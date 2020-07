4:30 | 01.07.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TORONTO, Kanada --(BUSINESS WIRE)--01.07.2020-- Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ('Sierra Metals' oder 'das Unternehmen') gibt hiermit die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptund Sonderversammlung der Aktionäre bekannt, die am Dienstag, 30. Juni 2020 stattfand. Insgesamt waren 123.752.697 Stammaktien bei der Versammlung vertreten, was 76,01 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens entspricht. Bei der Versammlung stimmten die Aktionäre für alle zur Abstimmung stehenden Anträge, darunter die Wiederernennung von PricewaterhouseCoopers als Rechnungsprüfungsfirma für das kommende Jahr sowie die Wahl der von der Geschäftsleitung nominierten Kandidaten für den Vorstand. Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmungen über die Wahl der Verwaltungsräte sind wie folgt: Vorstandsmitglied Ja-Stimmen Enthaltungen Abstimmungs- ergebnis J. Alberto Arias 86.380.332 22.802.828 (20,88 Gewählt (79,12 %) %) Steven G. Dean 93.809.131 15.374.029 Gewählt (85,92 %) (14,08 %) Douglas F. Cater 95.000.604 14.182.556 Gewählt (87,01 %) (12,99 %) Ricardo Arrarte 107.061.067 2.122.093 (1,94 %) Gewählt (98,06 %) Luis Marchese 107.076.367 2.106.793 (1,93 %) Gewählt (98,07 %) Dionisio Romero 95.000.604 14.182.556 (87,01 %) (12,99 %) Gewählt Jose Vizquerra Benavides 109.174.693 8.467 (0,01 %) Gewählt (99,99 %) Koko Yamamoto 101.746.394 7.436.766 (6,81 %) Gewählt (93,19 %) Ferner wurden bei der Aktionärsversammlung folgende Resolutionen angenommen: (1) die Genehmigung aller nicht zugeteilten Optionen im Rahmen des Aktienoptionsplans ('Stock Option Plan') des Unternehmens und (2) die Genehmigung aller nicht zugeteilten, beschränkt handelbaren Aktien im Rahmen des 'Restricted Share Unit Plan' des Unternehmens, die alle im Management Information Circular des Unternehmens vom 25. Mai 2020 näher erläutert werden (eine Kopie davon ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar). Über Sierra Metals Sierra Metals ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive 'Brownfield'-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der Bolsa de Valores de Lima und an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol 'SMT' und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol 'SMTS' notiert und zum Handel zugelassen. Nähere Informationen zu Sierra Metals unter www.sierrametals.com oder über folgende Ansprechpartner: Begleiten Sie unsere Fortschritte und folgen Sie uns: Web: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält 'zukunftsgerichtete Informationen' und 'zukunftsgerichtete Aussagen' im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug (zusammen 'zukunftsgerichtete Informationen'). Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen im Hinblick auf das Datum der Aktionärsversammlung 2020 und der geplanten Einreichung der Vergütungsoffenlegung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie 'erwartet', 'geht davon aus', 'plant', 'voraussichtlich', 'schätzt', 'nimmt an', 'beabsichtigt', 'Strategie', 'Ziele', 'Potenzial' oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden 'können', 'könnten', 'würden', 'dürften' oder 'sollten' oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen, einschließlich jeglicher unter der Überschrift 'Risk Factors' in unserem jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form) vom 30. März 2020 beschriebenen Risiken im Hinblick auf das am 31. Dezember 2019 endende Jahr sowie sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission ('SEC') aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov verfügbar. Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Mike McAllister

V.P., Investor Relations

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com Luis Marchese

CEO

Sierra Metals Inc.

+1(416) 366-7777



