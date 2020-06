8:10 | 16.06.2020

Business Wire News: Single-Chip-Lösung der nächsten Generation von Thales wird in das jüngste Premium-Smartphone von Samsung integriert



16.06.2020 / 08:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * Die Sicherheitslösung von Thales ermöglicht Konnektivität und kontaktlose Dienste bei den Modellen der Serie Samsung Galaxy S20. * Der Single-Chip ist mit einem Embedded Secure Element (eSE) und einer eingebetteten SIM-Karte (eSIM) ausgestattet. Dies ermöglicht leistungsfähige kontaktlose Dienste und eine vollständig digitalisierte mobile Konnektivität für Smartphones, Smartwatches und Tablets mit besonders kompakten Abmessungen.

* Zu den unterstützten zertifizierten Anwendungen zählen unter anderem sichere Zahlungen, Transitkontrollen und digitale Ausweise. PARIS LA DÉFENSE --(BUSINESS WIRE)--16.06.2020-- Das Samsung Galaxy S20 wird als erstes und einziges Gerät auf dem Markt mit der wegweisenden Technologie von Thales ausgestattet sein^1. Dabei handelt es sich um das weltweit erste Smartphone mit einer sicheren Single-Chip-Lösung, die sowohl mobile Konnektivität als auch vertrauenswürdige kontaktlose Dienste unterstützt. Die Nutzung dieses innovativen, vernetzten eSE bietet neue Möglichkeiten für Consumer-Geräte der nächsten Generation, die ein breites Spektrum an NFC-Diensten^2 , wie sichere Zahlungen oder Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, unterstützen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200615005318/ de/ copyright Samsung copyright Samsung eSIM erfreut sich rasch wachsender Beliebtheit und ermöglicht den mühelosen Fernzugriff auf die Konnektivität. Benutzer können ihre Mobilfunkverträge verwalten, ohne SIM-Karten einsetzen oder austauschen zu müssen. Benutzer des Galaxy S20 werden in den Genuss nahtloser mobiler Konnektivität und kontaktloser Anwendungen, wie z. B. Zahlungen, Tickets für öffentliche Verkehrsmittel und digitale Ausweise (darunter auch auf Mobilgeräten integrierte Reisepässe und Führerscheine), kommen. Diese entsprechen den geltenden Branchenspezifikationen (herausgegeben von der GSMA und von Zahlungsmittel- und Verkehrsanbieterverbänden). Dieses vernetzte All-in-One-eSE führt bei Smartphones, Smartwatches und Tablets zudem zur Einsparung von wertvollem Platz. 'Wir von Samsung wollen Verbrauchern modernste Technologie zur Verfügung zu stellen, die neue, spannende und auch vertrauenswürdige Nutzungsmöglichkeiten schafft. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Thales, durch die wir den Nutzern des Galaxy S20 eine einzigartige Lösung anbieten können, die nahtlose Konnektivität und robuste Sicherheit herstellt. Das Galaxy S20 bietet mit der Zertifizierung gemäß Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+ das höchste Maß an Datenschutz und Verschlüsselung. Dies verlangt nach einer noch stärkeren Miniaturisierung der Komponenten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung höchstmöglicher Sicherheit, was Thales durch die Single-Chip-Integration von eSE und eSIM perfekt gelungen ist.'

Daniel Ahn, Senior Vice President und Leiter des Mobile Security Team, Mobile Communications Business von Samsung Electronics. 'Die weitere eSIM-Integration durch die weltweit führenden Smartphone-Markenhersteller sowie die Einführung von Geräten der nächsten Generation, wie die der Serie Samsung S20, wird dazu führen, dass die Verkaufszahlen eSIM-konformer Smartphones von 143 Millionen Stück im Jahr 2019 auf über 509 Millionen im Jahr 2024 ansteigen werden.' Phil Sealy, Research Director im Bereich Digital Security Research bei ABI Research 'Diese Partnerschaft spiegelt das große Vertrauen von Samsung in Thales wider, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der eSIM-Technologie und der damit verbundenen Mobilfunkvertragsverwaltungsdienste. Durch die Reduzierung der Einzelkomponenten, die in solchen Geräten benötigt werden, werden auch die Lagerbestandsverwaltung und die Fertigungsprozesse rationalisiert, wodurch wiederum die Produktivität und die Rentabilität gesteigert werden. Thales ist aufgrund seiner engen Beziehungen zu den wichtigsten Dienstleistern für kontaktlose Anwendungen hervorragend positioniert. Dazu zählen Banken, Mobilfunkbetreiber, Automobilhersteller, Transportunternehmen und Regierungen.' Emmanuel Unguran, Senior Vice President für mobile Konnektivitätslösungen von Thales Weiterführende Informationen: Was ist eSIM: 6 Infografiken liefern die Antwort Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist ein globaler Technologieführer, der schon heute die Welt von morgen gestaltet. Die Gruppe bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte für Kunden in der Luft- und Raumfahrt, im Verkehrswesen, im Bereich digitale Identität und Sicherheit sowie im Verteidigungssektor an. Mit 83.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erzielte Thales 2019 einen Umsatz von 19 Milliarden Euro (auf Pro-Forma-Basis einschließlich Gemalto in 12 Monaten). Thales investiert insbesondere in digitale Innovation - Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit - Technologien, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen in entscheidenden Augenblicken unterstützen. BESUCHEN SIE Thales Group

Marktseite

Fotos in hoher Auflösung herunterladen ^1 Die Lieferbarkeit hängt vom jeweiligen Land und Modell ab. ^2 Bei NFC (Near Field Communication) handelt es sich um eine standardisierte drahtlose Kommunikationstechnologie, die den Datenaustausch zwischen Geräten ermöglicht, die nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sind (bis zu 5 cm). Es wird davon ausgegangen, dass die Verkaufszahlen von Mobilgeräten mit NFC-eSEs im Jahr 2024 473 Millionen Stück erreichen werden. Quelle: ABI Research - März 2020. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200615005318/de/ Kontakt:

PRESSEANFRAGEN Thales, Media Relations

Digitale Identität und Sicherheit

Vanessa Viala

Tel. +33 (0)6 07 34 00 34

vanessa.viala@thalesgroup.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



16.06.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1070557 16.06.2020