MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Erfolg unterstreicht den Einsatz für die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team und der Arbeitsproduktivität für Kunden, die Atlassian-Produkte nutzen AUSTIN, Texas --(BUSINESS WIRE)--08.02.2021-- SoftServe, ein führendes Unternehmen für digitale Kompetenz und Beratung, ist als Silver-Partner ab sofort Mitglied im Atlassian-Solution-Partnerprogramm. Das Solution-Partnerprogramm von Atlassian kennzeichnet Partner, die sich durch fundiertes Wissen über die Atlassian-Produkte, Fachkompetenz hinsichtlich Produktkonfiguration sowie maßgeschneiderte Lösungen und Implementierungsdienstleistungen auszeichnen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210208005747/ de/ 'Als Silver-Solution-Partner haben wir uns verpflichtet, die Atlassian-Produktentwicklungswerkzeuge als Ergänzung zu unseren erstklassigen Beratungs-, Implementierungs- und Integrationsdienstleistungen zu empfehlen', sagte Todd Lenox, VP des Bereichs Global Alliances and Partnerships von SoftServe. 'Unternehmen müssen mehr denn je in der Lage sein, aus der Ferne effizient zusammenzuarbeiten. Wir ermöglichen unseren Kunden dies, indem wir unser Entwicklungswissen nutzen, um Atlassian-Produkte an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.' Silver Solution Partner sind Nischenberatungsunternehmen mit besonderen Spezialisierungen oder Unternehmen, deren Beziehung zu Atlassian noch neu ist. Sie vermitteln Produkt-Know-how und können Administrations- und Implementierungsservices anbieten. Seit 2015 bietet SoftServe Beratungs-, Entwicklungs- und Cloud-Migrationsservices für eine breite Palette von Atlassian-Produkten an, darunter Jira Software, Bitbucket, Confluence, Trello und seit kurzem auch Atlassian Cloud. SoftServe wurde darüber hinaus kürzlich mit dem Atlassian Partner of the Year 2019 Award für SaaS-Integration für seine Beiträge zur Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten, Vordenkerqualitäten und Atlassian ergänzende Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet. 'Wir freuen uns, dass SoftServe nun Teil unseres Ökosystems von Partnern ist, die Kunden unterstützen und die Reichweite von Atlassian-Produkten und -Services durch ihr Wissen und ihre Innovation erweitern', sagte Martin Musierowicz, Head of Global Channels bei Atlassian. 'Als Silver Level Solution Partner wird sich SoftServe gemeinsam mit Atlassian darum bemühen, den Kunden einen Mehrwert zu bieten, der weit über Produktkompetenz hinausgeht. SoftServe wird sachkundige Beratungs- und Vertriebsservices sowie technischen Service anbieten, um Kundenlösungen für Atlassian-Produkten zu liefern und zu implementieren und Kunden dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen.' Die Entwicklungsexperten von SoftServe begleiten Kunden während des gesamten Produkt- und Service-Lebenszyklus von der Evaluierung bis zur endgültigen Einführung und verfügen über die Erfahrung und die technischen Kompetenzen, um Atlassian-Produkte zu integrieren, kundenspezifisch anzupassen und die Kunden hinsichtlich ihrer Nutzung zu schulen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Beratung und Softwareentwicklung kombiniert SoftServe strategische Planung und technische Fachkompetenz, um durch eine durchgängige Projektbetreuung und -leitung wirkungsvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen und den Erfolg in allen Phasen des Entwicklungszyklus sicherzustellen. Weitere Informationen über die breite Palette an Serviceangeboten von SoftServe finden Sie unter www.softserveinc.com. Über SoftServe SoftServe ist Experte im digitalen Sektor, der auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten. SoftServe bietet offene Innovation - von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden.

Paul Jones

Senior Manager, Analyst und Public Relations pjone@softserveinc.com

512 796 7358



