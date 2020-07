15:20 | 02.07.2020

Business Wire News: Skilling startet MT4



02.07.2020 / 15:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NICOSIA, Zypern --(BUSINESS WIRE)--02.07.2020-- Die Forex- und CFD-Online-Handelsplattform Skilling erreichte in diesem Jahr mit der Integration und Einführung der Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) einen weiteren wichtigen Meilenstein. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200702005311/ de/ Skilling startet MT4 (Photo: Business Wire) Skilling startet MT4 (Photo: Business Wire) Skilling wurde 2016 gegründet und stellte 2018 seine eigene Handelsplattform vor. Im Januar 2020 kündigten sie den Start der branchenweit ersten nahtlosen Integration mit Spotwares cTrader an. Mit dem Erwerb der FSA Seychelles-Lizenz Anfang dieses Jahres kann Skilling seinen derzeitigen und neuen Kunden nun MT4 auf globaler Ebene anbieten. 'Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, die bekannte elektronische Handelsplattform MetaTrader 4, auch bekannt als MT4, auf den Markt zu bringen. Heute sind wir stolz darauf, unseren erfahrenen Tradern endlich eine hochgradig anpassbare Plattform mit vielen fortschrittlichen Tools und Funktionen, wie der MQL4-Skriptsprache und einem fortschrittlichen Charting-Paket anbieten zu können', sagte André Lavold, CEO der Skilling Gruppe. 'In Kombination mit unserer wettbewerbsfähigen und transparenten Preisgestaltung sowie dem mehrsprachigen und proaktiven Support-Team sind wir jetzt mehr denn je bereit, Tradern aller Level international ein hervorragendes Handelserlebnis zu bieten." MetaTrader 4, auch bekannt als MT4, ist eine elektronische Handelsplattform, die häufig von Online-Devisenhändlern verwendet wird. Es wurde von MetaQuotes Software entwickelt und 2005 veröffentlicht. 69% der Privatanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten in Betracht ziehen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200702005311/de/ Kontakt:

Skilling Group

Pavel Spirin, Chief Commercial Officer

marketing@skilling.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



02.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1084947 02.07.2020