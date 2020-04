18:30 | 24.04.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Bewährte Fernbeurteilungslösung verbessert den globalen Zugang zur branchenweit führenden Zertifizierung im Personalmanagement BALTIMORE --(BUSINESS WIRE)--24.04.2020-- Prometric und die Society for Human Resource Management (SHRM) gaben heute bekannt, dass Personalprofis, die die begehrten Qualifikationen SHRM Certified Professional (SHRM-CP) und SHRM Senior Certified Professional (SHRM-SCP) anstreben, die betreffenden Prüfungen nun mit der ProProctor(TM) Fernbeaufsichtigungslösung von Prometric bequem und sicher zu Hause oder im Büro ablegen können. Die bewährte Online-Prüfungslösung nutzt die führenden 'Proctoring'-Fähigkeiten von Prometric mit benutzerfreundlicher proprietärer Technologie, um den Testteilnehmern jederzeit und überall einen bequemen Zugang zum SHRM-Zertifizierungsprogramm zu ermöglichen. 'Als führende kompetenzbasierte professionelle Zertifizierungsorganisation konzentriert sich SHRM seit langem darauf, einen globalen Zugang zu seinem Prüfungsprogramm und einen reaktionsschnellen Service für die von uns betreuten Personen und Interessengruppen zu bieten', sagt Alexander Alonso, Chief Knowledge Officer bei SHRM. 'Die Aufnahme des ProProctor Fernbeaufsichtigungsangebots von Prometric ist eine Erweiterung der konsistenten, sicheren Erfahrung, die unsere Prüfungsteilnehmer an unseren Standorten auf der ganzen Welt gemacht haben. Wir sind stolz darauf, die erste Organisation dieser Art zu sein, die der HR-Branche weltweit diese komfortable Möglichkeit bietet.' Die ProProctor-Lösung steht Tag und Nacht von jedem Ort mit Standard-Internetzugang zur Verfügung. Die Lösung verwendet die gleiche Software für die Prüfungsdurchführung, die vor Ort an den Prüfungszentren weltweit verfügbar ist, so dass eine konsistente Erfahrung über alle Testmodalitäten hinweg gewährleistet ist. ProProctor bietet außerdem eine beispiellose Sicherheit, einschließlich einer proprietären Browser-Technologie, die den Zugriff der Prüfungsteilnehmer auf nicht autorisierte Ressourcen während der Prüfungsdurchführung einschränkt. Diese branchenführende Lösung beinhaltet 100 % Live-Beaufsichtigung, unterstützt durch künstliche Intelligenz, um eine zuverlässige Überwachung und eine Minderung der Sicherheitsrisiken während des gesamten Prüfungsprozesses zu gewährleisten. Die Anwendung wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet einfach zu bedienende Tools zur Bestätigung der Computerbereitschaft und zur Durchführung der Prüfung. 'Wir sind stolz auf unsere langfristige Partnerschaft mit SHRM, die auf Zusammenarbeit und Innovation beruht - wir arbeiten zusammen, um den kritischen Bedarf an Zugang zu ihrem Prüfungsprogramm in der schwierigen Zeit der COVID-19-Pandemie weiter zu decken', so Jason Fine, Account Executive bei Prometric. 'Die ProProctor-Lösung wird es SHRM-Prüfungsteilnehmern ermöglichen, ihre berufliche Entwicklung und ihren beruflichen Aufstieg jetzt in der Sicherheit ihrer eigenen Umgebung oder an einem beaufsichtigten Prüfungsstandort fortzusetzen, sobald sich die Bedingungen verbessern.' Über Prometric Prometric, ein weltweit führender Anbieter von Prüfungsentwicklungs-, Prüfungsbereitstellungs- und Kandidaten-Services, unterstützt Prüfstellen weltweit, ihre Zertifizierungsprogramme durch Lösungen für die Prüfungsentwicklung und -bereitstellung voranzubringen, die Standards im Hinblick auf Qualität und Service-Exzellenz setzen. Prometric vertritt ein umfassendes und zuverlässiges Konzept bei der Beratung, Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung von Programmen in einer integrierten, technologiefähigen Umgebung über das weltweit sicherste Prüfungsnetzwerk mit 14.000 Standorten in mehr als 180 Ländern oder in Form von bequemen Online-Prüfungsangeboten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prometric.com oder wenn Sie uns auf Twitter folgen unter @PrometricGlobal und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/prometric/. Über SHRM SHRM, die Society for Human Resource Management, gestaltet bessere Arbeitsplätze, an denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam erfolgreich arbeiten. Als die Stimme in allen Aspekten der Arbeitswelt, der Arbeitnehmer und des Arbeitsplatzes bietet SHRM führende Fachkompetenz, führender Veranstalter und Vordenker, was Themen im Zusammenhang mit der sich ständig verändernden Arbeitswelt von heute betrifft. Mit mehr als 300.000 HR- und Geschäftsleitungsmitgliedern in 165 Ländern beeinflusst SHRM das Leben von mehr als 115 Millionen Arbeitnehmern und Familien in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter SHRM.org und auf Twitter unter @SHRM. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. 