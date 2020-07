6:00 | 23.07.2020

Business Wire News: Silver Lake nimmt Exklusivverhandlungen über Übernahme der Groupe Meilleurtaux auf



23.07.2020 / 06:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Mögliche Investitionen zur Beschleunigung des starken organischen und anorganischen Wachstums des Unternehmens PARIS & LONDON --(BUSINESS WIRE)--23.07.2020-- Groupe Meilleurtaux ('das Unternehmen'), ein führender französischer Finanzdienstleister, Silver Lake, ein weltweit agierendes Investmentunternehmen in der Technologiebranche, und West Street Capital Partners VII (ein von Goldman Sachs Merchant Banking Division verwalteter Fonds), gaben heute bekannt, dass das Unternehmen Exklusivverhandlungen aufgenommen hat, im Rahmen derer Silver Lake eine Mehrheitsbeteiligung an Groupe Meilleurtaux von West Street Capital Partners VII erwerben will. Die Geschäftsleitung würde an der Seite von Silver Lake erneut in Meilleurtaux investieren. Hervé Hatt und Guillaume Autier, Vorsitzender bzw. CEO der Groupe Meilleurtaux, kommentierten: 'Wir sind sehr stolz auf die Erfolge von Meilleurtaux in den letzten drei Jahren. Die Umsatzerlöse der Gruppe haben sich zwischen 2017 und 2019 verdoppelt. Zusammen mit unserem hervorragenden Team, unseren Franchisenehmern und unseren Partnern haben wir ein sehr erfolgreiches Geschäft aufgebaut, das starke Leistungen in Bezug auf vermehrte Transparenz und größeren Zugang zum französischen Finanzdienstleistungsbereich vorweisen kann. Für Meilleurtaux beginnt ein neues Kapitel des Unternehmenswachstums, und wir freuen uns sehr, Silver Lake, ein erstklassiger Technologieinvestor mit solidem Know-how in der Finanzdienstleistungs- und Onlinebranche sowie starken Wertschöpfungskapazitäten, als unseren neuen Mehrheitseigner begrüßen zu dürfen. Diese Investition stellt für unser Unternehmen einen entscheidenden Schritt dar und wir freuen uns darauf, es auf seinem Weg zu führen.' Christian Lucas, Co-Head von Silver Lake EMEA, kommentierte: 'Meilleurtaux ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit einem einzigartigen Wertversprechen in seinem Ökosystem aus Kunden, Vertriebspartnern und Finanzdienstleistern. Wir sind sehr davon beeindruckt, wie Hervé, Guillaume und die anderen Mitglieder des Teams das Unternehmen gestärkt und zu einem Multichannel-Finanzdienstleister mit rund 90 Millionen Online- und Mobil-Zugriffen pro Jahr in seinen verschiedenen Bereichen gemacht haben. Investitionen in wachstumsstarke, wirkungsvolle und wegweisende Geschäftsmodelle sind das Herzstück von Silver Lake und das Privileg, mit dem Managementteam von Meilleurtaux zu Beginn einer neuen Phase des Wachstums und der Wertschöpfung zusammenarbeiten zu dürfen, entspricht ganz unserer Zielsetzung.' Michele Titi-Cappelli, Managing Director, und Alexandre Flavier, Executive Director bei Goldman Sachs, fügten hinzu: 'Meilleurtaux ist eine herausragende Plattform, die eine zentrale Rolle bei der Demokratisierung von Transparenz und den Wahlmöglichkeiten für Verbraucher in der französischen Finanzdienstleistungsbranche spielt. Wir freuen uns sehr über den Erfolg, den Meilleurtaux unter der Führung von Hervé, Guillaume und ihrem Team seit 2017 erreicht hat. Wir sind fest davon überzeugt, dass Meilleurtaux erst am Anfang seines Wachstumswegs steht.' Die 1999 gegründete und in Paris ansässige Groupe Meilleurtaux stellt eine breit gefächerte und diversifizierte Palette von Finanzdienstleistungen und -produkten zur Verfügung, die historisch ihren Anfang im Vergleich und der Vermittlung von Hypothekendarlehen nahm. Verbraucher können nahtlos auf die breite Palette hochwertiger Lösungen der Gruppe über eine vollständige Reihe von führenden Online- und Mobil-Tools zugreifen, darunter die Haupt-Websites Meilleurtaux.com, Lecomparateurassurance.com und Meilleurplacement.com, sowie die Finanzinformationen-Website MoneyVox, die insgesamt rund 90 Millionen Zugriffe pro Jahr verzeichnen, eine branchenweit führende Zahl. Die preisgekrönten und Web-nativen digitalen Lösungen umfassen einen Satz innovativer, kundenorientierter Toolkits, darunter intuitive Finanzsimulatoren, -rechner und -barometer, die ausschließlich dazu dienen, Haushalte täglich dabei zu unterstützen, Geld bei ihren wichtigsten Finanzentscheidungen zu sparen. Das einzigartige Multichannel-Angebot des Unternehmens wird durch das mit 340 Filialen größte Maklernetz Frankreichs ermöglicht und bietet Kunden in Zusammenarbeit mit einem branchenweit führenden Netz von über 300 etablierten Bank- und Versicherungsanbietern, das Meilleurtaux's bekannte Marke sein mehr als zwei Jahrzehnten geprägt hat, einen Service von bespiellosem Niveau. Silver Lake plant umfangreiche Investitionen in die Produktpalette und das Partnernetz der Groupe Meilleurtaux, die das starke organische und anorganische Umsatzwachstum des Unternehmens in seinem Kerngeschäft der Vermittlung von Hypotheken und Kreditversicherungen beschleunigen und die Erweiterung seines führenden Angebots im Finanzdienstleistungsbereich vorantreiben sollen. Silver Lake erhält dadurch das erfolgreiche Betriebsmodell der Groupe Meilleurtaux und unterstützt gleichzeitig unter Nutzung seiner Kompetenzen die Bemühungen der Unternehmensleitung, dieses Modell weiter zu stärken. Die geplante Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden und unterliegt den Genehmigungen der Aufsichtsbehörden sowie den Informations- und Konsultationsverfahren des Betriebsrats. Ab dem 1. August 2020 gehören Guillaume Autier als CEO und Thomas Kienzi als CFO dem Führungsteam der Meilleurtaux Group an. Hervé Hatt fungiert als Chairman of the Board. Über Groupe Meilleurtaux und Meilleurtaux.com Die Groupe Meilleurtaux wurde 1999 gegründet und ist in Paris ansässig. Sie ist ein führender französischer Finanzdienstleister mit einer breit gefächerten und diversifizierten Palette von Finanzdienstleistungen, darunter Vermittlung von Kreditversicherungen und Hypothekenfinanzierung, Schuldenkonsolidierungslösungen, Spar- und Anlageprodukte sowie Vertriebs- und Vermittlungsangebote in den Bereichen Sach- und Unfallversicherung sowie Krankenversicherung, die sowohl online als auch über das mit 340 Filialen größte Maklernetz Frankreichs verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter meilleurtaux.com. Über Silver Lake Silver Lake ist ein weltweit agierendes Investmentunternehmen in der Technologiebranche mit einem kombinierten Gesamtvermögen aus verwaltetem Vermögen und gebundenem Kapital in Höhe von mehr als 40 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über ein Team aus rund 100 Investment- und Betriebsspezialisten im Silicon Valley, in New York, London und Hongkong. Die Unternehmen im Investment-Portfolio von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 230 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit 370.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Silver Lake und dessen Portfolio erhalten Sie unter silverlake.com. Über die Goldman Sachs Merchant Banking Division The Goldman Sachs Group, Inc. wurde 1869 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Investment Banking, Wertpapiere und Investment Management. Die Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) ist das primäre Zentrum für die langfristige Hauptinvestitionstätigkeit des Unternehmens. MBD ist einer der führenden Privatkapitalinvestoren der Welt mit Investitionen in den Bereichen privates Beteiligungskapital, Infrastruktur, private Anleihen, Wachstumskapital und Immobilien. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200722006015/de/ Kontakt:

Ansprechpartner für die Medien FÜR SILVER LAKE:

Jennifer Stroud

jennifer.stroud@edelman.com

Mobil: +1-646-565-1792 Virginie Spelle

virginie.spelle@elanedelman.com

Mobil: +33 (0)6 34 03 15 00 FÜR GOLDMAN SACHS MERCHANT BANKING DIVISION: Joseph Stein

+44 20 7774 2523 FÜR MEILLEURTAUX.COM:

Anne-Charlotte Neau

anne-charlotte.neau@taddeo.fr

+33(0)6 23 73 56 03



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



23.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1099899 23.07.2020