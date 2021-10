19.10.2021 / 20:00



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

FinTech-Experte mit über zwanzig Jahren Erfolg im Vertrieb von Unternehmenstechnologie und Software, um die Finanzdienstleistungsbranche von SoftServe in EMEA auszubauen

LONDON --(BUSINESS WIRE)--19.10.2021--

SoftServe, ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, hat Alfredo Rubina mit sofortiger Wirkung zum Vice President Financial Services Domain Solutions and Consulting ernannt. Rubina verfügt über 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Unternehmenstechnologie und Softwareverkauf, Geschäftsentwicklung und allgemeines Management in der Finanzdienstleistungsbranche. Als VP Financial Services wird er für die Definition und den Aufbau des Finanzdienstleistungsbereichs von SoftServe und der Markteinführungsstrategie in EMEA verantwortlich sein. Dies beinhaltet die Entwicklung einer vertikalen Roadmap und die Entwicklung von Angeboten/ Beschleunigern, den Aufbau von Vertriebskanälen und die Entwicklung von Beziehungen zu Kundenorganisationen und Partnerunternehmen. Rubina untersteht Volodymyr Semenyshyn, Executive Vice President EMEA and Financial Services von SoftServe.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211019006085/ de/

Alfredo Rubina, Vice President Financial Services Domain Solutions and Consulting at SoftServe. (Photo: Business Wire)

Alfredo Rubina, Vice President Financial Services Domain Solutions and Consulting at SoftServe. (Photo: Business Wire)

'Alfredo bringt bei SoftServe beeindruckende Erfahrungen aus der internationalen Zusammenarbeit mit erstklassigen Finanz- und Wirtschaftsunternehmen auf höchstem Niveau ein', sagte Semenyshyn. 'Ich freue mich, dass er unseren Finanzdienstleistungsbereich beaufsichtigt und Teams aufbaut und leitet, die Lösungen und Dienstleistungen bereitstellen, die unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen.'

"SoftServe hat in der Vergangenheit durch den Aufbau von Win-Win-Beziehungen und das Finden innovativer Lösungen in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld erfolgreich einen Mehrwert für seine Kunden geschaffen", sagte Rubina. 'Als VP Financial Services werde ich mich darauf konzentrieren, Finanzinstituten dabei zu helfen, Trends zu erkennen, Herausforderungen zu meistern, Chancen zu erschließen und die Transformation durch neue digitale Technologien zu ermöglichen. Mein Ziel ist es, Kunden beim Wachstum ihres Geschäfts zu unterstützen, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken sowie das kontinuierliche und schnelle Wachstum von SoftServe in EMEA zu fördern.'

Bevor er zu SoftServe kam, leitete Rubina die Strategie und die Markteinführung als Leiter der Digital-Franchise von IHS Markit in EMEA und Lateinamerika, mit voller GuV-Verantwortung für das Geschäft und sein erfolgreiches Wachstum mit neuen Kunden, Kundensegmenten und Märkten in verschiedenen Ländern in verschiedene Länder.

Vor IHS Markit war Rubina über 15 Jahre bei der Interactive Data Managed Solutions AG tätig und hat das Digitalgeschäft zu einem weltweit führenden Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für die Finanzindustrie auf- und ausgebaut.

Rubina war zuvor auch im Investmentbanking-Sektor sowie bei deutschen Privatkundenbanken und Sparkassen in verschiedenen Positionen in der Kontoverwaltung, im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung tätig.

Rubina studierte nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Mannheim Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim.

Als weltoffener Deutscher peruanischer Herkunft liebt Rubina Sport und ist ein begeisterter Musikfan. Zusammen mit seiner Frau zieht er zwei Töchter groß und kümmert sich um einen ganz besonderen und seltenen Bergamasco-Schäferhund. Als vehementer Verfechter von sozialer Verantwortung, Umwelt- und Tierschutz engagiert sich Rubina ehrenamtlich bei 'Die Tafeln', der größten Lebensmittelspendenorganisation Deutschlands, und engagiert sich beim Deutschen Tierschutzbund. Außerdem kompensiert er seinen CO[2]-Fußabdruck mit Compensators, einer gemeinnützigen Organisation, die Emissionsberechtigungen aus dem europäischen Emissionshandelssystem kauft und dauerhaft stilllegt.

Über SoftServe

SoftServe ist ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, das auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir präsentieren, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einfühlsamem, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211019006085/de/

Kontakt:

Paul Jones

Senior Manager, Analystenpflege und Öffentlichkeitsarbeit pjone@softserveinc.com

Andrew Kavka

Leitender Analyst und PR-Spezialist

akavk@softserveinc.com