10:40 | 06.08.2020

Business Wire News: Sight Diagnostics erhält 71 Mio. USD, um die globale Expansion seines FDA-510 (k)-zertifizierten, CE-gekennzeichneten Finger-Bluttestgeräts zu beschleunigen



06.08.2020 / 10:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die Investition von Koch Disruptive Technologies, Longliv Ventures, einem Unternehmen der CK Hutchison Holdings, und OurCrowd soll die Forschung und Entwicklung von Sight im Bereich der automatischen Identifizierung und Erkennung von Krankheiten weiterbringen. TEL AVIV, Israel --(BUSINESS WIRE)--06.08.2020-- Sight Diagnostics^ '‡, das Unternehmen hinter dem ersten von der FDA genehmigten Complete Blood Count (CBC)-Analysegerät für direkt aus dem Finger entnommenes Blut, gab heute bekannt, dass es im Rahmen einer Series D-Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Koch Disruptive Technologies, Longliv Ventures und OurCrowd 71 Millionen US-Dollar erhalten hat. Mit dieser neuen Runde beläuft sich die Gesamtfinanzierung von Sight auf mehr als 124 Millionen US-Dollar und wird die Ausweitung der kommerziellen Aktivitäten von Sight weltweit unterstützen und die Forschung und Entwicklung von Sight im Bereich der Erkennung weiterer Krankheiten sowie von Biomarkern, die den COVID-19-Schweregrad anzeigen, vorantreiben. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200806005406/ de/ Sight OLO '‡ Hematology Analyzer (Graphic: Business Wire) Sight OLO '‡ Hematology Analyzer (Graphic: Business Wire) 'Wir sind fest davon überzeugt, dass die Methode von Sight, Blut mit Hilfe der maschinellem Sehen zu analysieren, einen bedeutenden Fortschritt gegenüber der derzeitigen Alternative im Gesundheitswesen darstellt', sagte Chase Koch, President von Koch Disruptive Technologies. 'Das Unternehmen bietet nicht nur wirklich innovative Lösungen für die Blutdiagnostik, sondern treibt auch die Vision voran, Informationen zu dezentralisieren und den Zugang der Verbraucher zu den Gesundheitsmärkten weltweit zu verbessern.' Das 2011 gegründete Unternehmen Sight Diagnostics hat sich zum Ziel gesetzt, Bluttests durch sein Flaggschiffprodukt, den Sight OLO^ '‡-Analysator, der die Identifizierung und Quantifizierung verschiedener Blutzelltypen und Anomalien automatisiert, zu revolutionieren. Sight OLO liefert vollständige Blutbilder in Laborqualität, indem es 19 verschiedene Blutparameter in Minutenschnelle misst, entweder mit Blut aus einem Fingerstich oder mit aus der Vene entnommenem Blut. Um die KI-gesteuerte Methode von Sight voranzutreiben, hat das Unternehmen eine Datenbank mit mehr als einem halben Petabyte an Blutbildern erstellt, die nicht nur zur Optimierung der aktuellen Diagnosealgorithmen von Sight, sondern auch zur Erforschung neuer Algorithmen für die Früherkennung von schweren Erkrankungen wie Sepsis und Krebs sowie von Blutfaktoren, die den Schweregrad von COVID-19 beeinflussen, verwendet wird. 'Die neue Investition wird es Sight ermöglichen, seine Präsenz in den USA erheblich auszubauen und eine neue Ära der KI-gesteuerten Diagnostik für eine Vielzahl von Krankheiten und Gesundheitszuständen einzuläuten', sagte Yossi Pollak, CEO und Mitbegründer von Sight Diagnostics. 'Wir freuen uns, dass Koch Disruptive Technologies, OurCrowd und andere geschätzte Investoren uns bei unserer Mission unterstützen, die Gesundheitssysteme und die Ergebnisse für Patienten durch die Entwicklung schneller, präziser und weniger schmerzhafter Diagnostika zu verbessern.' Seit Erhalt der FDA 510(k)-Zulassung* für Sight OLO Ende 2019 hat Sight seine globale Präsenz mit besonderem Schwerpunkt auf dem US-Markt weiter ausgebaut. Bisher hat Sight vertragliche Vereinbarungen mit Gesundheitsdienstleistern und Vertriebspartnern abgeschlossen, um in den kommenden Jahren mehr als 1.000 Analysegeräte bereitzustellen, und wird die aufgebrachten Mittel zur Deckung dieses Bedarfs verwenden. Parallel dazu arbeitet Sight auch mit großen Pharmaunternehmen, darunter Pfizer, zusammen, um Unterstützung für verschiedene Behandlungsmethoden und Therapien anzubieten. Seit Beginn der Pandemie hat Sight seinen OLO-Analysator Sight OLO in Gesundheitseinrichtungen an vorderster Front außerhalb der Vereinigten Staaten im Kampf gegen COVID-19 eingesetzt, darunter das weltweit renommierte Sheba Medical Center in Tel Hashomer, Israel. 'Bei Longliv Ventures, einem Unternehmen der CK Hutchison Holdings, sind wir bestrebt, in bahnbrechende Unternehmen zu investieren, die es sich zum Ziel gesetzt haben, das Leben auf der ganzen Welt erheblich zu verbessern', sagte Dr. Dan Eldar, Executive Director von Longliv Ventures. 'Dies ist unsere Folgeinvestition in Sight Diagnostics, das nun bereit ist, seine revolutionäre Technologie für vollständige Blutbilder vollständig zu vermarkten. Wir freuen uns auch über das Versprechen, dass die Fähigkeiten von Sight in den Bereichen Computer Vision und künstliche Intelligenz die Diagnostik in weiteren Bereichen der Hämatologie revolutionieren und beispiellos schnelle und genaue Ergebnisse in einer Vielzahl von klinischen Umgebungen erzielen werden.' 'OurCrowd freut sich darauf, seine Beziehung zu Sight während der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens zu vertiefen', sagte Jon Medved, CEO von OurCrowd. 'Die Technologie von Sight wurde von führenden Institutionen des Gesundheitswesens klinisch getestet und validiert, und wir haben keinen Zweifel daran, dass sie für die nächste Generation der Blutdiagnostik wegweisend ist.' *In den USA ist Sight OLO 510(k) für den Einsatz in Labors mittlerer Komplexität zugelassen; für den Einsatz in der patientennahen Labordiagnostik (Point-of-Care-Diagnostik)ist es noch nicht freigegeben. Außerhalb der Vereinigten Staaten ist Sight OLO gemäß der europäischen IVD-Richtlinie CE-gekennzeichnet und von der australischen TGA für die Verwendung in der patientennahen Labordiagnostik zugelassen. Über Sight Diagnostics Das 2011 gegründete Unternehmen Sight Diagnostics hat sich zum Ziel gesetzt, Gesundheitssysteme und Patienten-Testergebnisse durch genaue und schmerzfreie Blutdiagnosetests zu verändern. Die Technologie von Sight, die in fast einem Jahrzehnt Forschung entwickelt wurde, bedeutet bahnbrechende Innovationen in der Diagnosemethodik. Das neueste Blutanalysegerät von Sight, Sight OLO, führt ein vollständiges Blutbild, den am häufigsten bestellten Bluttest, in wenigen Minuten durch. Mit seinen kompakten Abmessungen ist es konzipiert für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen. Sight OLO erstellt eine digitale Version einer Blutprobe, indem es mehr als 1.000 hochdetaillierte Bilder von nur zwei Tropfen Blut aus einem Fingerstich oder einer Venenentnahme erfasst. Diese Bilder werden dann von proprietären und vollautomatischen KI-Algorithmen interpretiert. Das erste Produkt von Sight, Parasight, wurde in fast einer Million Tests in 24 Ländern zur Erkennung von Malaria eingesetzt. Das Unternehmen hat rasch wachsende Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Israel. Weitere Informationen finden Sie auf www.SightDX.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200806005406/de/ Kontakt:

Emma Baron

Senior Account Executive

VSC für Sight Diagnostics

sight@vsc.co



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



06.08.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1111715 06.08.2020