18:40 | 17.09.2020

Business Wire News: simPRO erweitert sein Führungsteam



17.09.2020 / 18:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BRISBANE, Australien --(BUSINESS WIRE)--17.09.2020-- simPRO, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für das Außendienstmanagement, hat sein Führungsteam um drei neue leitende Mitarbeiter erweitert. Karla Fleege wurde zur Chief Marketing Officer ernannt, Matthew McBryde zum simPRO Engagement Officer und Ricky Sevta zum Chief Revenue Officer. Diese Erweiterung ist Teil des Plans von simPRO zur Vergrößerung und Skalierung des Unternehmens. 'Ich freue mich, dass Karla, Matthew und Ricky unser Führungsteam verstärken. Diese drei Führungskräfte besitzen nachweislich starke Führungsqualitäten und haben weltweit erfolgreiche Teams aufgebaut und geleitet', sagt simPRO-CEO Sean Diljore. Karla Fleege, bislang als US Director of Marketing tätig, wurde zur Chief Marketing Officer befördert, nachdem sie die Marketing- und Leadgenerierungs-Initiativen von simPRO in den Vereinigten Staaten erfolgreich vorangebracht hat. In ihrem neuen Aufgabenbereich wird Karla die globale Marketingstrategie von simPRO leiten, die Marke stärken, Chancen auf neuen und bestehenden Märkten erschließen und die Nachfrage nach den simPRO-Lösungen sowie die Markentreue ihrer Anwender fördern. Matthew McBryde wurde vom Global Product and Training Specialist zum simPRO Engagement Officer befördert, nachdem er zehn Jahre lang simPRO-Kunden sowie Implementierungsberater und Supportmitarbeiter weltweit geschult hat. Matthew wird künftig daran arbeiten, Unternehmensziele zu erreichen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Kunden- und Mitarbeiterbindung beim Wachstum des Unternehmens weiterhin an erster Stelle steht. Ricky Sevta wurde vom General Manager des simPRO-Büros Neuseeland zum Chief Revenue Officer befördert, nachdem er das Neuseeland-Geschäft erfolgreich ausgeweitet und strategische globale Partnerschaften auf den Weg gebracht hat. In dieser neuen Funktion wird Ricky die globale Geschäftsentwicklung unterstützen und die Unternehmensstrategie so ausrichten, dass der Innen- und der Außendienstvertrieb, die Partnermanager und die Customer Experience Teams das simPRO-Erlebnis für alle Kunden verbessern können. Das simPRO-Führungsteam besteht jetzt aus sechs leitenden Mitarbeitern aus drei Ländern. Mit diesem erweiterten Team plant simPRO, zum führenden Anbieter von Außendienst-Managementsoftware in Nordamerika, Europa und der APAC-Region zu werden. Hier erfahren Sie mehr über die Führungsrolle von simPRO: simprogroup.com/ about-us. Über simPRO simPRO ist ein führender Anbieter von Außendienst-Managementsoftware für gewerbliche Auftragnehmer. 2016 konnte simPRO im Rahmen einer aggressiven Produktinnovations- und Expansionsstrategie Wachstumskapital in Höhe von 31 Millionen US-Dollar einwerben. simPRO hat seinen Hauptsitz in Brisbane (Australien) und unterhält regionale Hauptniederlassungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Neuseeland. Die Software des Unternehmens wird weltweit von mehr als 150.000 aktiven Anwendern eingesetzt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200917005832/de/ Kontakt:

Marissa Minter

Content Marketing Specialist, simPRO

marissa.minter@simpro.us



