Business Wire News: SoftServe gewinnt Anthos: Fachwissen zur Hybrid-/ Multi-Cloud-Anwendungsplattform im ‘Google Cloud Partner Advantage’-Programm



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Anerkennung steht für tiefes technisches Fachwissen bei der Umsetzung von Geschäftsanforderungen in Lösungen durch Erstellung, Bereitstellung und Optimierung von Anwendungen mit Anthos und Google Cloud AUSTIN, Texas --(BUSINESS WIRE)--10.12.2020-- SoftServe, eine führende digitale Behörde und Beratungsfirma sowie Google Cloud Premier Partner, hat die: Hybrid-/Multi-Cloud-Anwendungsplattformexpertise im 'Google Cloud Partner Advantage'-Programm von Anthos erreicht. Diese Expertise bestätigt, dass SoftServe über die Erfahrung und den technischen Scharfsinn verfügt, um die digitale Unternehmensreise seiner Kunden durch die Modernisierung bestehender Anwendungen und das Erstellen von Cloud-nativen Anwendungen mit Anthos zu beschleunigen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210006151/ de/ [gcp-no-out] 'Erreichen der Anthos: Hybrid-/Multi-Cloud-Anwendungsplattformexpertise von Google Cloud ist ein Beleg für unsere Erfahrung, Best Practices und technische Kompetenz, die Kunden dabei unterstützen, die Vorteile von Anthos zu nutzen, um ein konsistentes Entwicklungs- und Betriebsablaufserlebnis für Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zu erzielen', so Andrew Greene, AVP Global Cloud Partnerships und Alliances bei SoftServe. 'Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, die Organisationen unserer Kunden zu transformieren, indem wir Anthos nutzen, um die Modernisierung von Anwendungen, die Migration und das Cloud-Management mit der Leistungsfähigkeit der Google-Cloud-Dienste dahinter zu aktivieren.' Die Anthos: Hybrid-/Multi-Cloud-Anwendungsplattformexpertise wird an Partner vergeben, die nachweislich erfolgreich Anthos einsetzen, um Kunden beim Erstellen und bei der Modernisierung bestehender Anwendungen und dabei, diese sicher in einer Hybrid- oder Multi-Cloud zu betreiben, zu unterstützen. SoftServe verfügt über ein engagiertes Team von Anthos-Experten, die sich mit BigQuery Omni, Apigee Hybrid, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Bare-Metal-Workloads und dem neu eingeführten Maschinellen Lernen (ML) für Anthos auskennen. Einer von SoftServes eigenen Ingenieuren wurde als Fellow anerkannt, um die Hybrid-Multi-Cloud-Zertifizierung im 'Google Cloud Certified Fellow'-Programm zu erhalten - einem neuen, nur auf Einladung zugänglichen Programm für technische Führungskräfte, die in der Lage sind, innovative Unternehmenslösungen mit Anthos und führenden Organisationen durch die Einführung der Plattform zu entwerfen. Darüber hinaus war SoftServe an der Einführung der allerersten AWS auf Anthos-Arbeitslast beteiligt. Es ist an der Zeit, Ihrer Hybrid-/Multi-Cloud-Strategie Starthilfe zu geben und den Prozess der Anwendungsmodernisierung zu beschleunigen, um mit Anthos eine nachhaltige Transformation in großem Maßstab zu erreichen. Besuchen Sie die Google-Cloud-Partnerseite von SoftServe, um Ihre Reise noch heute zu beginnen. Über SoftServe SoftServe ist eine digitale Behörde, die auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten. SoftServe bietet offene Innovation - von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden. Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog oder unsere LinkedIn-, Facebook- und Twitter-Seiten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201210006151/de/ Kontakt:

