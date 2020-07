11:30 | 29.07.2020

Business Wire News: Skilling erweitert seine globale Präsenz nach London



29.07.2020 / 11:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NICOSIA, Zypern --(BUSINESS WIRE)--29.07.2020-- Die Forex- und CFD-Online-Handelsplattform Skilling hat seine globale Expansion im Jahr 2020 weiter vorangetrieben und hat mit der Ernennung von David Berg seine physische Präsenz nach London, Großbritannien, ausgeweitet. David kam Anfang dieses Monats als globaler Vertriebsleiter zur Skilling Group und ist verantwortlich für die Errichtung einer globalen kundenorientierten Vertriebsabteilung für Skilling in Großbritannien. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200729005383/ de/ Die Forex- und CFD-Online-Handelsplattform Skilling hat seine globale Expansion im Jahr 2020 weiter vorangetrieben und hat mit der Ernennung von David Berg seine physische Präsenz nach London, Großbritannien, ausgeweitet. (Photo: Business Wire) Die Forex- und CFD-Online-Handelsplattform Skilling hat seine globale Expansion im Jahr 2020 weiter vorangetrieben und hat mit der Ernennung von David Berg seine physische Präsenz nach London, Großbritannien, ausgeweitet. (Photo: Business Wire) Pavel Spirin, CCO der Skilling Group, kommentierte die Ernennung wie folgt: 'London ist ein globales Finanzzentrum und ein wichtiger Standort für Wachstum und weitere Expansion. Dies ermöglicht uns nicht nur den Zugang zum wahrscheinlich vielfältigsten Talentpool der Welt, sondern positioniert uns auch gut für den Aufbau wichtiger Beziehungen in der Branche zu unseren Kunden, Dienstleistern und Aufsichtsbehörden. David ist eine wichtige Ergänzung für uns und ich freue mich sehr, ihn an Bord zu haben.' Skilling hat bereits Anfang dieses Jahres die Genehmigung der FCA UK Zweigstelle erhalten, um nach dem Brexit in Großbritannien weiterarbeiten zu können, und wird zunächst eine Repräsentanz in London eröffnen, um den sofortigen Einstellungen und strategischen Zielen für 2020 gerecht zu werden. Weitere Evaluierungen folgen am Ende des Jahres. David kommt mit über 13 Jahren Branchenerfahrung zu Skilling. Zuvor war er unter anderem in verschiedenen leitenden Vertriebs- und Handelsfunktionen bei ActivTrades, ATFX, eToro und der London Capital Group tätig. 'Ich freue mich sehr, in einer so aufregenden Phase des Wachstumszyklus des Unternehmens zu Skilling zu kommen und freue mich darauf, den Vertrieb und das Geschäft von London aus mit neuen Produktangeboten und -initiativen voranzutreiben", kommentierte David seine neue Rolle bei der Skilling Group. Skilling wurde 2016 gegründet und verfügt über eine CySEC- und eine FSA Seychelles-Lizenz sowie eine FCA UK Zweigstellen-Genehmigung. Die Handelsplattform ist hauptsächlich in Europa tätig, hat ihr Angebot jedoch Anfang dieses Jahres durch den Erwerb der FSA-Lizenz und der Hinzufügung der MetaTrader 4-Handelsplattform auf außereuropäische Märkte ausgeweitet. 69% der Privatkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten in Betracht ziehen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200729005383/de/ Kontakt:

Skilling Group

Pavel Spirin

Chief Commercial Officer

marketing@skilling.com



