Sokin wird Zahlungskarten aus recyceltem Kunststoff von IDEMIA für alle internationalen Märkte verwenden



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LONDON --(BUSINESS WIRE)--07.12.2020-- Sokin wird als eines der ersten Finanzinstitute der neuen Generation in über 200 Ländern Zahlungskarten aus recyceltem Kunststoff ausgeben. Mit der Unterstützung des im Bereich Augmented Identity führenden Anbieters IDEMIA wird Sokin dank GREENPAY, dem umweltfreundlichen Angebot von IDEMIA, in der Lage sein, Kunststoffabfälle und CO2-Emissionen zu reduzieren. GREENPAY ist Ausdruck der Entschlossenheit von IDEMIA, Finanzinstitute bei ihrer umweltfreundlichen Strategie zu begleiten, und mit dieser Einführung untermauert und realisiert Sokin das Versprechen, umweltfreundliche Geschäftslösungen einzuführen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201207005607/ de/ (Foto: Business Wire) (Foto: Business Wire) Die Karte von IDEMIA, die Sokin einsetzen wird, besteht zu über 85% aus rezykliertem PVC aus Produktionsabfällen. Dies wird den Verbrauch natürlicher Ressourcen und den Abfall nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft durch einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen reduzieren, ohne Qualität und Sicherheit zu beeinträchtigen. Die Entwicklung der GREENPAY-Karte aus recyceltem PVC, die neueste Entwicklung der F&E-Experten von IDEMIA, erforderte besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl der Rohstoffe und den Herstellungsund Montageverfahren, um die hohe Qualität der Karte während ihrer gesamten Lebensdauer zu gewährleisten. Vroon Modill, CEO von Sokin, kommentierte: 'Jedes Jahr werden 6 Milliarden Zahlungskarten aus Kunststoff hergestellt. Wir möchten mit unserer neuen Karte dieses Problem nicht noch verschärfen. Wir werden den Währungsumtausch in 150 Ländern und Brieftaschen und Karten in 200 Ländern anbieten und haben uns daher für Zahlungskarten aus umweltfreundlichen Materialien entschieden. Wir sind zuversichtlich, dass dies ein weiterer positiver Aspekt für unsere Kunden sein wird, sich neben unserer kostengünstigen Lösung und einfachen und benutzerfreundlichen Zahlungsdienste für Sokin zu entscheiden.' Die Serviceleistung von Sokin basiert auf einem globalen Währungskonto, das neben dem sicheren, benutzerfreundlichen und kostengünstigen Bezahlen auch die zugänglichen Dienste einer Neobank anbietet. Für internationale Geldüberweisungen und Zahlungen berechnet Sokin eine monatliche Pauschalgebühr, die versteckte und wiederholte Kosten ausschließt und den Kunden im Vergleich zu anderen Zahlungsanbietern eine durchschnittliche Ersparnis von 20 % einbringen kann. Amanda Gourbault, Executive VP Financial Institutions von IDEMIA, führte aus: 'Die Zusammenarbeit mit Sokin ist ein Beleg dafür, dass unser GREENPAY-Paket FinTechs anspricht. Wir werden mit unserem Programm FinTech Accelerator Card die Pläne von Sokin unterstützen, weltweit zu expandieren und die Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass die Zeit zwischen der Kundenanmeldung und der Kartenausgabe so weit wie möglich verkürzt wird und Sokin rasch Zahlungskarten auf der ganzen Welt ausgeben kann. Da Fintechs zunehmend auf umweltfreundlichere Lösungen setzen, freuen wir uns, ihnen nachhaltige Alternativen anbieten zu können.' Über Sokin: Sokin ist ein Finanzdienstleister der nächsten Generation, der Verbrauchern und Unternehmen das Bezahlen auf der ganzen Welt ermöglicht. Sokin möchte Verbraucher in die Lage versetzen, unbegrenzt allmonatlich Zahlungen und Geldüberweisungen gegen eine Gebühr zu tätigen. Geld nach Hause schicken, Überweisungen an Freunde und selbst die Zahlungsabwicklung mit Unternehmen - Sokin ermöglicht all dies auf schnelle und einfache Weise. Die derzeitigen internationalen Geldtransfermöglichkeiten sind oft aufwendig und teuer, während die zu zahlenden Gebühren häufig undurchdringlich sind. Die transparente monatliche Pauschalgebühr von Sokin ohne versteckte Gebühren ermöglicht es den Benutzern, Zahlungen in über 200 Ländern zu tätigen und Geld in über 150 Ländern in mehr als 35 verschiedenen Währungen umzutauschen (vorbehaltlich und in Erwartung lokaler Lizenz- und Regulierungsbestimmungen). Sokin ist Principal Member von Mastercard Singapur und hat Partnerprogramme mit Mastercard für das Vereinigte Königreich und Europa angekündigt, bei denen die Zahlungskarte von Sokin von Transact Payments Limited unter Lizenz von Mastercard International ausgegeben wird. Die Partnerschaft wird durch Transact Payments im Vereinigten Königreich und in Europa unterstützt. Mastercard ist eine eingetragene Marke und das Kreisdesign ist eine Marke von Mastercard International Incorporated. Einwohnern des EWR zur Verfügung gestellte Karten werden von Transact Payments Malta Limited ausgegeben und Karten, die Einwohnern des Vereinigten Königreichs zur Verfügung gestellt werden, werden von Transact Payments Limited unter den Lizenzen von Mastercard International ausgegeben. Transact Payments Malta Limited ist ein Finanzinstitut, das von der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde gemäß dem Gesetz über Finanzinstitute von 1994 ordnungsgemäß zugelassen ist und beaufsichtigt wird. Registrierungsnummer C 91879. Transact Payments Limited ist von der Gibraltar Financial Services Commission zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sokin.net Über IDEMIA: IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen. Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir eines der wichtigsten Güter - unsere Identität - für Personen oder Objekte begreifen, herstellen, nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen Augmented Identity für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identität, öffentliche Sicherheit und IoT bereit. Mit nahezu 15.000 Mitarbeitern weltweit bedient IDEMIA Kunden in 180 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie @IDEMIAGroup auf Twitter Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201207005607/de/ Kontakt:

Stephen Davie

E: stephen@bard-london.com

M: +44 (0) 7484 730305

oder

Hanna Sebbah

E: idemia@havas.com

M: +33 (0) 6 63 73 30 30



