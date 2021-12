14:20 | 30.12.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Kombination aus Erbe von Intel und globaler Präsenz von SK hynix wird die Zukunft von Arbeits- und Datenspeichern revolutionieren SAN JOSE, Kalifornien (USA) --(BUSINESS WIRE)--30.12.2021-- Solidigm [https://www.solidigmtechnology.com] nimmt heute als alleinstehendes US-Tochterunternehmen des südkoreanischen Halbleiterproduzenten SK hynix Inc. seine Geschäftstätigkeit auf. Die Ursprünge des neuen Unternehmens stammen aus der Vereinbarung von SK hynix vom Oktober 2020, das NAND- und SSD-Geschäft von Intel für 9 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Als derzeitiger Marktführer im Bereich NAND-Speicher für Rechenzentren wird Solidigm dank der globalen Präsenz von SK hynix auch der bevorzugte Partner für Solid State Storage-Lösungen werden. Der Name des Unternehmens, ausgesprochen [saa-luh-dime], spiegelt seine Verpflichtung wider, ein neues Paradigma für Solid State Storage zu schaffen, das unvergleichlichen Kundenservice bietet und die Speicherbranche revolutionieren wird. Das in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien ansässige Unternehmen Solidigm wird von CEO Robert (Rob) B. Crooke geführt. Crooke war zuvor Senior Vice President und General Manager der Non-Volatile Memory Solutions Group von Intel. Crooke leitet ein Team von Führungskräften, die in der Speicherbranche eine Erfolgsbilanz vorweisen können. Ferner wird Lee Seok-hee, President und Co-CEO von SK hynix, zum Executive Chairman von Solidigm ernannt und den Integrationsprozess nach Abschluss der Fusion leiten. 'Die Gründung von Solidigm ist eine beispiellose Gelegenheit, die Arbeitsspeicher- und Datenspeicher-Branche neu zu definieren', sagte Crooke. 'Als weltweit führender Anbieter von innovativen NAND-Produkten und -Lösungen sind wir bestrebt, die Möglichkeiten der Daten, die den menschlichen Fortschritt befeuern, zu erweitern, während wir eine Teamkultur schaffen, die Agilität und Spitzenleistungen ermöglicht.' Nachdem die erste Phase der Transaktion nun abgeschlossen ist, arbeitet Solidigm derzeit an der Entwicklung einer zukunftsgerichteten Strategie und eines Produktfahrplans, um das Speicher-Ökosystem im Interesse der Kunden, Partner und Aktionäre auszubauen. Eine zweite Phase der Transaktion ist für oder nach März 2025 geplant. SK hynix wird dann die restlichen Vermögenswerte von Intel übernehmen, darunter IP im Zusammenhang mit der Herstellung und Konstruktion von NAND-Flash-Wafer, F& E-Mitarbeiter für NAND-Flash-Wafer, Mitarbeiter der Waferfertigungsanlage Dalian sowie andere materielle und immaterielle Vermögensgegenstände. Über Solidigm Solidigm ist ein weltweit führender Anbieter innovativer NAND-Flash-Memory-Lösungen. Die Technologie von Solidigm erschließt für Kunden das unbegrenzte Potenzial von Daten und befähigt sie, den menschlichen Fortschritt zu befeuern. Solidigm wurde im Dezember 2021 ein alleinstehendes US-Tochterunternehmen von SK hynix und entstand durch die Kombination der langjährigen Innovationsarbeit bei Speicherprodukten von Intel und der internationalen Führungsrolle und Präsenz in der Halbleiterindustrie von SK hynix. Der Hauptsitz von Solidigm befindet sich in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen wird durch das Erfindungsreichtum seiner fast 2.000 Mitarbeiter an 20 Standorten auf der ganzen Welt angetrieben. Weitere Informationen über Solidigm finden Sie auf der Website https:// www.solidigmtechnology.com. Über SK hynix, Inc. SK hynix mit Hauptsitz in Korea ist einer der führenden Halbleiterhersteller der Welt, der Dynamische Random Access Memory Chips (DRAM), Flash Memory Chips (NAND Flash) und CMOS-Bildsensoren (CIS) für ein breites Spektrum namhafter Kunden weltweit anbietet. Die Aktien von SK hynix werden an der Korea Exchange gehandelt und die Global Depository Shares sind an der Börse Luxemburg gelistet. Weitere Informationen über SK hynix sind unter www.skhynix.com und news.skhynix.com verfügbar. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211229005326/de/ Kontakt:

