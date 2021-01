16:30 | 20.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LONDON --(BUSINESS WIRE)--20.01.2021-- SmartStream Technologies, Anbieter von Finanzlösungen rund um das Reference Data Utility (RDU), meldet heute die Markteinführung seiner API-Suite, die einen schnelleren Zugriff auf Dienste mit präzisen Daten ermöglicht und so den Kundenservice, die betriebliche Effizienz, die Agilität und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Der neue API-Komplettservice bietet Finanzinstituten den Vorteil enormer Einsparungen bei den Infrastrukturkosten sowie einen erschwinglichen und einfach zu implementierenden Service. Die Finanzinstitute haben die Notwendigkeit von Veränderungen erkannt, und viele von ihnen haben Projekte zur digitalen Transformation auf den Weg gebracht, zu denen auch die Implementierung von APIs (Anwendungs-Programmierschnittstellen) gehört. Die RDU-Dienste gliedern sich derzeit in zwei Kategorien: Wertpapier-Referenzdaten und regulatorische Referenzdaten. Zu den derzeit verfügbaren API-basierten Lösungen für Wertpapier-Referenzdaten gehören ein Dienst für börsennotierte Derivate mit Daten von über 100 Börsenplätzen und einer umfassenden Abdeckung von Optionen, Futures, Optionen auf Futures und Kalender-Spreads sowie ein Aktien-Service. Anfang 2021 wird es außerdem eine Fixed-Income-Lösung geben, auf die über eine API zugegriffen werden kann. Ebenso wird es möglich sein, über eine API auf die regulatorischen Referenzdatendienste des RDU zuzugreifen. So können Firmen auf die MiFID-II-Lösung des RDU und das Systematic Internaliser Registry zurückgreifen. Letzteres bietet vollständige Klarheit über die europaweit verfügbaren Dienstleistungen der systematischen Internalisierer bis auf Wertpapierebene hinunter. Die API für den Anreicherungsdienst für Transaktionsberichte zur Wertpapierfinanzierung (Securities Financing Transaction Reporting, SFTR) wird ebenfalls weiterhin zur Verfügung gestellt. Linda Coffman, Executive Vice President, SmartStream RDU, erklärt dazu: 'APIs werden in den meisten Bankorganisationen unentbehrlich. Im ständigen Dialog mit unseren Kunden ist es uns gelungen, ihnen eine komfortable und kosteneffiziente Möglichkeit zu bieten, an die gewünschten Daten zu gelangen, und das ohne komplexe, zeitaufwendige und kostenintensive Technologieprojekte und ohne die Notwendigkeit einer Master-Datenbank. Dadurch ermöglichen wir es ihnen, in dieser fortschreitenden Welt der APIs wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus liegt die Attraktivität dieser Technologie in ihrer Fähigkeit, die digitale Transformation zu erleichtern, ohne dass eine komplette Überarbeitung der bestehenden Infrastruktur erforderlich ist, denn das kann - wie Unternehmen in der Vergangenheit oft feststellen mussten - ein kostspieliges, riskantes und störanfälliges Unterfangen sein.' Rocky Martinez, Chief Technology Officer, SmartStream RDU, kommentierte: "Das RDU ist so konzipiert, dass es für jede Ebene der Investmentbranche, von kleinen Buy-Side-Investoren bis hin zu großen Sell-Side-Organisationen, Referenzdaten zur Verfügung stellt. Durch die Beseitigung der großen Ressourcenbarriere für normalisierte, bereinigte und präzise Daten können die Anwenderorganisationen schnell neue Algorithmen und Kundenstrategien erstellen und implementieren und so ihren Umsatz steigern. Ich sehe der Zukunft und den Vorteilen, die unsere API-Suite unseren Kunden bringen wird, sehr gespannt entgegen." APIs schaffen Kommunikationskanäle zwischen Programmen, durch die Systeme betriebsübergreifend verbunden oder elektronische Daten aus externen Ressourcen eingespeist werden können, und erwecken herkömmliche Infrastrukturen so zu neuem Leben. SmartStream bemüht sich um höchstmögliche Genauigkeit, bereinigt und verifiziert die Daten sorgfältig und macht sie den Benutzern so gut wie möglich zugänglich. Die von Teams aus hochqualifizierten Entwicklern, Datenwissenschaftlern und Branchenprofis erstellte RDU-Suite von APIs wurde unter dem Aspekt einer einfachen Bereitstellung und eines einfachen Zugriffs konzipiert und zudem ausgiebig getestet. Der Zugriff auf zuverlässige Referenzdaten wird immer wichtiger. Für Betriebe, die durch veraltete Architekturen belastet sind oder unter Kostendruck stehen, sind API-Dienste, die hochwertige Referenzdaten liefern, eine dringend benötigte Hilfe, die es ermöglicht, Systeme zu digitalisieren, ohne dass es zu Störungen kommt, die normalerweise mit der Überarbeitung einer technologischen Infrastruktur verbunden sind. Ende Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210120005505/de/ Kontakt:

