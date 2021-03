22:20 | 17.03.2021

Business Wire News: SoftServe gewinnt ‘Best Technology Response’ bei GSA Professional Awards 2020



17.03.2021 / 22:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Unternehmen für Chatbot-Lösung zur Bekämpfung der Auswirkungen von COVID-19 in Bulgarien ausgezeichnet AUSTIN, Texas --(BUSINESS WIRE)--17.03.2021-- SoftServe, ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, gewann bei den Global Sourcing Association (GSA) UK Professional Awards 2020 in der Kategorie 'Best Technology Response' die Auszeichnung 'Best Corporate Response to COVID-19'.. SoftServe wurde für seine herausragenden Leistungen im strategischen Sourcing und seine Reaktion als Unternehmen auf die COVID-19 ausgezeichnet. SoftServe wurde für seinen COVID-19 Bulgaria Chatbot ausgezeichnet, ein innovatives Pro-Bono-Lösungsprojekt, das die Verbreitung von ungenauen Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 reduzieren soll. Es bietet den Einwohnern Bulgariens aktuelle Statistiken über das Virus in Bulgarien, die neuesten offiziellen Nachrichten und eine Aufzeichnung der Briefings des Nationalen Operativen Hauptquartiers (NOH) in Bulgarien. 'Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement und die innovative Arbeit der SoftServe-Ingenieure und -Entwickler bei der Lösung komplexer Geschäftsprobleme, die durch COVID-19 hervorgerufen wurden', sagte Andon Simeonov, VP, Country Manager Bulgarien bei SoftServe. 'Wir freuen uns darauf, unsere Expertise in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Big Data und Cloud-basierte Dienste zu nutzen, um weitere innovative Lösungen zu entwickeln und zu bauen, die unseren Kunden die Werkzeuge und Technologien zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um in der sich ständig verändernden digitalen Umgebung erfolgreich zu sein.' Die GSA Professional Awards sind ein wettbewerbsorientiertes, globales Preisverleihungsprogramm, das sich auf die Anerkennung und Belohnung von nachgewiesener Innovation und bahnbrechenden Best Practices von Einkäufern, Dienstleistern und Beratern in der strategischen Beschaffungsbranche konzentriert. Die Einreichungen werden von einem Gremium aus ernannten Mitgliedern des GSA UK Council und kooptierten Juroren bewertet. Bei der Preisverleihung 2020 gab es 19 Kategorien, darunter auch neue Kategorien, die sich auf die Antworten von Unternehmen und Partnerschaften auf die Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie konzentrieren. Über SoftServe SoftServe ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, das auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Anwender unserer Kunden erwarten. SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einer Grundlage von einfühlsamem, auf den Menschen fokussierten Experience Design, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Software-Firmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden. Besuchen Sie unsere Webseite, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210317005843/de/ Kontakt:

Ansprechpartner Medien SoftServe

Paul Jones

Senior Manager, Analyst und Public Relations pjone@softserveinc.com

512 796 7358



