MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. KI-gestützte Computer-Vision-Plattform ermöglicht es Einzelhändlern, sichere Einkaufsumgebungen bereitzustellen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und die Betriebseffizienz in Echtzeit zu verbessern AUSTIN, Texas --(BUSINESS WIRE)--28.07.2020-- SoftServe, ein führendes digitales Autoritäts- und Beratungsunternehmen, bietet bis zum 30. September 2020 eine ergänzende Bewertung seiner Lösung für räumliche Distanzierung im Geschäft an, einer Cloud-basierten Lösung für Computervision und mobile Anwendungen, die Einzelhändlern eine 360-Grad-Kundenansicht durch KI-gestützte fortschrittliche Analysen bietet, um die wertorientierte Entscheidungsfindung durch umsetzbare Erkenntnisse zu unterstützen. Diese Lösung ermöglicht es den Geschäften, eine sichere Einkaufsumgebung für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen und gleichzeitig die von der Regierung auferlegten Vorschriften zur räumlichen Distanzierung einzuhalten sowie das Kundenengagement zu verfolgen, um die zukünftige Kaufdynamik zu verstehen und die Ladenlayouts zu optimieren. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200728006024/ de/ SoftServe's In-Store Social Distancing Solution mobile interface. (Photo: Business Wire) SoftServe's In-Store Social Distancing Solution mobile interface. (Photo: Business Wire) Computer Vision ist eine Form der künstlichen Intelligenz (KI), die Computer darin schult, digitale Bilder von Kameras und Videos zu interpretieren und zu verstehen. Computer können 'lernen', Objekte genau zu identifizieren und zu klassifizieren, und dann auf das, was sie 'sehen', reagieren und darüber berichten. Es handelt sich dabei um eine schnell wachsende Plattform für die Echtzeit-Speicherverwaltung und verbesserten Betrieb. Bis 2021 werden 40 % der Einzelhändler Computer Vision in ihren Kundendienst- und Support-Workflow implementieren, und Anbieter, die Computer Vision im Einzelhandel einsetzen, werden eine um 20 % höhere Konversionsrate verzeichnen.^1 'Die Lösung für räumliche Distanzierung im Geschäft von SoftServe überbrückt eine kritische Lücke für Einzelhändler, gewährleistet eine sichere Einkaufsumgebung durch die COVID-19-Pandemie und bietet gleichzeitig eine wertvolle langfristige Lösung für kontinuierliche Sicherheit, zukünftiges Wachstum und Verbraucherengagement', sagte Valentyn Kropov, VP, Kundenerfolg bei SoftServe. 'Unsere Lösung funktioniert mit den in Ihrem Geschäft bestehenden Gerätschaften und kann für zukünftige Szenarien 'umgeschult' werden, sodass Sie eine Grundlage erhalten, auf der Sie den Ladenbetrieb und die Kundenerfahrung für die kommenden Jahre optimieren können.' Gewährleistung der Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern und der Einhaltung von Vorschriften zur räumlichen Distanzierung * Masken- und Temperaturerkennung - erkennen Sie, ob Kunden Masken tragen, und scannen Sie die Temperaturen der Kunden mit einem Infrarot-Thermometer beim Eintritt. * Verwalten der Ladenkapazität - Zählen Sie die Kunden, die den Laden betreten und verlassen, und geben Sie über eine mobile App Warnungen über Zutrittsberechtigungen und Gutscheine per QR-Code aus. * Vermeiden Sie physische Linien - Verfolgen Sie die Entfernung zwischen den Kunden in der Schlange, übermitteln Sie die Wartezeiten in den Abteilungen und Informationen durch digitale Beschilderung und ermöglichen Sie den Kunden, sich Plätze in der Schlange zu reservieren. Identifizieren und Verstehen der Kaufdynamik von Kunden * Echtzeit-Datenverarbeitung - gewinnen Sie im Moment umsetzbare Erkenntnisse mit einem selbstlernenden System, das die Datenerfassung vollständig automatisiert. * Nachverfolgung der Kunden im Geschäft - Verstehen Sie die Bewegungen Ihrer Kunden im Geschäft und die Interaktion Ihrer Kunden mit dem Produkt durch demografische Daten und Heatmap-Analysen besser. * Schaffen Sie ein intensiveres Einkaufserlebnis - Lernen Sie Kundeninteraktionspunkte kennen und setzen Sie KI-gesteuerte dynamische Werbung im Geschäft ein. Nutzen Sie Standortanalysen, um das Layout des Geschäfts und die Produktpositionierung entsprechend den Kundenpräferenzen zu optimieren. Die Lösung für räumliche Distanzierung im Geschäft von SoftServe lässt sich in die bestehende CCTV-Infrastruktur und Software-Plattformen eines Ladens integrieren und kann schnell implementiert werden, sodass sie in wenigen Wochen einsatzbereit ist. Die Lösung ist so konzipiert, dass sie für Hunderte von Geschäften skalierbar ist, und kann dennoch an die spezifischen Geschäftsanforderungen jedes einzelnen Geschäfts angepasst werden. Buchen Sie noch heute Ihre kostenlose Begutachtung sowie Ihre kostenlose Demo bis Ende September. Kontaktieren Sie RetailDemo@softserveinc.com für eine rechtzeitige Bewertung Ihrer Ladenumgebung, um die kosteneffizienteste Lösung zu ermitteln. ^1 Nick Ingelbrecht, Anthony Bradley 'Emerging Technologies: Top Advanced Computer Vision Use Cases for Retail', Gartner, 23. April 2020 Über SoftServe SoftServe ist eine digitale Behörde, die auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten. SoftServe bietet offene Innovation - von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden. Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog oder unsere LinkedIn-, Facebook- oder Twitter-Seite. 