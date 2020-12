10.12.2020 / 21:40



Cusi Mine Aerial View (Photo: Business Wire)

Sierra Metals meldet positive Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung bezüglich einer Verdoppelung der Produktion in der Cusi-Mine in Mexiko auf 2.400 Tonnen pro Tag, einschließlich eines Nettokapitalwerts nach Steuern von 81 Millionen US-Dollar

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ('Sierra Metals' oder das 'Unternehmen') gibt die Ergebnisse einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für seine Cusi-Mine im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko, bekannt.

Der PEA-Bericht wurde als technischer Bericht von der kanadischen SRK Consulting Inc. ('SRK') gemäß National Instrument 43-101 für Sierra Metals Inc. ('Sierra Metals') erstellt. Die vollständige Fassung des technischen Berichts wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR veröffentlicht.

Highlights der PEA:

* Nettokapitalwert nach Steuern (NPV): 81 Mio. USD bei einem Abzinsungssatz von 8 %, unter der Annahme eines langfristigen Silberpreises von 20 USD/oz * Der inkrementelle Nutzen einer Produktionssteigerung von 1.200 TPD auf 2.400 TPD wird auf einen Nettokapitalwert nach Steuern (bei 8 %) von 28,1 Mio. USD und einen IRR von 46,8 % geschätzt * Netto-Cashflow nach Steuern: 134 Mio. USD * LoM- und Unterhalts-Kapitalkosten: 91 Mio. USD * Gesamtbetriebskosten pro Einheit: 35,24 USD/t und 8,83 USD/oz Silberäquivalent

* Anlagenverarbeitungsrate nach Erweiterung: 2.400 Tonnen pro Tag (TPD) * Durchschnittliche Gehalte (LoM) Silber 127,2 g/t (4,1 oz/t), Gold 0,12 g/t, Zink 0,48 % und Blei 0,34 %

* Minenlebensdauer (LoM): 13 Jahre laut bestehender Mineralressourcenschätzung

* Produktion während der Minenlebensdauer (zahlbar): 33,4 Millionen Unzen

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, kommentierte: 'Die Ergebnisse der PEA stimmen mich sehr zuversichtlich. Sie unterstützen die organische Wachstumsstrategie sowie den Plan des Unternehmens, die Produktionsrate der Cusi-Mine, basierend auf den aktuellen Metallpreiskonsensschätzungen der Analysten, von der jetzigen Kapazität von 1.200 TPD auf 2.400 TPD gewinnbringend zu entwickeln und zu steigern. Das Unternehmen möchte seinen disziplinierten Ansatz des profitablen Wachstums fortsetzen und mit der Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie zum nächsten Schritt übergehen, um mögliche Risiken des Plans zu mindern und die beste Vorgehensweise zu bestimmen.'

Er fuhr fort: 'Die PEA-Studie hat den Wert des aktuellen Betriebs der Cusi-Mini mit 1.200 TPD mit mehreren Alternativen zur Produktionserweiterung zwischen 2.400 bis 3.500 TPD verglichen und 2.400 TPD als optimales Produktionsvolumen angesichts unserer aktuellen Mineralressourcenbasis ermittelt.'

Er schloss mit den Worten: 'Cusi ist der kleinste unserer drei Bergbaubetriebe, doch seine Silberressourcen, die 31,3 Millionen Unzen an gemessenen und angezeigten sowie 23 Millionen Unzen an abgeleiteten Ressourcen umfassen, bieten Sierra Metals eine wirtschaftliche Hebelwirkung auf die sich verbessernden Fundamentaldaten des Silbermarktes. Wir setzen unsere Strategie fort, den Wert des Unternehmens pro Aktie zu steigern. Damit bauen wir auf dem nachgewiesenen Erfolg auf, den wir mit der Erweiterung unserer aktuellen Mineralressourcenbasis und der Verbesserung des Durchsatzes in allen Minen erzielt haben.'

Schätzung der Mineralressourcen

Die Mine befindet sich in der Region Cusihuarachi des Bundesstaates Chihuahua, Mexiko, etwa 135 km südwestlich der Stadt Chihuahua. Die epithermale Mineralisierung wurde in diesem Gebiet seit ihrer Entdeckung in den frühen 1800er Jahren abgebaut. Die Mineralisierung ist zwischen regional bedeutsamen, nach Nordwesten verlaufenden Verwerfungen eingebunden. Acht auf dem Gelände erkennbare, mineralisierte Zonen haben einen Durchmesser von bis zu 10 Metern und umfassen verkieselte Verwerfungen, Adern und Brekzien. Auf dem Gelände sind sieben epithermale Adern erkennbar, die typischerweise zwischen 0,5 und 2,0 Meter breit sind, steil abfallen, sich über eine Streichlänge von 100 bis 200 Metern erstrecken und bis zu 400 Meter tief sind. Die Adernausrichtungen verlaufen zwischen Nordost und Nordwest.

Diese PEA berücksichtigt erschöpfte Measured-, Indicated- und Inferred-Ressourcen, die von SRK zum 31. August 2020 gemeldet wurden. Die in Tabelle 1-1 aufgeführten Ergebnisse dieser PEA geben einen Hinweis auf das konzeptionelle Potenzial und sind nicht endgültig.

Tabelle 1-1: Zusammenfassung der Mineralressourcenschätzung wie von SRK berichtet, 2020 (gültig ab 31. August 2020)

Klasse Tonnen Ag Au Pb Zn AgEq (in Tausend) (g/t) (g/t) (%) (%) (g/t) Measured 850 213 0,06 0,26 0,30 231 Indicated 4.506 176 0,13 0,54 0,63 212 Inferred 4.893 146 0,18 0,43 0,69 183

Quelle: SRK, 2020

(1) Mineralressourcen werden einschließlich Erzreserven gemeldet. Mineralressourcen sind keine Erzreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzungen widerzuspiegeln. Für die Proben von Gold, Silber, Blei und Zink wurde gegebenenfalls eine Kappung vorgenommen.

(2) Mineralressourcen werden bei einem einzigen Cutoff-Gehalt von 95 g/t AgEq angegeben, der auf Annahmen bezüglich des Metallpreises*, der metallurgischen Gewinnung, der Personalkosten (10,56 USD/t), der Kosten für den Minenbetrieb, den Transport und die Wartung (24,86,41 USD/t), der Kosten für den Verarbeitungsbetrieb und die Wartung (11,86 USD/t) sowie der allgemeinen Verwaltungs- und sonstigen Kosten (3,20 USD/t) basiert.

* Bei der Berechnung des Cutoff-Gehalts und der Äquivalenz berücksichtigte Metallpreisannahmen: Silber: (USD/oz 20,0), Blei (USD/lb 0,91), Zink (USD/lb 1,07) und Gold (USD/oz 1.541,00). Quelle: CIBC Global Mining Group, Konsensprognose, 30. September 2020

Die Ressourcen wurden von SRK geschätzt. Giovanny Ortiz, B.Sc., PGeo, FAusIMM # 304612 von SRK, führte als Sachverständiger (Qualified Person) die Ressourcenberechnungen für die Cusi-Mine durch.

** Metallurgische Gewinnungsannahmen, basierend auf den historischen Produktionsinformationen von Cusi: 87% Ag, 57% Au, 86% Pb, 51% Zn.

Bergbau-Methodik

In den Hauptbereichen der Mine wird derzeit die Bench-and-Fill-Methode angewandt, in geringerem Umfang auch die Room-and-Pillar-Methode. Die verwendete Abbaumethode variiert je nach geotechnischen Einschränkungen, Mineralisierungstrends, Dimensionen und Produktionszielen der Mine.

Sierra Metals führte mithilfe der aktualisierten Mineralressourcenschätzung eine Expansionsanalyse durch, um festzustellen, wie die Cusi-Mine höhere nachhaltige Produktionsraten erreichen kann. Die Analyse ergab, dass durch die Massifizierung der Bench-and-Fill-Methode in den neuen Produktionsgebieten höhere Produktionsraten erzielt werden können, was die Nachhaltigkeit des Betriebs ermöglicht.

Mineralverarbeitung

Die etwa 50 Kilometer von der Cusi-Mine entfernte Anlage Mal Paso verwendet einen konventionellen Brech-, Mahl- und Flotations-Kreislauf zur Gewinnung des Minerals und zur Produktion von Blei-/Silber- und Zinkkonzentraten in kommerzieller Qualität. Das Mineral wird in 20-Tonnen-Lkw von der Mine zur Anlage transportiert.

Die Mineralaufbereitung und die Gewinnung des Minerals werden demonstriert und die Silbergewinnung wird mit 87 % festgestellt.

Die Anlage Mal Paso steigerte ihren Durchsatz von 450 TPD Anfang 2018 auf derzeit 1.200 TPD. In Übereinstimmung mit der geplanten Steigerung der Minenproduktion wird die Verarbeitungskapazität in Mal Paso auf 2.400 TPD im Jahr 2024 steigen.

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Diese PEA weist einen Nettokapitalwert nach Steuern von 81 Mio. USD (bei einem Abzinsungssatz von 8 %) bei 2.400 TPD (im Jahr 2024) aus. Die Gesamtbetriebskosten für die Lebensdauer der Mine belaufen sich auf 352 Mio. USD - dies entspricht Gesamtbetriebskosten von 35,24 USD je gemahlene Tonne sowie 8,83 USD je Unze Silberäquivalent. Tabelle 1-2 enthält die Highlights der PEA.

Tabelle 1-2: PEA-Highlights

PEA-Highlights

Einheit Wert

Basisfall 1.541 USD/oz Gold; 20,00 USD/oz Silber; 0,91 USD/ lb Blei und 1,07 USD/lb. Zink

Nettokapitalwert (bei Abzinsungssatz von 8 % nach Steuern) USD 81 Mio. Mühlenbeschickung (LoM) Tonnen 10,0 (Mt) Minenproduktionsrate t/Jahr 864.000 Projektbetriebslaufzeit (LoM) Jahre 13 Gesamtkapitalkosten (LoM) USD 91 Mio. Netto-Cashflow nach Steuern USD 134 Mio. EBITDA US$ M 309 Gesamtbetriebskosten pro Einheit USD/t 35,24 Bleiproduktion LoM (zahlbar) kt 25,4 Zinkproduktion LoM (zahlbar) kt 15,4 Goldproduktion LoM (zahlbar) K oz 14,3 Silberproduktion LoM (zahlbar) M oz 33,4

Qualitätskontrolle

Alle technischen Daten in dieser Pressemeldung wurden geprüft und genehmigt von:

Americo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President of Corporate Planning, als Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurge) und Vice President of Metallurgy and Projects von Sierra Metals, als Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen, dessen Produktion und Erschließung von Edel- und Basismetallen aus der Polymetallmine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive 'Brownfield'-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol 'SMT' und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol 'SMTS' gehandelt.

Für weitere Informationen über Sierra Metals besuchen Sie bitte die Website www.sierrametals.com oder wenden Sie sich an:

Folgen Sie den aktuellen Meldungen zur Unternehmensentwicklung:

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält 'zukunftsgerichtete Informationen' und 'zukunftsgerichtete Aussagen' im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug (zusammen 'zukunftsgerichtete Informationen'). Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderem Aussagen im Hinblick auf das Datum der Aktionärsversammlung 2020 und die geplante Einreichung der Vergütungsoffenlegung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie 'erwartet', 'geht davon aus', 'plant', 'voraussichtlich', 'schätzt', 'nimmt an', 'beabsichtigt', 'Strategie', 'Ziele', 'Potenzial' oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden 'können', 'könnten', 'würden', 'dürften' oder 'sollten' oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen, einschließlich jeglicher unter der Überschrift 'Risk Factors' in unserem jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form) vom 30. März 2020 beschriebenen Risiken im Hinblick auf das am 31. Dezember 2019 endende Jahr sowie sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission ('SEC') aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com und www.sec.gov verfügbar..

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

