14:10 | 26.01.2021

Business Wire News: Software-Industrie: Nexway(TM) optimiert Kundenerlebnisfunktionen der personalisierten Wachstumsplattform Monetize



26.01.2021 / 14:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NEXWAY, DER IN PARIS ANSÄSSIGE ANBIETER VON E-KOMMERZ- UND ZAHLUNGSLÖSUNGEN, STÖSST IN NEUE MÄRKTE VOR UND KONSOLIDIERT SEINE ROBUSTE PLATTFORM ALS REAKTION AUF DIE HERAUSFORDERUNGEN DES HEUTIGEN ZAHLUNGSUMFELDES UND UM MIT DER AKTUELLEN IM WANDEL BEFINDLICHEN DIGITALEN WIRTSCHAFT SCHRITT ZU HALTEN. PARIS --(BUSINESS WIRE)--26.01.2021-- Nexway, ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für E-Kommerz und Zahlungsabwicklung, freut sich sehr, die neuesten Funktionen auf seiner personalisierten Wachstumsplattform Nexway Monetize vorzustellen. Die Neuerungen erfolgen im Rahmen seiner Mission, die Internetpräsenz und das Vertriebspotenzial von Software-Anbietern, Spiel-Publishern und Dienstanbietern in 140 Ländern in der ganzen Welt zu erweitern. In dem heutigen unsicheren Geschäftsumfeld sieht sich der führende Anbieter von E-Kommerz- und Zahlungslösungen nach Möglichkeiten um, wie seine besten Technologien im Interesse eines nahtlosen Kauferlebnisses eingesetzt werden können. Damit will er seinen Kunden behilflich sein, in ihrem strategischen Ansatz zum Onlinehandel höchste Flexibilität zu bewahren. Die Teams von Nexway nutzen vielseitige, flexible und reibungslos ablaufende Funktionen, um neue Märkte zu erobern und in vertikale Sektoren vorzustoßen, die mit Monetisierung, Abonnements und B2B-Vertriebsmanagement verbunden sind. Außerdem will Nexway sein Wachstum durch Reaktionsfreudigkeit, Expertise und ein hochwertiges Kauferlebnis für die Kunden fortsetzen. 'Das Kundenerlebnis ist ein äußerst veränderliches Ziel, das sich ständig verschiebt, um den Anforderungen und Erwartungen der Kunden und deren Entwicklung gerecht zu werden. Jeder Kunde stellt andere Ansprüche und Flexibilität ist unverzichtbar, um sich an die jeweilige Situation anzupassen und derartige Probleme wirksam lösen zu können. Flexibilität ist bei den Kunden in der von COVID-19 geprägten Welt von höchster Priorität', erklärte Frédéric Ribau, Chief Technical Officer und Chief Product Officer bei Nexway. Um diese Erwartungen zu erfüllen und dem Kontext gerecht zu werden, hat das Unternehmen seine Plattform Nexway Monetize mit neuen E-Kommerz-Funktionen und Zahlungsfähigkeiten ausgestattet. NEUE FUNKTIONEN DER PLATTFORM NEXWAY MONETIZE 1/ Nexway startet mehrere Vorbestellungsoptionen, die umgehend auf der Monetize-Plattform verfügbar sind. Diese Funktion ist insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, an Gaming-Publisher gerichtet und gibt diesen die Möglichkeit, Kunden vor einer Produkt- bzw. Spielveröffentlichung anzulocken, Spannung zu erregen und Exklusiv- oder Bonusangebote vorzulegen oder das Produkt/Spiel einfach zu testen. Mehr lesen. 2/ Nexway meldet die Weiterentwicklung seiner Abonnementsfähigkeiten und deren Erweiterung um ein Probe-Abonnement. Diese Funktion richtet sich an Anbieter digitaler Produkte und Dienstleistungen. Den Konsumenten kann damit ein Abonnement auf Probe angeboten werden, das sich automatisch in ein zahlungspflichtiges Standardabonnement verlängern und erweitern lässt. Die Probezeit ist ein neuer Zeitraum, der in das Abonnementsmodell integriert werden kann. Damit ist der Anbieter in der Lage, die Dauer der Probezeit zu bestimmen oder nach Wunsch zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Mehr lesen. 3/ Nexway erweitert globale Zahlungsdienste und kündigt eine gewaltige regionale Erweiterung seiner Zahlungsfunktionen und Dienstleistungen an. Effizienter Vertrieb in verschiedenen Ländern erfordert Expertise und spezifische Kompetenzen. Nexway Monetize vereinfacht den Handel mit leistungsstarker Zahlungstechnologie und hilft seinen Kunden bei der Verarbeitung von Zahlungen in Landeswährungen mit den am stärksten angepassten Zahlungsmethoden weltweit. - Monetize unterstützt Indien und die Nordischen Länder mit Landeswährungen und den jeweiligen regional bevorzugten Zahlungsmethoden - Nexway verstärkt seine Präsenz in Lateinamerika über Brasilien hinaus - Auf der Zahlungsplattform von Nexway wurde eine Reihe neuer Währungen implementiert - Ratenzahlungen sind ab sofort in Brasilien verfügbar - Nexway ermöglicht seinen Kunden das Angebot landesspezifischer Offline-Zahlungsmethoden Mehr lesen. 4/ Um Publishern bei der Ausdehnung ihres Reseller-Netzes behilflich zu sein und sein bestehendes Portalangebot für Reseller weiter zu differenzieren, hat Nexway automatische Provisionen in der Lizenzverlängerungsfunktion für Reseller eingeführt. Damit soll die Kundenbindung der Vertriebspartner gesteigert werden. Mehr lesen. 'Ob B2B oder B2C - die heutigen Kunden stellen immer höhere Ansprüche an den Service. Unsere Herausforderung besteht darin, das Erlebnis unserer Kunden zu optimieren und sie dabei zu unterstützen, eine deutliche Differenzierung und einen starken Wettbewerbsvorteil in der digitalen Wirtschaft zu schaffen. Im Lauf des Jahres 2021 wollen wir neue geschäftsfördernde Lösungen und Funktionen hinzufügen, mit denen wir Unternehmen in die Lage versetzen, sich über Landesgrenzen und vertikale Sektoren hinweg auszudehnen', ergänzt Frédéric Ribau. Produktunterlagen: Nexway Monetize Gebrauchsfertig zur Optimierung des Kundenerlebnisses und Steigerung des globalen Vertriebspotenzials! Entdecken Sie Nexway Monetize: die personalisierte E-Kommerz-Wachstumsplattform. JETZT GLEICH BEGINNEN ÜBER NEXWAY Nexway SASU ist ein führender Akteur im Onlinehandel und in der Zahlungsabwicklung. Durch die Kombination von Technologie und Service-Management hilft Nexway Online-Unternehmen, zu skalieren, zu wachsen und zu florieren. Durch seine Erfahrung in den Bereichen Abonnement, landesspezifische Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention und Reseller-Management verhilft Nexway seinen Kunden zu einer optimierten Einkaufserfahrung und erhöhten Umsätzen. Nexway wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Paris-La Défense (Frankreich). Tochtergesellschaften von Nexway sind in den USA, Brasilien, Italien, Spanien, Polen und Japan ansässig. Zu den Unternehmen, die Nexway bereits ihr Vertrauen schenken, gehören FNAC-Darty(TM), Amazon(TM), Kaspersky(TM), Adobe(TM), Avast(TM), TakeTwo(TM) und Hunderte mehr. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210126005056/de/ Kontakt:

Medien

Cécile Abescat

cabescat@nexway.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



26.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1163385 26.01.2021