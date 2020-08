21:50 | 31.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Google Cloud Premier ist ein Partner mit Spezialisierung und Expertise und wird für nachweisliche Kompetenz bei der Transformationsbeschleunigung im Gesundheitswesen im Einklang mit dem Schutz vertraulicher Patientendaten anerkannt AUSTIN, Texas --(BUSINESS WIRE)--31.08.2020-- SoftServe ist bei der digitalen Spezialisierung führend und ein Beratungsunternehmen sowie Google Cloud Premier Partner. Im Rahmen des Google Cloud Partner Advantage Program erlangte es Fachwissen in den Bereichen Gesundheitswesen und Life Sciences. Diese Expertise bestätigt, dass SoftServe die nötige Erfahrung und Kompetenz besitzt, um die digitale Transformationen von Kunden aus dem Gesundheitswesen mit Google Cloud zu beschleunigen, damit bessere Verbrauchererfahrungen und Resultate erzielt werden können. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005705/ de/ [GC-Partner] Die Auszeichnung 'Expertise in Gesundheitswesen und Life Sciences' wird Partnern mit nachweislichem Verbrauchererfolg verliehen, die Krankenhäusern zur Verbesserung der Patientenversorgung, Erhöhung der Anbieterzufriedenheit und Steigerung der Effizienz verholfen haben sowie Daten aus Gesundheitswesen und Life Sciences öffentlich zugänglich, sicher und hilfreich aufbereitet haben. Diese Expertise gibt SoftServe insgesamt 31 genehmigte Ziele von Google Cloud Partner Expertise in allen Produkt- und Technologiekategorien, Auslastungen und Branchen sowie fünf Spezialisierungen in Maschinellem Lernen, Datenanalyse, Cloud-Migration, Infrastruktur und Internet der Dinge (IoT). 'Mit dem Erlangen der Expertise in Gesundheitswesen und Life Sciences von Google Cloud beweisen wir, dass wir die nötigen Kenntnisse besitzen, mit denen wir unsere Kunden bei der vollen Nutzung der Vorteile von Google Cloud helfen können und sie zur Verbesserung der Interaktion mit Zahlern, Patienten und Anbietern das spezifische regulatorische Umfeld des Gesundheitswesens beherrschen lernen', sagte Rich Herrington, EVP, Kundenerfolg - Gesundheitswesen bei SoftServe. 'Den Anspruch zu erfüllen, eine exzellente Gesundheitserfahrung zu machen, bedeutet, dass wir für unsere Kunden die schwierigsten Angelegenheiten rund um den Schutz von Patientendaten, Verbesserung der Medikamentevergabe und Beschleunigung der Medikamentenentwicklung mit datengetriebenen Lösungen bewältigen müssen.' 'Mit Google Clouds Innovation in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen verhelfen wir unseren Kunden zur Beschleunigung ihres Vorgehens in der digitalen Geschäftstättigkeit, angefangen bei der Erfassung von Einblicken ins Geschäft, die smartere Entscheidungen bewirken, bis hin zur Senkung von Betriebskosten und Eröffnung neuer Einkommensquellen, und wir bieten konsistente Verbrauchererfahrungen an allen Stellen', sagte Todd Lenox, VP Global Alliances und Partnerships bei SoftServe. 'Als Google Cloud Premier Partner ist SoftServe voll für die Unterstützung der Plattformen Apigee und Anthos ausgestattet.' SoftServe hat die Experten, professionellen Dienstleistungen und branchenspezifische Lösungen, um Anbietern im Gesundheitswesen und in Life Sciences einen nachhaltigen, wettbewerbsfähigen Marktvorteil bei Einhaltung der Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen und Regularien zu bieten. Sind Sie bereit, exzellente persönliche Erfahrungen zu schaffen, klinische Daten in handlungsorientierte Erkenntnisse umzuwandeln, die Forschung zu beschleunigen, oder Ihr Geschäft zukunftsfähig zu machen, besuchen Sie SoftServes Google Cloud Partnerseite und fangen Sie noch heute an. Über SoftServe SoftServe ist eine digitale Behörde, die auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten. SoftServe bietet offene Innovation - von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. 