchschnittliche Gehalte (Minen-Lebensdauer): Silber 34,2 g/t (1,1 oz/t), Kupfer 1,28 %, Gold 0,42 g/t (0,01 oz/t), Zink 1,71 % und Blei 0,48 %. * Angenommener Kupferpreis 3,05 USD/lb * Minen-Lebensdauer: 12 Jahre basierend auf aktualisierter Mineralressourcenschätzung, die eine Steigerung von 26 % für die gemessene und berichtete Ressourcenkategorie sowie eine Steigerung von 79 % für die abgeleitete Ressourcenkategorie ausweist * Produktion (gesamte Minen-Lebensdauer): Kupfer: 424 Millionen Pfund (zuvor 419 Millionen Pfund), Silber: 13,1 Millionen Feinunzen (zuvor 13,7 Millionen Feinunzen), Gold: 41,6 Tausend Feinunzen (zuvor 43 Tausend Feinunzen), Zink: 549 Millionen Pfund (zuvor 541 Millionen Pfund), Blei: 169 Millionen Pfund (zuvor 167 Millionen Pfund)). ^(1) 3.780 Tagestonnen^ entspricht der erwarteten bevorstehenden Erweiterung auf 3.600 Tagestonnen zuzüglich eines Extrakontingents von 5 %. Sierra rechnet mit der Erteilung dieser Genehmigung durch die Regierung im ersten Quartal 2021.

Der vom 19. November 2020 datierte Bericht mit dem Referenzdatum 30. Juni 2020 trägt die Überschrift 'Preliminary Economic Assessment, Yauricocha Mine, Yauyos Province, Peru' und wurde von SRK Consulting Inc. (Canada) und Sierra Metals Inc. erstellt.

Unterzeichnet von folgenden qualifizierten Sachverständigen:

Américo Zuzunaga Cardich, Sierra Metals Inc., Vice President Corporate Planning

Andre Deiss, BSc. (Hons), Pr. Sci. Nat., SRK Principal Consultant (Ressourcengeologie)

Carl Kottmeier, B.A.Sc., P. Eng., MBA, SRK Principal Consultant (Bergbau)

Daniel H. Sepulveda, BSc., SME-RM, SRK Associate Consultant (Metallurgie)

Die Informationen dieser Pressemitteilung bezüglich der PEA-Ergebnisse, die Teil des Berichts sind, gelten durch den Verweis auf den Bericht in ihrer Gesamtheit als qualifiziert. Der Bericht kann auf SEDAR (sedar.com), EDGAR (SEC.gov) sowie auf der Website des Unternehmens (sierrametals.com) eingesehen werden.

Qualitätskontrolle

Alle technischen Daten in dieser Pressemeldung wurden von folgenden Personen geprüft und genehmigt:

Americo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vizepräsident der Unternehmensplanung ist 'qualifizierte Person' gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurge) und Vizepräsident Metallurgy and Projects bei Sierra Metals ist 'qualifizierte Person' gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen, dessen Produktion und Erschließung von Edel- und Basismetallen aus der Polymetallmine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive 'Brownfield'-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol 'SMT' und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol 'SMTS' gehandelt.

Nähere Informationen zu Sierra Metals sind verfügbar unter www.sierrametals.com.

Begleiten Sie unsere Fortschritte und folgen Sie uns:

Web: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc | Instagram: sierrametals

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält 'zukunftsgerichtete Informationen' und 'zukunftsgerichtete Aussagen' im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug (zusammen 'zukunftsgerichtete Informationen'). Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich der Ergebnisse der PEA, einschließlich NPV, IRR, Kostenschätzungen, durchschnittlicher Produktion, Produktionsrate, durchschnittlicher Gehalte und Lebensdauer der Mine sowie der Fähigkeit von Sierra Metals, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und die Produktion zeitgerecht oder überhaupt auf 5.500 Tagestonnen zu erhöhen. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie 'erwartet', 'geht davon aus', 'plant', 'voraussichtlich', 'schätzt', 'nimmt an', 'beabsichtigt', 'Strategie', 'Ziele', 'Potenzial' oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden 'können', 'könnten', 'würden', 'dürften' oder 'sollten' oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen, einschließlich jeglicher unter der Überschrift 'Risk Factors' in unserem jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form) vom 30. März 2020 beschriebenen Risiken im Hinblick auf das am 31. Dezember 2019 endende Jahr sowie sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission ('SEC') aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com und www.sec.gov verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201209005823/de/

Kontakt:

Mike McAllister

VP Investor Relations

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com

Americo Zuzunaga

VP Corporate Planning

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777

Luis Marchese

CEO

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777